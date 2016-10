Le jour où le Congo s’éveillera…

Après avoir écouté le ministre tanzanien des Affaires étrangères à l’issue du séjour d’une délégation de la SADC à Kinshasa, et suivi hier le ministre angolais des AE sur les antennes de RFI, la question qui vient naturellement à l’esprit est celle de savoir si les dirigeants africains connaissent réellement les Congolais ? Oui, cette question mérite d’être posée au regard des propos qu’ils ont tenus et qui donnent à penser qu’en RDC, le peuple n’a pas d’opinion à exprimer et que seul compte ce que disent ou pensent les détenteurs du pouvoir.

Pourquoi notre pays est-il en crise ? Personne ne se pose cette question. Sans aborder le fond du problème et sans chercher à comprendre pourquoi ceux qu’on a tendance à considérer comme des moutons de Panurge refusent de suivre les ordres des puissants et

s’attachent plutôt à traduire en actes les appels des contestataires, on verse dans des analyses superficielles , dont le seul résultat est d’aggraver la fracture au sein de la société congolaise.

Disons les choses clairement. Les Congolais ne sollicitent pas

l’aumône. Ils savent que toute récompense est la résultante de ses

propres efforts et c’est pour cela qu’ils s’expriment en toute dignité

et liberté. Ce combat n’est pas sans risques ainsi que le démontrent

les nombreux rapports sur le respect des droits de l’homme en

République Démocratique du Congo. Mais en dépit de ces risques, ils

continuent à élever la voix. Jusqu’à ce que celle-ci soit entendue.

Il en était ainsi à l’aube de l’indépendance et c’est grâce à la

conjugaison des efforts de tous les Congolais que la liberté a été

arrachée. Non seulement pour les Congolais mais aussi pour des voisins

qui étaient restés sous le joug colonial.

Certes, l’accession à l’indépendance n’a pas résolu tous nos

problèmes. Nous avons connu des sécessions et des rébellions

sanguinaires comme celles du Kwilu et de la Province Orientale. Mais

chaque fois, la République a su retrouver le bon pied.

Aujourd’hui, le Congo traverse une zone de graves turbulences qui nous

rappellent les moments difficiles des années 1994-2003. Mais quels

que soient les coups reçus, le peuple ne se décourage pas car il a

foi en l’avenir.

Ceux qui espèrent voir les congolais s’empêtrer dans la dictature

éternelle devraient revoir leurs calculs car le réveil sera

douloureux pour eux le jour où le Congo retrouvera ses marques et ses

lettres de noblesse. Le spectre des guerres récurrentes est le fait de

certains dirigeants des pays de l’Est avec leurs complices occidentaux

attirés par le pillage des ressources du sol, du sous-sol et

probablement de l’occupation d’une partie de son territoire. Le jour

où se réveilleront les congolais n’est plus un rêve lointain, mais une

réalité toute proche.

Castro