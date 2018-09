J.Kabila : dernier discours à l’ONU ?

Le Chef de l’Etat congolais, Joseph Kabila, est signalé sur la liste

des intervenants de ce mardi 25 septembre 2015 à la tribune des

Nations Unies, à New York, dans le cadre de la 73me session de cette

institution planétaire. Présent sur le territoire américain depuis le

dimanche 23 septembre, son discours est fort attendu pour plusieurs

raisons. D’abord parce que la République Démocratique du Congo est

fichée, en Afrique, parmi les Etats où la démocratie peine à prendre

ses marques, à cause notamment des velléités des hommes au pouvoir en

place à Kinshasa de bloquer le processus démocratique en cours.

Ensuite parce que Joseph Kabila a officiellement renoncé, en août

dernier, à rempiler pour un troisième mandat, en désignant son dauphin

pour la présidentielle de décembre 2018. Enfin, à cause de

l’insécurité récurrente dans la partie Est du pays, d’un tableau

économique et social peu flatteur et d’un palmarès peu élogieux dans

le secteur des droits de l’homme, avec en toile de fond le dossier du

double assassinat de deux experts de l’ONU en mars 2017 dans le Kasaï,

dont le procès cache encore pas mal de zones d’ombres.

Dernière sortie à l’ONU ?

Si Joseph Kabila respecte l’engagement pris à travers son effacement

de la scène politique en faveur d’un candidat du FCC (Front Commun

pour le Congo) autre que lui pour la bataille présidentielle du 23

décembre 2018, l’on serait en droit d’affirmer que sa sortie de ce

mardi après-midi à New York ( 22 heures à Kinshasa) va être la

dernière devant ses pairs d’Amérique, d’Europe, d’Afrique, de l’Asie

et de l’Océanie, ou leurs représentants. En paroles, ça ne lui

coûterait rien de confirmer ce que son entourage ressasse à longueur

de journée, à savoir qu’il va respecter la Constitution. Autrement

dit, il serait prêt à passer la main à son successeur qui sortira des

urnes en décembre prochain.

A en croire Barnabé Kikaya, le chef du collège de ses conseillers

diplomatiques, son propos pourrait se focaliser sur l’état

d’avancement du processus électoral. A ce sujet, il va certainement

rappeler à tous que le train des élections a quitté la gare et que

ceux qui ne l’ont pas pris ont eu tort. Le hic se trouve cependant

dans les germes de conservation du pouvoir qui se manifestent à

travers l’insécurité qui remonte en flèche à l’Est (Beni-Butembo), au

Nord (Ituri), au Sud (Lualaba), au centre (Kasaï), le spectre des

fraudes électorales avec la machine à voter et 16,6 % d’électeurs sans

empreintes digitales, le refus de libérer les prisonniers

emblématiques, l’interdiction des manifestations publiques à

l’opposition et le feu vert à la majorité au pouvoir, les incertitudes

du financement du processus électoral, etc.

Le doute sur l’engagement de l’actuel Chef de l’Etat de prendre sa

retraite politique est d’autant entier qu’il a pris deux ans de «

glissement » de mandat avant de se choisir un dauphin, dans un

contexte de fortes pressions internes et externes, avec, en prime,

plusieurs dizaines de martyrs de la démocratie ayant payé le prix du

sang dans des manifestations anti-troisième mandat. S’il tient parole…

tant mieux…mais s’il se permet de dribbler tout le monde… tant pis !

Insécurité : sérieuse menace pour le processus électoral

Comme en 2006 et 2011, le peuple congolais risque de se rendre aux

urnes, en décembre prochain, dans un climat d’insécurité totale au

Nord, à l’Est, au Sud et au Centre du pays. En dépit des assurances

des autorités politiques et militaires sur « le contrôle de la

situation » par les forces armées et la police, la paix durable y est

absente. Et certains observateurs pensent que l’insécurité pourrait

s’inviter, le moment venu, comme « force majeure » de nature à

perturber ou bloquer le processus électoral.

Ainsi donc, hormis les contraintes politiques, techniques et

financières capables d’empêcher les Congolais d’aller aux urnes à

l’échéance de décembre 2018, la contrainte sécuritaire serait le coup

de massue sur les têtes de tous ceux qui s’opposent à un nouveau

glissement de calendrier électoral.

Par conséquent, il va être du devoir du Chef de l’Etat de rassurer

la communauté internationale que les forces négatives ne vont pas

constituer un facteur de report des élections, d’autant que plus d’une

fois, il a eu à exiger, devant l’Assemblée générale des Nations Unies,

le retrait des casques bleus du territoire congolais, au motif que

l’armée nationale dispose des moyens humains et matériels à même de

lui permettre d’assurer la sécurité des personnes et des biens à

l’intérieur des frontières nationales. On attend impatiemment la

preuve de l’auto-prise en charge par la RDC, de ses problèmes

sécuritaires.

Un mot de Joseph Kabila sur la situation sociale et économique du

pays qui semble aller de mal en pis, à quelques mois de son départ du

pouvoir, est également fort attendu de ses compatriotes, de plus en

plus enclins à croire que la mauvaise gouvernance héritée des «

Mobutistes » continue à avoir la peau dure sous le régime des «

Kabilistes ». Kimp