Jean Louis Ernest Kyaviro réplique à Elikya M’Bokolo et met les points sur les “i” : s’il vous plaît, ressaisissez-Vous !

Professeur, Mes Respects !

Ayant appris avec stupéfaction votre adhésion au F.C.C, acte qui a

été poursuivi par la clameur publique, je viens de lire votre

réaction devant cette levée de boucliers et j’en suis profondément

déçu.

En effet, non seulement vous semblez croire en cette organisation,

mais vous alignez des affirmations qui jurent avec votre grande

instruction, allant jusqu’à traiter les observations les plus

sérieuses de « bruits ».

Professeur ;

Il y a une chose qui semble vous échapper : c’est par amour que vos

compatriotes ne veulent pas vous voir prendre la mauvaise voie, celle

qui risque de ternir votre brillante carrière.

Comme apparemment vous ne comprenez pas ce qui est à l’origine des

condamnations de votre engagement politique derrière KABILA, je vais

vous dire ce qui personnellement m’a étonné :

1. Votre soutien à une plateforme qui est née en violation de la

Constitution. Pour rappel, c’est dans un Conseil des Ministres, cadre

qui traite des affaires de l’Etat, que cette coalition qui certes

comprend des membres du Gouvernement a pris naissance, fait qui a été

sévèrement condamné par nous dans les médias, car ceci était indigne

d’un garant de la Constitution et nous menait tout droit vers une

logique de parti-Etat. Qu’une sommité scientifique de votre rang

entérine une telle dérive juridique et morale me dépasse. Comment ce

savant peut-il soutenir le fruit d’une somme d’irrégularités alors

qu’il est censé conseiller et servir d’exemple à nos dirigeants ?

Telle est la question qui déchire nos cœurs, professeur.

2. Vous affirmez qu’il s’agit d’un cadre de réflexion auquel vous avez adhéré.

Ici j’ai envie de vous demander de quel cadre de réflexion il s’agit

quand tout tourne autour d’un individu qui, du reste, n’a jamais rendu

public le moindre condensé de sa pensée politique, ni les bases de ses

orientations idéologiques, moins encore la justification de ses

agissements qui sont continuellement décriés. Professeur, qu’allez

vous amener de plus comme débat quand tous ceux qui ont osé aller dans

ce sens depuis L’AMP ont été désenchantés ?

Si vous l’avez oublié, la liberté est tellement réduite dans ce

groupe que même les députés sont contraints, par menaces et corruption

de voter contre leurs consciences, de sorte que le contrôle

parlementaire est moribond.

J’aimerais voir comment vos idées seront plus tolérées que celles des

LOKONDO et autres qui sont taxés de « rebelles » juste pour leur souci

d’objectivité.

Comment votre esprit cartésien va-t-il supporter cet environnement

monolithique ?

-vous apprendre de ce groupe au vu de sa gestion du pays, de son

comportement, de ses violations des normes et de son incapacité à

respecter ses engagements ?

En d’autres termes, voulez-vous me dire que vous acceptez les gaz

lacrymogènes dans les maternités, les arrestations arbitraires, les

meurtres des dizaines des manifestants dont ROSSY MUKENDI, THERESE

KAPANGALA etc, le refus d’une inhumation digne à l’ancien Premier

Ministre Etienne TSHISEKEDI, les fermetures des assemblées

provinciales par des messages phoniques, la persécution de la LUCHA

et les procès bidon ?

Voulez-vous couvrir de votre toge doctorale le fait que votre

collègue ministre de l’intérieur, professeur de son état, ait signé

une liste de partis politiques où deux partis, nés avec 19ans de

différence, ont la même adresse et sont autorisés à fonctionner avec

le même arrêté d’enregistrement ?

Professeur ! Vous voulez-vous nous faire croire que pour vous, il est

normal qu’après 50 horribles massacres terroristes à BENI étalés sur

4 ans et qui se poursuivent, votre Guide n’ait décrété qu’un seul

deuil National ?

A vrai dire, j’ai envie de vous dire mon étonnement quand vous

profanez votre illustre nom en soutenant des choses comme l’existence

des partis ouvertement dirigés par des ministres et même le Premier

ministre, en violation de l’article 97, avec la complicité passive du

garant du respect de la Constitution qui, lui-même, laisse les cadres

du PPRD l’appeler Président en violation de l’article 96 de la

Constitution qui lui interdit de diriger un parti politique.

Professeur, trouvez-vous étrange que les gens et le monde s’étonnent

de vous voir renforcer ceux qui, de manière solennelle devant le monde

entier, ont signé de libérer des partenaires victimes de poursuites

politiques et qui affichent à présent leur volonté de ne pas respecter

leur parole et leurs signatures ?

Professeur, seriez-vous soumis à la logique de « paix » qui consiste

à payer d’une étoile de général un BOSCO NTAGANGA recherché par la CPI

pour avoir massacré des centaines de Congolais, offrir une vie de luxe

à Lubumbashi à un Gédéon KYUNGU qui a massacré les Katangais, mais

s’acharnent contre un KATUMBI qui a tant soit peu contribué à l’essor

du pays ?

Professeur, êtes-vous satisfait des conditions dans lesquelles vivent

les 80 millions des Congolais, des difficultés de transport, de la

fiscalité de prédation, de la corruption endémique, de la faim, de

l’insécurité, du manque d’eau, de la rareté du courant, de

l’inapplication du SMIG ?

Professeur, trouvez-vous normal que votre leader laisse ses partisans

faire sa campagne pour la prochaine présidentielle en violation des

normes et de sa parole sans réagir ?

Professeur, comment pouvez-vous vous, en tant qu’historien, vous

ranger derrière des faussetés du genre : « Le Congo n’a jamais donné

des leçons à personne et n’entend pas en recevoir ».

Professeur, vous souvenez-vous des discours de Lumumba, de MULELE, de

Gizenga, de Mobutu notamment à l’ONU et de Laurent Désiré KABILA, pour

ne pas citer Joseph KABILA, quand il a exigé plus de pression sur ceux

qui déstabilisent la région du haut de la tribune de l’ONU.

Comment et pour quel intérêt pouvez-vous vous lier avec des ministres

qui scandalisent régulièrement le monde par des injures publiques, des

bagarres au cabinet, des jets d’argent en pleine rue… ?

Croyez-vous que votre place est aux côtés de ceux qui ont revendiqué

la destruction d’un avion civil à la RFI en 1998?

En tout cas, la plupart des Congolais croient que non.

Par ailleurs, je suis étonné que vous évoquiez vos diplômes et votre

fortune quand on vous attaque d’abord sur le plan éthique.

C’est sur le plan de la moralité publique que le bilan de vos

nouveaux amis est catastrophique en effet et que les Congolais ne

veulent pas vous voir chez eux.

Je suis surpris que vous puissiez brusquement avoir confiance à un

régime qui régulièrement ne respecte pas ses paroles, qui réserve aux

veuves des militaires tombés aux champs d’honneur un traitement de

misère.

Que croyez-vous pouvoir changer chez ceux qui affichent leur souci

d’amasser les avantages liés au pouvoir ?

Qu’allez-vous, professeur, changer dans la tête de ceux qui veulent

utiliser votre image pour éclairer un tableau obscurci par de grosses

gaffes qui ont fait mourir des milliers de Congolais ?

Dites-moi sincèrement : vous voulez partager le bilan de la MP en

dernière minute ?

Professeur, votre situation inquiète d’autant plus qu’on a du mal à

identifier ce que vous pouvez gagner de cet attelage disparate que

vous formez désormais avec ceux qui ne voient que le pouvoir, l’argent

et la gloire.

Enfin, vous-vous présentez comme un esprit indépendant : dans ce cas

vous devez vite quitter ce camp qui est avant tout politique, où toute

résistance à la pensée unique a coûté cher à plein de gens.

Professeur, je vous en conjure, nous avons été près de ce pouvoir,

nous avons proposé, conseillé, supplié : rien n’a changé dans le

comportement !

Souvenez-vous de MBUSA NYAMWISI, de Freddy MATUNGULU, de Pierre LUMBI,

de Charles MWANDO NSIMBA, de Christophe LUTUNDULA, de Venant

THSIPASA…un moment ils ont cru que les choses pouvaient évoluer, mais

aujourd’hui, tout le monde connait la vérité : aucun conseil n’est le

bienvenu, tout est parfait !

Que vient faire l’enseignant là où les leçons ne sont pas les bienvenues ?

Alors, avant qu’il ne soit trop tard, je vous en prie,

ressaisissez-vous : quittez le FCC.

Sinon, vous risquerez de me rappeler ces propos de l’un de mes

enseignants : « Jeune homme, évitez au maximum de profaner votre

science, car rien ne sent plus mauvais qu’une toge de docteur pourrie

par la corruption. »

Salutations Patriotiques.

Fait à OICHA, territoire de BENI, Nord –KIVU, RDC, le 23 juillet 2018

Jean-Louis Ernest KYAVIRO

Citoyen Congolais.