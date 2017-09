Ce jeudi 14 septembre : ouverture de la 3ème édition de « Sultani Makutano »

La ville de Kinshasa accueille, à partir du jeudi 14 au samedi 16 septembre 2017, la 3ème édition de « Sultani Makutano », un réseau d’affaires qui regroupe plus de quatre cents hommes et femmes d’affaires congolais oeuvrant au pays comme au sein de la diaspora.

Créée il y a environ deux ans, cette organisation se donne comme objectif de se positionner en force pour développer une économie congolaise inclusive et respectueuse des valeurs sociales.

En marge de ces assises, un panel des conférenciers a animé une conférence de presse, hier mercredi 13 septembre 2017 à l’hôtel Sultani à Gombe. Dans le lot des orateurs. On a reconnu des entrepreneurs comme Nicole Sulu (gérante de l’hôtel Sulutani et co-actionnaire de Sulu group), Béatrice Oloa, Dr Yves Ekoue Amaizo, Bruno Lopez, Rachel Mwanza (actrice) et Mohombi( chanteur).

Autour du thème : « Œuvrer à l’industrialisation de la RDC et en

finir avec le mythe des matières premières », de nombreuses

personnalités du monde des affaires de la RDC ou venues des pays

d’Afrique, d’Europe et des USA vont exposer leurs points de vue,

évoquer leurs expériences ou encore ouvrir des débats avec les

participants autour des voies à emprunter pour faire émerger une

industrie de transformation à forte plus-value et capable de générer

les ressources dont le pays a besoin pour émerger. « A travers

Sulutani Makutano, nous sommes décidés à en finir avec des constats

stériles et les grands-messes qui ne font rien avancer. Je demande aux

entrepreneurs en général, surtout les jeunes entrepreneurs congolais

du pays et de la diaspora, de profiter de l’opportunité qu’offre la

RDC actuellement pour investir au pays », a lancé Nicole Sulu.

Parmi les innovations, convient-il de souligner, à l’occasion de la

troisième rencontre du «Sultani Makutano», le réseau d’affaires lance

les trophées Makutano. Ces awards, à remettre par un jury composé

d’hommes et de femmes d’affaires congolais, récompenseront cinq

catégories d’acteurs économiques. Il s’agit, entre autres, des prix de

la Diaspora, du Full parcours local, Congolais ayant un rayonnement

international, Femme entrepreneure et Entreprise répondant au mieux

aux valeurs Makutano (Bonne gouvernance, Responsabilité sociale de

l’entreprise, etc.). « Ces prix, purement honorifiques, visent à

mettre en lumière les réussites congolaises d’ici ou d’ailleurs. Notre

réseau souhaite également, à travers eux, marquer son attachement aux

valeurs qui sont siennes », ont fait savoir les organisateurs,

soulignant que le fait d’être membre du Makutano n’est pas une

condition pour être lauréat de l’un des prix.

Dans la soirée du 15 septembre et le lendemain, une soirée de gala et

une journée « Evasion B2B» devrait permettre aux opérateurs

économiques de se rencontrer dans une ambiance conviviale et détendue.

Notons que depuis deux ans, Sultani Makutano se structure et a

organisé des dizaines de déjeuners d’affaires, des rencontres

mensuelles. Ouvert au dialogue avec tous les membres du gouvernement,

chambre de commerce et intellectuels, Sultani Makutano se veut

totalement apolitique.

Tshieke Bukasa