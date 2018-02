Ituri : Ramazani Shadary promet des renforts militaires et l’assistance humanitaire

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires Intérieures et sécurité, Ramazani Shadary est arrivé hier à Djugu, une localité située dans la Province de l’Ituri. Il a été dépêché expressément par le chef de l’Etat pour exprimer la solidarité du gouvernement central

aux populations victimes des massacres perpétrés au début du mois de février par des groupes non identifiés et qui opèrent comme des terroristes. Car, ils utilisent simultanément des armes blanches et de guerre, portent des bandeaux rouges sur les visages, s’adonnent à des

décapitations des hommes, femmes, enfants et des éléments des forces

de sécurité, pillent et détruisent méchamment des villages. Ces

groupes occupent des villages et localités situés le long du lac

Albert, ont indiqué des témoins oculaires et d’autres rescapés de ces

massacres odieux.

Lors de son adresse aux populations locales, le Vice-Premier Ministre

a insisté sur la paix, rien que la paix et la cohésion

intercommunautaire. Il a promis tout d’abord l’arrivée bientôt des

équipes chargées de distribuer l’assistance humanitaire. Des renforts

militaires et sécuritaires seront déployés sur toute l’étendue de

cette province martyre.

Comme partout où il est passé pour animer les ateliers de formation

des autorités décentralisées, à savoir les administrateurs des

territoires et les Maires des villes, des rencontres ont eu lieu entre

l’envoyé spécial du gouvernement central et des délégations des

différentes forces sociopolitiques, notamment les communautés locales,

la presse, les représentants de la société civile et des partis

politiques. Les échanges ont tourné autour des questions relatives à

la sensibilisation des populations aux vertus de la paix et de la

cohabitation pacifique entre les communautés locales condamnées à

vivre ensemble sur la terre de leurs ancêtres. Des recommandations ont

été présentées et remises à l’envoyé spécial du chef de l’Etat pour un

examen minutieux au niveau du gouvernement central, a-t-on entendu.

On rappelle qu’avant-hier à Bunia, le Vice-Premier Ministre est

revenu sur le chapitre qui intéresse la Nation. A savoir

l’organisation et la tenue des élections. Sans mettre des gants, il a

déclaré tout de go que ceux qui pensent le contraire ne sont que des

manipulateurs. Les congolais doivent se préparer pour prendre part à

ces échéances. Ceux qui propagent ces bruits fallacieux et mensongers

n’auront qu’à s’en prendre à eux-mêmes. Il s’agit tout simplement

d’une manipulation pour discréditer les anciens élus. Ramazani Shadary

a indiqué que tous les délégués des forces vives de la nation qui ont

été reçus n’avaient qu’un seul discours, à savoir la paix et la

cohabitation pacifique entre les différentes communautés locales. Le

gouvernement s’est engagé à rétablir par tous les moyens, l’ordre

public et l’autorité de l’Etat, la paix et la cohabitation entre les

communautés locales. Les services de sécurité y travaillent

sérieusement pour dénicher la main noire et les tireurs des ficelles

tapis dans l’ombre et qui seront déférés devant les cours et tribunaux

pour subir la rigueur de la loi. Il a ainsi invité la presse à ne pas

relayer ces rumeurs et autres faux bruits répandus sur les réseaux

sociaux par des ennemis de la paix et de la cohabitation

intercommunautaire.

Le ministre des Affaires Humanitaires va arriver bientôt dans la

province de l’Ituri, a signalé le Vice-Premier Ministre Emmanuel

Ramazani Shadary, avec comme mission principale d’évaluer la situation

des populations déplacées.

Castro