Justice et Garde des Sceaux : Dialogue de la CENCO, une commission pour libérer des prisonniers

Une commission permanente a été mise sur pieds, pour travailler nuit et jour, afin d’arriver à la libération des tous les prisonniers qui méritent de l’être aux termes de trois ordonnances présidentielles de grâce, signées en 2016, dont plus de 2.000 détenus ont été

bénéficiaires. Alexis Thambwe-Mwamba, ministre d’Etat, Ministre de la

Justice et Garde des Sceaux, a annoncé cette nouvelle le vendredi, 26

janvier 2018, lors d’un point de presse tenu à l’issue d’une séance de

travail qu’il venait d’avoir avec les membres de celle-ci dans la

salle de l’institut National de Formation Judiciaire, au Palais de

Justice, dans la commune de la Gombe. Il a affirmé qu’il n’attendrait

pas la fin des travaux, mais agira au fur et à mesure de la

progression de l’examen des dossiers pour prendre des arrêtés

nécessaires à la libération des prisonniers éligibles. C’est ainsi

qu’il a signé le même vendredi 26 janvier 2018, un arrêté ministériel

portant amnistie pour faits insurrectionnels, faits de guerre et

infractions politiques pour la libération de dix prisonniers.

Ce point de presse a été axé autour de deux thèmes principaux : les

mesures de décrispation politique et le contrôle général des dossiers

des magistrats pour débusquer les faussaires qui s’y cachent. Abordant

le premier thème, Alexis Thambwe-Mwamba a indiqué que l’Etat congolais

n’a aucun intérêt à laisser les prisonniers mourir en prison s’ils

sont malades ou s’ils veulent partir se faire soigner à l’étranger.

C’est ainsi qu’il a mis en place cette commission qui s’est réunie du

19 au 22 septembre 2016 et les mesures préconisées par elles ont été

déjà prises en compte. Le ministre a indiqué que dans son rapport, la

Commission a fait une distinction selon que les personnes concernées

faisaient l’objet des procédures pré-juridictionnelles ou

juridictionnelles, condamnées par une décision coulée en force de

chose jugée ou encore par une décision non définitive.

Il a noté que plusieurs d’entre elles ont bénéficié des mesures de

relaxation, à l’exception de celles qui s’étaient livrées à une

bataille de procédures afin de retarder l’issue du procès. Parmi les

sept d’entre elles – il ne les a pas citées nommément – considérées

comme des cas emblématiques ; trois ont bénéficié de la cessation des

poursuites matérialisée par une décision de classement et une a

bénéficié de la liberté provisoire. En outre, il a expliqué que les

cas pour lesquels la Commission avait estimé que les poursuites

judiciaires étaient indispensables, continueraient à faire l’objet des

procédures ad hoc et seraient fixés et envoyés devant les juridictions

compétentes.

Origines de listes des prisonniers examinées par la Commission

Le ministre a indiqué que les listes transmises à la Commission

avaient trois provenances : Ambassade des USA en RDC qui avait

transmis une liste de 11 personnes considérées par elle comme des

prisonniers politiques. Ces personnes ont toutes été libérées.

Ensuite, la Délégation de l’Union Européenne en RDC, en tant que

membre du Comité de Soutien au Facilitateur du Dialogue national,

avait transmis la liste des revendications agréées par les membres du

Rassemblement à Genval. Près des 90 % des personnes figurant sur cette

liste ont été libérées. Enfin, la Conférence Episcopale Nationale du

Congo (CENCO) a transmis une liste harmonisée de prisonniers

politiques et d’opinion dont certains étaient prétendus être

bénéficiaires d’amnistie et d’autres prisonniers ou condamnés pour

lesquels il était sollicité une libération. Cette liste fait l’objet

du rapport de la Commission des Magistrats. Jusqu’à présent, Alexis

Thambwe-Mwamba a confirmé que les arrêtés ministériels pris à cet

effet, pendant la période allant d’avril 2015 à décembre 2017, ont

permis la libération de 1.329 détenus.

En ce qui concerne les dossiers des magistrats faussaires, ayant

accédé à cette fonction en violation des statuts de ce corps d’élites,

le ministre a redit sa détermination de les en expulser et au besoin,

avec possibilité de poursuite judiciaires.

SAKAZ