Ce jeudi à New York : la RDC au centre de la réunion du Conseil de Sécurité de l’ONU

Des diplomates et personnalités de haut rang devant prendre part à

cette séance de travail vont plancher sur la situation générale de la

RDC avec comme toile de fond la présentation du rapport trimestriel

du Secrétaire général de l’ONU en ce qui concerne la période allant de

fin juillet à septembre 2018. Ce rapport est censé passer en revue la

situation politique, économique, sécuritaire et même humanitaire de

notre pays. Mais aussi les problèmes liés aux droits humains, à la

protection juvénile, aux violences sexuelles et systèmes judiciaire,

pénitentiaire…. en RDC.

Conçue en deux volets, la seconde partie de ce texte est consacré à

l’exécution du mandat de la Monusco avec comme corollaire la

protection des civils, le processus électoral, les problèmes de

désarmement, démobilisation et réintégration des miliciens. Ce

volumineux rapport contient également des observations du secrétaire

général de l’ONU.

Il est à noter que cette séance de travail va être retransmise en

direct dès 15 heures sur le sit web de l’ONU. La Représentante

spéciale du Secrétaire général de l’ONU en RDC, Leila Zerrougui

interviendra à cette session par vidéoconférence depuis Kinshasa, a

indiqué la porte parole de la Monusco, Florence Marshall qui a animé

une conférence de presse hier mercredi 10 octobre 2018 avec à ses

côtés le commandant adjoint de la Monusco.

La séance de travail de ce jeudi apparaît comme la suite de la

visite des délégués des pays membres du Conseil de Sécurité à Kinshasa

la semaine dernière. A la question de savoir où se trouvait la Monusco

lors des massacres des civils à Beni, le général Bernard Cummings a

laissé entendre que les assaillants connaissent très bien le terrain,

opèrent des fois la nuit. Ou encore pourquoi parler du départ de la

Monusco alors que les tueries reprennent de plus belle au Nord Kivu.

La Monusco est appelée à quitter la RDC. Pour preuve, elle a réduit

ses effectifs avant de fermer quelques centres. En outre, il est

difficile d’avoir un dispositif fixe en ce qui concerne la protection

des civils. Au finish, a-t-il lâché, la Monusco a condamné ces lâches

assassinats et de souligner la volonté de continuer d’appuyer les

FARDC dans ses efforts d’en finir avec ceux qui tuent les civils.

Quant au regain de violence enregistré ces derniers mois, le général

Cummings a relevé la nécessité d’identifier les causes de cette

recrudescence, de s’appuyer sur les réseaux d’alerte pour mieux

s’attaquer à ce problème. D’autres questions ont porté sur la tragédie

de Mbuba, le dossier des agents qui font le sit in à leur QG de Goma.

A ce sujet, Florence Marshall a fait savoir que la Monusco est dans le

processus du départ. En rappelant que tous les contrats ont une durée

temporaire. Le cas de ces ex-agents de la Monusco qui font le sit in

au quartier général de la Monusco à Goma trouvera une solution d’ici

là. L’administration s’y attelle, la Monusco va accompagner ses ex-

agents à trouver d’autres points de chute.

Quant au problème de l’appui logistique de la Monusco à la CENI, elle

a dit que la RDC a décidé de financer les élections de décembre 2018

sur fonds propres et le Chef de l’Etat l’a redit au patron de l’ONU

dernièrement. Mais au cas où les officiels Congolais reviendraient sur

leur décision sur le tard, l’organisme onusien aura du mal à mieux

répondre aux attentes des Congolais, a-t-elle ajouté.

Jean-Pierre Nkutu