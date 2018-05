Et si Kabila se donnait raison de croire à sa propre succession…

Venu en triomphe avec l’AFDL à Kinshasa, le jeune combattant Joseph Kabila s’était distingué, disait-on, par sa bravoure dans la libération de la Province Orientale face à l’armée de Mobutu en pleine débandade, avec ses alliés rwandais de FDLR poursuivis jusqu’aux frontières de la RDC.

Le Chef d’État-major Général, officier supérieur rwandais, James Kabarehe, l’avait gratifié en le proposant au poste stratégique de Chef d’État-major des forces terrestres de FARDC. Et il en fut confirmé par le Commandant en Chef et nouveau Chef de l’Etat de la

RDC, dont il bénéficiait de la totale confiance.

La nouvelle rébellion déclenchée le 2 août 1998 par les troupes acquises au Général James Kabarehe, appuyées par d’autres officiers rwandais en partance de Kigali, avait conquis en éclair la partie Est de la RDC jusqu’à la porte de Kinshasa, en passant par Kitona, Inga,

Mbanza-Ngungu.

Le même jour de l’agression, la presse congolaise et plus précisément « le Palmares » fait état de la visite en Israël du Vice-Président rwandais et ministre de la défense, Paul Kagame, à l’occasion de l’inauguration du mémorial destiné aux victimes juives de génocide.

Dans son entretien avec les journalistes à Tel-Aviv, celui-ci avait expliqué la nouvelle guerre à l’Est comme une réplique à la « tentative d’élimination des Tutsi congolais appelés Banyamulenge » de tout l’Est du Congo par les extrémistes Hutu réfugiés au Congo.

Un autre mouvement rebelle était survenu presque simultanément et

plus précisément le 9 août 1998 avec l’invasion par les troupes

ougandaises de localités situées entre Mahagi, Kamango et Watsa en

progression vers l’Ituri et l’Uele dans la Province Orientale

C’est justement le Chef d’Etat-major des forces terrestres, le

Général Joseph Kabila qui prit la tête de la contre-offensive

militaire contre les forces rebelles dans tous les fronts de

l’Equateur à Mbandaka et du Katanga à Pweto, sans oublier ses

apparitions supposées remarquables dans le front de l’Est au Kivu. Il

s’était donné une véritable pointure de stratège aux yeux de l’AFDL et

du Président Laurent Désiré Kabila. La suite lui conférait le plein

droit au chapitre militaire congolais.

Que peut-il alors se reprocher pour ses exploits dans la défense de

l’intégrité du territoire congolais et qui l’aurait mieux fait ? Et

pourquoi ne le ferait-il pas davantage aujourd’hui au moment où la

République qu’il dirige après avoir bénéficié d’un bon score aux deux

élections issues du suffrage universel direct des congolais, se trouve

confrontée comme hier aux mêmes menaces extérieures par ses voisins de

l’Est ?

Comment peut-il prendre les Congolais au sérieux au moment où

lorsqu’il se battait pour le Congo, il s’était créé deux mouvements

politico-militaires, «Le Rassemblement Congolais pour la Démocratie »

à la solde du Rwanda et « le Mouvement de Libération du Congo » à la

solde de l’Ouganda?

Le premier s’était déployé en offensive diplomatique en Occident et

particulièrement aux Etats-Unis, où une délégation composée de

Vincent-Paul Lunda Bululu, Jean-Pierre Ondekane et Tryphon Kin-Kiey

Mulumba s’était rendue le 10 octobre 1998 pour solliciter l’ appui

militaire américain contre le Gouvernement de la République. Le second

s’était rendu dans les capitales européennes pour plaider en faveur de

la lutte armée contre le gouvernement congolais.

Sur le terrain militaire, les tâches d’insurrection étaient réparties

géopolitiquement entre les leaders rebelles congolais selon leur

appartenance provinciale.

Il s’agirait du côté de RCD, de Zahidi Ngoma et Elysée Munembwe,

Etienne Ngagura et Joseph Mudimbi pour le Sud-Kivu, Thambwe Mwamba,

Emungu Ehumba et Emile Ngoy pour le Maniema, Lambert Mende et Adolphe

Onosumba pour le Sankuru, Général Célestin Ilunga Shamanga pour le

Kasai Oriental, Sesanga Ipungu et Médard Mulangala pour le Kasai

Occidental, Tryphon Kin Kie Mulumba et Tansia pour le Bandundu, Mbusa

Nyamwisi et Kambale pour le Nord Kivu, Lunda Bululu et Emile Ilunga

pour le Katanga, Tibasima et Esiso pour la Province Orientale, Jean

Pierre Ondekane pour l’Equateur.

Du côté du MLC, il s’agit principalement de José Makila, François

Yewawa, Omer Egbwake et José Endundu pour l’Equateur, Roger Lumbala,

Dominique Kanku, Honoré Kadima et François Mwamba pour le Kasai,

Olivier Kamitatu , Fidèle Babala pour le Bandundu et Augustin

Baharanyi pour le Kivu, ainsi que de Thomas Luhaka pour le Maniema.

Dans la configuration politique actuelle, de nombreux anciens

rebelles collabo des agresseurs rwandais et ougandais se retrouvent

dans des postes gouvernementaux et dans la grande sphère des partis

politiques de la majorité et de l’opposition.

Au sein de l’actuel gouvernement, on trouve d’une part José Makila,

Thomas Luhaka, Alexis Thambwe Mwamba, Azarias Ruberwa, Lambert Mende

qui trônent avec rang de Vice-Premiers Ministres, Ministres d’Etat et

Ministre plénipotentiaire porte-parole du Gouvernement, ainsi que

l’ex- Ministre Kin-Kiey Mulumba hissé au Bureau politique de la

Majorité.

Et d’autre part dans l’opposition se retrouvent Olivier Kamitatu,

José Endundo, Delly Sesanga, Fidèle Babala qui occupent des meilleures

positions à l’opposition politique. Et surtout que son propre

Conseiller Spécial, Pierre Lumbi, première en ligne et grand militant

du pouvoir contre l’opposition radicale a traversé avec armes et

munitions dans cet autre camp.

C’est alors qu’il peut passer à l’esprit du Président Joseph Kabila

la question de savoir, pourquoi laisserait-il la place aux Congolais

qui ont combattu la République avec les armes, tant que l’opposition

politique et démocratique ne serait pas encore en mesure de les

chasser du pouvoir ? Et surtout que c’est lui qui avait facilité

l’Accord de Sun City ayant permis la fin de la guerre au Congo, ainsi

qu’un premier gouvernement de la transition de 2003 à 2006 ayant

permis la tenue de deux élections démocratiques et transparentes en

2006 et en 2011.

En plus le Président Mobutu avait consolidé pour la longue durée de

32 ans l’authenticité, la paix et l’unité nationale, alors que lui n’a

encore fait que 16 ans révolus pour terminer les cinq chantiers et sa

révolution de la modernité.

C’est pourquoi s’emploie-t-il à convaincre le peuple congolais, sans

le clamer haut et fort, c’est-à-dire en sourdine, de lui accorder

encore un peu plus de temps afin de l’accompagner ou mieux le guider

dans la lutte contre tous ces frondeurs de la République qui se

cachent derrière la majorité et l’opposition.

Surtout qu’il se pointe à l’horizon un dangereux fossoyeur économique

d’un très récent passé qui se dit aujourd’hui sauveur de la République

qu’il a pourtant très bien pillée ! Plus inquiétant est son

rapprochement inédit et à grandes enjambées avec Paul Kagame.

Comprenez donc son émotion comme Mobutu en avril 1990 !

N’est-ce pas « clever » de sa part non ?

Par Jean Marie Kashama Nkoy