IRDH : DE LA RESPONSABILITE SOCIALE DES UNIVERSITAIRES DE LA RD CONGO

Plus de quarante professeurs des universités de la RDC dont NGOIE TSHIBAMBE Germain et KAMPETENGA LUSENGU Norbert de l'IRDH, ont participé à la conférence sur « la Nation congolaise en péril : Responsabilité Sociale des Universitaires ». Avec pour objectif «

l’analyse de la responsabilité de l’universitaire dans une société congolaise en perdition», l’assise fut organisée par l’Institut pour la Démocratie, la Gouvernance, la Paix et le Développement en Afrique (IDGPA), du 28 au 29 Août 2017, au Centre d’Etudes pour l’Action Sociale (CEPAS) de Kinshasa.

L’IRDH soutient et félicite l’initiative de l’IDGPA, car, le respect

des droits et libertés fondamentaux s’imposent à toute personne

(art.60 Constitution RDC). En plus, il est essentiel que les droits de

l’Homme soient respectés par un régime de droit, pour que le congolais

ne soit contraint à recourir à la révolte contre la tyrannie et

l’oppression (préambule de la DUDH).

La conférence a connu dix-huit communications des professeurs des

universités de la RDC. Le Prof. Dr. MUKWEGE Denis était le premier à

dégager le contenu et les implications de la responsabilité sociale

attendue de l’universitaire du Congo. Le constat était sans appel : la

démission de l’universitaire est générale dans une société en dérive,

sur un fond de silence et d’indifférence collective, devant la

précarité socio-économique de la population. En appeler à la

responsabilité sociale des universitaires est la voie de la recherche

de la transformation de la société congolaise. Cette voie repose sur

la quête des valeurs, des principes et de l’idéologie en vue d’un

autre avenir porteur d’espérance pour chacun et tous.

Les autres communications s’étaient articulées autour des trois axes

ci-dessous:

(i) L’analyse du fait d’être un intellectuel et universitaire.

Reposant sur un fond philosophique, historique et sociologique, cet

exercice a relevé qu’un universitaire ne doit pas qu’enseigner ou ne

faire que de la recherche. Il doit être un éclaireur de la conscience

de la société, en étant engagé dans la conquête permanente de la

liberté de pensée, par des actions exemplaires, sans compromission,

sur le plan de l’éthique et de la consistance des idées.

(ii) De l’agir de l’universitaire congolais. La dérive de la nation

est l’expression des contradictions dérivées d’une trahison plus

qu’évidente de l’universitaire congolais. Cet état des choses

s’exprime par « la divagation politique », le « débauchage », des

pratiques des anti-valeurs généralisées se jouant contre la

méritocratie. La trahison de soi et de l’autre devient le mode

opératoire de l’existence de l’Universitaire qui veut vivre dans une

relation d’asservissement vis-à-vis du pouvoir et ce, contre la

société.

L’Universitaire congolais brille dans la construction de

l’autoritarisme, ainsi que toutes les dérives de l’exercice du pouvoir

politique, au lieu d’être la lumière qui guide le chemin de la

société, référence faite au rôle éclairant que les intellectuels ont

joué dans la propagation des idées sur la démocratie, la

transformation sociale et politique en Europe, au cours du siècle des

Lumières.

Les énoncés discursifs de toutes sortes, des jeux des mots et des

tournures conceptuelles de tout genre (comme « l’inanition de la

nation ») qui entendent justifier des décisions sur des questions

capitales du vouloir-vivre ensemble, constituent l’œuvre de

l’imagination de la pensée des universitaires congolais.

La situation décrite ci-dessus explique le fait que l’Universitaire

ait failli dans sa mission de formateur et l’Université ne soit plus

ce bosquet auprès duquel on va se réfugier pour acquérir le savoir, le

vrai qui transmet la volonté du bien connaître pour faire le bien. Le

déficit d’une formation citoyenne explique l’inutilité de l’école et

l’impasse dans laquelle se trouve l’université de la RDC.

(iii) De la voie de sortie à la crise : L’engagement des

Universitaires face au péril de la nation.

L’Universitaire congolais doit être au front de ce combat de la

réémergence de ce que l’on appelle le Nouveau Type Congolais (NTC).

Car, il y a une nécessité pour une quête de la reprise des valeurs, de

la rationalité et du sens en tant qu’instance de légitimation de la

renaissance anthropologique de l’Homme congolais. Et d’ailleurs, le

pays dispose d’un riche répertoire d’appels à la remise en question de

l’universitaire.

A la fin, la conférence sur la Responsabilité Sociale des

Universitaires (RSU) a débouché sur deux résolutions importantes :

(i) L’adoption de la Déclaration de Kinshasa qui examine la

situation du pays et engage les universitaires à réclamer la mise en

œuvre effective des mesures protégeant les milieux académiques et

universitaires de la RDC, afin que ces institutions autonomes

bénéficient de plus de liberté.

(ii) Les universitaires, en leur qualité de membres de la société

civile, ont brisé l’indifférence, en prenant acte du Manifeste du

Citoyen congolais: Esili, du 18 août 2017, exigeant la restauration

pacifique de l’ordre constitutionnel, par l’organisation des

élections, avant le 31 décembre 2017.

