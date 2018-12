Joseph Kabila doit assumer le bilan de la campagne électorale calamiteuse du FCC

La vérité est têtue: il est plus facile d’en vouloir à quelqu’un d’autre de ses déboires que de faire l’effort de se réformer soi-même. Les politiciens chevronnés qui gravitent autour du président Kabila et les services spécialisés qui servent son pouvoir décadent lui avaient

fait croire qu’il suffisait de…pour remettre son pouvoir sur orbite.

Il suffisait de créer une énorme plate-forme électorale pour faire peur à l’opposition et mettre en place une irrésistible machine électorale.

Il suffisait de débaucher à la pelle des opposants de pacotille et des opposants fatigués de vivre dans la disette pour rendre l’opposition exsangue et diviser son électorat.

Il suffisait de recruter, sans lésiner sur les moyens, des universitaires de renom et des professeurs en mal de positionnement et de gains économiques, pour rendre le projet politique de la kabilie crédible et opposable à tous.

Il suffisait de choisir comme dauphin un homme venu de l’est du pays,

pour conserver cet électorat qui avait placé Kabila en tête aussi bien

en 2006 qu’en 2011, même si ce leadership lui avait été contesté au

Sud- Kivu en 2011, par Vital Kamerhe.

Il suffisait…Il suffisait…

J’avais écrit, ici même, que le FCC était un omnibus pour estropiés

politiques. Que l’addition des courants contraires ne rend pas

nécessairement plus fort et plus cohérent un projet politique. Qu’en

fondant sa stratégie sur la prédation et sur le mimétisme

d’acquiescement, on ne construisait pas nécessairement un grand

projet.

L’opposition n’avait aucune raison d’avoir peur du FCC. C’était mon

intime conviction.

À l’heure de la campagne électorale, le FCC s’est révélé pour ce

qu’il est: une machine électorale inefficace, qui s’est effondré comme

un château des cartes.

C’était prévisible. Le FCC n’a pas su enrayer la descente aux enfers

d’un pouvoir qui a déçu, et qui n’a plus rien à offrir aux Congolais.

Il n’a fait qu’aggraver le sentiment de rejet que le peuple congolais

éprouve à l’égard des hommes et des équipes qui organisent, chaque

jour qui passe, son malheur.

Ce peuple médusé a vu un candidat rejeté de toutes parts, accepter

d’être humilié en public par la première dame qui lui a donné

l’onction en plein meeting, et qui débite depuis, des platitudes qui

révèlent- oh! combien – le silence est roi.

Le peuple a choisi son camp. Il a besoin de vivre. Il a besoin d’une

renaissance.

Cette renaissance a son ticket gagnant.

Il est dans l’opposition.

Qu’il vente ou qu’il neige;

Que ses champions soient interdits de meeting;

Que le matériel de la CENI soit détruit pour organiser la fraude;

Que les élections soient reportées pour donner au candidat du pouvoir

la possibilité de repasser aux mêmes endroits pour redistiller un

message qui ne passe pas,

Ils tiendront. Ils tiendront bon.

Jusqu’à la victoire finale.

Bonsoir chez vous.

Priez pour le ticket gagnant.

Dr Hubert Kabasele Muboyayi Kalonji

En cas de nouveau report des élections : la CLC propose un

gouvernement provisoire

1. A 72 heures de la journée électorale du 23 décembre 2018, date

inscrite au calendrier électoral depuis le 5 novembre 2017, la CENI

vient d’annoncer un report d’une semaine. La centrale électorale,

longtemps en quête d’un bouc-émissaire, pour endosser la

responsabilité de ce report et dissimuler ses propres déficiences, en

a trouvé un : c’est l’incendie de ses entrepôts de la Gombe. Ainsi,

tout l’argumentaire sur le report porte sur cet incident-bouc

émissaire. Il s’agit d’un incendie domestique qui a consumé exactement

8 000 machines, sans laisser des traces. Aucune enquête n’est permise,

puisque le pouvoir est lui-même le premier suspect. Quant à la

nouvelle date, le 30 décembre, elle a été choisie pour ressembler à la

précédente. Il s’agit de la veille du Nouvel An, à défaut de la veille

de Noël, pour s’efforcer de distraire ce peuple qui aime la fête, de

cette échéance majeure qui engage pourtant son avenir pour plusieurs

années.

2. La première question qui s’impose est de savoir si la CENI pourrait

garantir la tenue des élections, à la date du 30 décembre ? Qui peut

garantir que les jours qui viennent seront à l’abri d’autres incidents

similaires? L’attente de l’arrivée du dernier lot des bulletins de

vote constituerait-elle le seul handicap à la tenue des élections ?

Qu’en est-il du déploiement et de l’acheminement de l’ensemble du

matériel dans les différents bureaux de vote à travers le territoire

national ? Tout le monde sait que cela n’est pas encore effectif.

3. Il nr’est pas superflu de rappeler que c’est pour des raisons

techniques que les élections prévues en 2016 avaient été reportées au

31 décembre 2017. C’est à nouveau pour des raisons techniques qu’elles

ont été ramenées au 23 décembre 2018. C’est encore pour des raisons

techniques qu’elles sont repoussées au 30 décembre 2018. En réalité,

ce dernier report est simplement une prime accordée au cynisme du

régime finissant qui continue à refuser toute aide logistique,

technique et financière pour sauvegarder ses intérêts économiques et

financiers.

4. L’opinion est suffisamment informée que le vrai problème est lié .à

la dynamique électorale. La vigilance de la société civile,

particulièrement des Eglises catholiques et protestantes pour détecter

et dénoncer des cas de fraude éventuelle, crée une conjoncture qui ne

garantit nullement la victoire programmée par la CENI du candidat de

la majorité présidentielle. Toute observation impartiale de la

campagne électorale serait portée à conclure que l’éventualité de la

victoire de ce candidat du FCC sera la preuve la plus flagrante et la

plus visible de l’absence de crédibilité de ce processus.

5. En effet, les stratégies d’identification des cas de fraude sont

également en place. Il s’agit notamment de l’armada des observateurs

nationaux déjà alignés et de la surveillance citoyenne décrétée par le

CLC et ses partenaires. De plus, l’opinion nationale, toujours

vigilante, suit attentivement au sein de la CENI les faits et gestes

d’un certain sujet libanais et son équipe d’experts pakistanais, seuls

habilités curieusement au sein de cette institution, à accéder à un

certain serveur spécial dont on devine la finalité. De même,

l’activisme qui se déploierait dans les caves d’un certain immeuble «

Hypnose» à Lubumbashi, toujours au compte de la Centrale électorale,

ne serait pas sans suspicion aux yeux des observateurs avertis.

6. La forte militarisation des principales villes du pays suscite des

inquiétudes quant à l’issue pacifique des élections en cours.

7. Que faire ? Le CLC demande à la population de prendre acte de la

date du 30 décembre 2018 imposée par la Centrale électorale. En

revanche, le CLC invite, toutes affaires cessantes, les forces

politiques et sociales acquises au changement à se mettre ensemble

pour arrêter une stratégie commune de sauvetage de la Nation afin d’en

finir avec ce processus de chosification d’un si grand peuple. La

semaine de répit doit être mise à profit pour réussir cette démarche

urgente.

8. Le CLC considère que si les élections n’ont pas lieu à cette date,

l’ensemble de notre peuple devra prendre acte de la fin définitive de

toutes ces institutions moribondes qui sont sous le pilotage d’un

président hors mandat depuis deux ans.

Comme il l’a déjà préconisé à l’attention de Monsieur le Secrétaire

Général des Nations Unies, le CLC préconise, dans cette hypothèse,

qu’un Exécutif provisoire soit constitué pour assurer, avec la

collaboration des Secrétaires Généraux des Ministères, la gestion des

affaires courantes de la République et qu’une nouvelle direction de la

CENI, entièrement issue de la Société Civile, soit chargée de

finaliser la gestion des dossiers électoraux avec le concours des

experts internationaux.

En cas de ce constat, le CLC appelle notre peuple au calme et lui

demande de résister à l’appât de la violence qui lui sera certainement

tendu par les Forces de l’ordre et de Sécurité.

Que Dieu protège la République Démocratique du Congo et son peuple!

Fait à Kinshasa, le 21 décembre 2018.

POUR LE COMITE LAIC DE COORDINATION

Jonas Tshiombela

Julien Lukengu

Prof. Isidore Ndaywel

Prof. Justin Okana

Gertrude Ekombe

Franklin Mbokolo