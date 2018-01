Jeudi 1er février 2018-01-29 : journée d’hommage à Tshisekedi

Dans un communiqué daté du lundi 29 janvier 2018, Augustin Kabuya Tshilumba, porte-parole de l’UDPS (Union pour la Démocratie et le Progrès Social), annonce l’organisation, ce jeudi 1er février 2018, d’une « Journée d’hommage et du souvenir » en mémoire d’Etienne

Tshisekedi, le président du parti, décédé à Bruxelles il y a une année, à la même date. Il est prévu, pour la circonstance, une messe d’action de grâces à la Cathédrale Notre Dame du Congo, dans la commune de Lingwala, à partir de 9 heures 30.

Ce culte religieux sera suivi, dans l’après-midi, à partir de 14 heures 30, d’un paquet d’activités politiques à la permanence du parti, sur 11me Rue (petit boulevard), dans la commune de Limete. Des messages, des témoignages ainsi que des réflexions sont inscrits à l’ordre du jour.

L’initiative, apprend-on, émane d’un consensus entre les familles

politique et biologique de l’illustre disparu.

L’on s’attend, pour la circonstance, à une nombreuse participation,

au culte religieux comme à la matinée politique, des cadres et

combattants de l’UDPS, des leaders et militants des partis alliés à

celui de feu Etienne Tshisekedi, regroupés au sein du Rassemblement

des Forces Politiques et Sociales Acquises au Changement. Compte tenu

de la stature multi-dimensionnelle du défunt – mort à la fois comme

président de l’UDPS, du Conseil des Sages du Rassemblement et du

Conseil National de Suivi de l’Accord de la Saint Sylvestre, mais

aussi comme Premier ministre honoraire, ministre honoraire, député

honoraire et ambassadeur honoraire – les personnalités politiques de

divers horizons ainsi que les diplomates et autres activistes de la

société civile seraient les bienvenus à la Cathédrale Notre Dame du

Congo.

On rappelle qu’Etienne Tshisekedi était décédé le 1er février 2017,

en début de soirée, à Bruxelles, à la suite d’une embolie pulmonaire,

alors qu’il se trouvait en traitement dans une clinique de la capitale

belge. Depuis sa mort, sa dépouille mortelle se trouve toujours

consignée dans une morgue de Bruxelles. Ses funérailles tardent à être

organisées à cause des divergences de vues entre le pouvoir et ses

familles biologique et politique au sujet du site d’accueil de ses

funérailles et de celui de construction de son mausolée en vue de son

inhumation.

En dépit du manque de désaccord entre parties, l’Hôtel de Ville de

Kinshasa avait lancé les travaux d’érection du fameux mausolée à

l’entrée du cimetière de la Gombe, avant d’y renoncer, à la suite du

refus ferme de la famille Tshisekedi et de l’UDPS de souscrire au

projet. S’agissant du mausolée que ce parti avait finalement résolu

d’aménager dans l’enceinte même de sa permanence, à Limete, les

travaux avaient été interrompus à la suite de la destruction brutale

des matériaux par les forces de l’ordre, qui avaient au passage scellé

les installations, interdisant tout accès des cadres, architectes et

ouvriers au chantier.

Pour la première fois dans les annales de l’histoire nationale, le

premier anniversaire de la mort d’un citoyen va intervenir sans que sa

dépouille ne soit mise sous terre.

Kimp