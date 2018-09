Invalidation de la candidature de Bemba : la Cour Constitutionnelle décidée à ne pas attendre le verdict de la CPI

Des sources roches du MLC, nous apprenons que la première de cette affaire est fixée à ce vendredi 31 août 2018. La défense de Bemba, apprend-on, sera assurée par un collectif parmi lesquels onb cite Mes Kaluba et Tasoki.

Selon le législateur, la Cour Constitutionnelle dispose d’un délai de 7 jours francs pour se prononcer sur les contentieux liés à l’élection présidentielle. Concrètement, elle devrait se prononcer au plus tard le mardi 04 septembre sur la requête du Sénateur Jean-Pierre Bemba contestant son invalidation de la présidentielle du 23 décembre 2018.

En attendant, deux thèses s’affrontent.

Selon la première, cette juridiction devrait absolument donner son

avis sur le recours du président du MLC (Mouvement de Libération du

Congo), conformément au délai légal et ne pas attendre la position de

la CPI (Cour Pénale Internationale), annoncée pour le 17 septembre

2018, c’est-à-dire 48 heures avant la publication de la liste

définitive des candidats à la présidentielle. Cette décision,

indique-t-on, devrait se fonder exclusivement sur les pièces du

dossier déposées par les deux parties en cause, à savoir la CENI

(Commission Electorale Nationale Indépendante) et le MLC (Mouvement de

Libération du Congo).

Concrètement, les juges de la Cour Constitutionnelle devraient

constater si la condamnation de Jean-Pierre Bemba, dans l’affaire de

la subornation de témoins, est « irrévocable » ou non. Dans

l’hypothèse de son caractère « irrévocable », son élimination de la

course à la présidentielle devrait être simplement constatée et

confirmée. Dans le cas contraire, il devrait être rétabli dans ses

droits de candidat à la magistrature suprême.

Au regard des non-dits du dossier, il semble que la Cour

Constitutionnelle a décidé d’ignorer le dernier communiqué de la CPI.

A en croire les tenants de la thèse contraire, la Cour

Constitutionnelle devrait éviter toute précipitation et surseoir au

traitement du dossier de Jean-Pierre Bemba. La raison évoquée pour ce

faire serait la probabilité d’un revirement à 180° de la CPI, dans le

sens d’un nouvel acquittement et de l’annulation de toutes les peines

retenues contre lui dans cette affaire de subornation de témoins.

De l’avis des tenants du caractère non « irrévocable » de la

condamnation du « Chairman » à la CPI, une décision d’acquittement

mettrait sérieusement à mal à la fois la Cour Constitutionnelle, où

les Arrêts sont rendus sans appel, et la CENI, qui aura invalidé un

candidat au casier judiciaire vierge.

Comment, dans cette hypothèse, cette institution d’appui à la

démocratie pourrait-elle gérer un processus électoral dont serait

exclu un prétendant remplissant tous les critères d’éligibilité ?

D’où, dans le souci de l’apaisement des cœurs et des esprits,

d’aucuns pensent que la Cour Constitutionnelle et la CENI n’auraient

n’à perdre à attendre la décision finale de la Cour Pénale

Internationale au sujet de l’affaire de la subornation de témoins par

Jean-Pierre Bemba et consorts. Une décision judiciaire claire et

définitive aurait le mérite, pense-t-on, de mettre un terme à toute

polémique au sujet de l’instrumentalisation de ces deux institutions

afin de les contraindre d’invalider de la compétition électorale

l’ancien Vice-président de la République sous le Régime 1 + 4 (un

président et quatre vice-présidents de la République, de 2003 à 2006).

Kimp

Certificat de détention

Je soussigné, M. Patrick CRAIG, Chef du quartier pénitentiaire-de la

Cour pénale internationale,

Certifie que:

M. Jean-Pierre BEMBA GOMBO,

Né à Bokada, Province d’Equateur, République démocratique du Congo de

nationalité congolaise,

A été détenu au Centre de détention de la Cour pénale internationale à

La Haye (Pays-Bas) du 3 juillet 2008 au 12 juin 2018,

N’a fait l’objet d’aucune procédure disciplinaire durant sa détention,

N’a fait l’objet d’aucun signalement pour quelque comportement

perturbateur, abusif ou insultant, A entretenu des relations polies et

respectueuses avec son entourage et notamment le personnel du quartier

pénitentiaire et les autres détenus.

Dans un arrêt en date du 8 juin 2018 (lCC-0l/05-0l/08-3636-Red), la

Chambre d’appel a acquitté M. Bemba Gombo (M. Bemba).

Dans l’affaire Le Procureur cl ]ean-Pîerre Bemba Gombo, Aimé Kilolo

Musamba, Jean-Jacques Mangenda Kabongo, Fidèle Babala Wandu and

Narcisse Arido, la peine initialement prononcée a été annulée en appel

et la question a été renvoyée à la Chambre de première instance pour

une nouvelle décision (ICC-01/05-01/13.-2276-Red).

Le 12 juin 2018, la Chambre de première instance VII a ordonné la mise

en liberté de M. Bemba (ICC-Ol/OS-01/13-2291).

Signature, date et lieu : Certifié, le 27.08.2018

10/08/2018 La Haye Marc Dubuisson, Directeur division

des services