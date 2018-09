Invalidation des candidats : exclusion d’un individu ou exclusion d’un parti ?

Les tensions persistantes depuis 2012 se sont focalisées sur la question de la fin du deuxième mandat du président Joseph Kabila, et le « risque » de vivre une violation de la Constitution. Cependant, un dauphin a été désigné au sein du FCC (Front Commun de l’Opposition), Jean-Pierre Bemba et quelques gros poissons de l’Opposition ont été

invalidés.

La manœuvre du président a frappé par son habilité et son talent tactique. Il a réussi à éviter les foudres des défenseurs de la Constitution, tout en mettant dos au mur les principaux adversaires de l’Opposition. Respect de la Constitution contre respect de la loi ! A la limite, la manœuvre peut même favoriser l’abstention des électeurs trop attachés à une personne invalidée. Ce qui augmenterait les

chances du candidat de la Majorité actuelle.

C’est fort habile. C’est de bonne guerre, et cela fait partie du jeu

politique. Les partisans du président Joseph Kabila sont en droit de

s’en féliciter. Leur mission démocratique étant de conserver le

pouvoir après les élections et non celle d’aider l’Opposition à

conquérir le pouvoir.

Mais en nous situant dans la perspective de consolider la démocratie

congolaise, l’habileté du président ouvre la question de savoir

pourquoi, après invalidation, un parti ne peut pas présenter un autre

candidat.

La loi électorale précise, en son article 12, deux types de candidature :

1° la candidature présentée par un candidat indépendant;

2° la candidature présentée par un parti ou un regroupement politique.

Cependant, les dispositions en vigueur sur l’invalidation illustrent

les incohérences et les déséquilibres qui ont été les véritables

causes des crises post-électorales connues dans notre histoire

politique, et ils sont, encore, aujourd’hui germes de crise.

Voyons l’incohérence, dans le cas de l’invalidation, entre la

Constitution, la loi électorale et la loi portant organisation et

fonctionnement des partis politiques.

La Constitution du 18 février 2006 précise en son article 6 : « les

partis politiques concourent à l’expression du suffrage ».

Et la loi portant organisation et fonctionnement des partis

politiques définit le parti en son article 2 comme suit : « une

association des personnes de nationalité congolaise qui partagent la

même idéologie et le même projet de société, en vue de conquérir et

d’exercer démocratiquement et pacifiquement le pouvoir d’Etat »

Ces dispositions montrent qu’il ne faut pas confondre le parti

politique et l’individu qui le représente. Le parti existe de par deux

faits observables : 1° une idéologie particulière, un projet de

société particulier et 2° des Congolais réunis en association par la

libre adoption de cette idéologie et ce projet de société.

Il faut rappeler qu’en vertu de l’article 5 de la Constitution, la

souveraineté nationale appartient au peuple et qu’en démocratie

représentative, les élections pluralistes constituent la manifestation

de cette souveraineté et invitent le peuple à se présenter en

fractions différentes. En l’occurrence donc en partis politiques,

seules associations de Congolais sont reconnues pour l’expression du

suffrage. Cette particularité fonde le droit de tout parti politique,

représentant d’une fraction du peuple, de proposer aux élections son

idéologie et son projet de société. Le parti politique est en fait et

en droit l’acteur et l’objet de la compétition électorale. C’est un

droit constitutionnel.

De sorte que la compétition électorale entre représentants des partis

politiques ou des regroupements politiques est, en réalité, une

confrontation entre différents projets de société. Chaque parti étant

appelé à proposer au peuple souverain la préférence de son idéologie

et de son projet de société, donc sa vision et son programme pour

réaliser cette vision. Et présente cette proposition parmi celles

d’autres partis politiques.

L’importance accordée au parti politique comme acteur de la

compétition électorale se manifeste notamment par l’article 104 de la

loi électorale qui exige, dans le dossier de la déclaration de

candidature, je cite : «l’original de la lettre d’investiture du

candidat par son parti politique ou son regroupement politique ».

Par ailleurs, l’article 8 de la Constitution du 18 février 2006

stipule le caractère sacré des droits reconnus au parti politique. En

effet, selon cet article, « les droits liés à l’existence de

l’Opposition politique, à ses activités et à sa lutte pour la conquête

démocratique du pouvoir sont sacrés ». Certes, l’article évoque ici

l’Opposition. Mais nous savons que l’Opposition signifie le

regroupement des partis politiques minoritaires à l’Assemblée

nationale. Nous savons que l’esprit de cet article est de garantir la

démocratie pluraliste et les droits de ces partis face aux tenants du

pouvoir d’Etat. Ces droits qualifiés de sacrés concernent tout parti

politique, de l’Opposition ou de la Majorité.

Chose étonnante : le même article 8 de la Constitution évoque la

possibilité de limiter ces droits par la Constitution et la loi. Ce

qui est une incohérence car on ne peut pas imaginer une loi non

conforme à la Constitution, et, par ailleurs, l’article 220 de la même

Constitution interdit de toucher ni au pluralisme politique ni aux

droits et libertés de la personne. L’association de Congolais en parti

politique est un droit qui ne peut donc être retiré. La Constitution

ne peut pas limiter ce qu’elle s’interdit de réviser.

Ainsi, les différentes dispositions constitutionnelles et légales

évoquées nous amènent à une certitude : la Constitution reconnaît, en

faveur du parti politique ou du regroupement politique, le droit sacré

de participer à la lutte pour la conquête démocratique du pouvoir.

Et pourtant, en cas d’invalidation du candidat présenté par un parti

politique ou un regroupement politique par la juridiction compétente,

le parti ou le regroupement ne peut plus présenter un autre candidat

et se trouve donc privé de son droit démocratique de participer à la

lutte pour la conquête du pouvoir, de concourir à l’expression du

suffrage en proposant aussi son idéologie et son projet de société. Le

parti est libre de s’abstenir. Mais la loi ne peut pas l’en empêcher.

Il y a là, nous semble-t-il, une confusion malheureuse entre

l’individu candidat et le parti politique, fraction du peuple et

personne morale , sinon une confusion encore plus malheureuse entre le

droit de vote reconnu à tout citoyen membre ou non d’un parti et le

droit de candidature reconnu au parti politique.

Par ailleurs, comme on peut l’observer dans le cas des invalidations

de certains candidats présentés par des partis ou des regroupements

politiques pour le scrutin présidentiel prévu le 23 décembre, les

motifs avancés par la juridiction compétente, en conformité avec les

articles 9,10,21 de la loi électorale, relèvent principalement du

comportement individuel et de la vie privée des candidats.

Pourquoi pénaliser le parti à cause des faits qui n’ont rien à voir

avec lui, personne morale ? N’est-ce pas une injustice qui fausse la

compétition démocratique et qui illustre des incohérences troublantes,

non seulement entre nos différents textes législatifs, mais aussi

entre la batterie de nos dispositions juridiques et les principes de

la démocratie proclamée et collée fièrement au nom de notre pays,

République Démocratique du Congo.

Certes, on pourrait évoquer la responsabilité du parti qui serait due

à des incohérences en son sein. En effet, nous reconnaissons que la

légitimité du pouvoir qui est recherchée à travers les élections

comporte deux dimensions : une dimension juridique qui est établie par

la conformité des procédures à la loi, et c’est là l’importance de la

loi électorale; une dimension sociologique qui est établie en deux

temps : d’abord par l’investiture au sein du parti, ensuite par le

suffrage exprimé dans la circonscription électorale, et donc dans

toute la nation pour le scrutin présidentiel.

De sorte qu’on peut penser que l’impossibilité d’exercer son droit

de candidature après invalidation d’un candidat constitue une sanction

contre le parti ou le regroupement politique qui aura procédé à

l’investiture d’un candidat qui ne remplit pas toutes les conditions

d’éligibilité. Le tort du directoire du parti serait alors de n’avoir

pas bien vérifié le dossier du candidat. Une négligence qui serait

alors vite interprétée comme une tentative de tricherie. Et on

conclura que nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes.

C’est correct de raisonner ainsi. Mais dans la mesure où de telles

turpitudes ne pourraient engager que le nombre restreint des personnes

membres du directoire et dans la mesure où les motifs relèvent de la

vie privée d’un seul individu, la sanction ne peut préjudicier les

intérêts de tous les partisans.

Dans l’intérêt de la démocratie, il faudrait leur donner une autre

chance, et trois considérations permettent de fonder le principe

d’une autre chance :

D’abord le fait que les causes d’irrecevabilité, précisées aux

articles 9, 10, 21 de la loi électorale relèvent des actes et du

comportement de la vie privée du candidat et non du parti ou du

regroupement politique. Ensuite, le principe de la substitution de

candidat est reconnu à l’article 21 de la loi électorale, en cas de

non-conformité constatée au niveau du Bureau de réception de la CENI.

Enfin, il y a la présomption d’innocence dans le chef des personnes

associées dans un parti politique, devant le constat d’une autre

incohérence majeure, porteuse de germes de conflits, à savoir

l’absence de démocratie interne au sein des partis politiques. Ils

réclament la démocratie dans l’Etat, mais ils ignorent la démocratie

dans leurs rangs !

Il en résulte la personnalisation à outrance du jeu politique. Ce qui

permet à l’Autorité morale, président fondateur du parti et candidat

naturel au scrutin présidentiel, de minimiser ou de dissimuler

soigneusement quelques pans de sa vie privée.

Dans ces conditions, le fait de pouvoir présenter une autre

candidature serait un grand avantage pour la démocratie car l’idée

seule de pouvoir présenter un autre candidat que l’Autorité morale est

de nature à faciliter l’installation de la démocratie interne au sein

des partis politiques et l’émergence des partis dont l’idéologie et le

projet de société font effectivement partie des discussions, des

publications dans le pays.

Conclusion

L’analyse de l’invalidation a permis de découvrir des incohérences

regrettables entre nos textes, dans chaque texte particulier et dans

le fonctionnement des partis politiques. Les déséquilibres des

rapports des forces pour discuter et adopter en équité les règles de

conduite et d’arbitrage du processus électoral s’ajoutent aux

pesanteurs des incohérences des textes et des partis politiques pour

multiplier les germes de conflits et, augmenter les probabilités de

crises néfastes et meurtrières. Même la volonté démocratique affichée

au nom du pays semble incohérente avec la pratique des acteurs

politiques congolais. Laquelle pratique tend, hélas, à démontrer,

depuis 1960, l’impossibilité historique de la démocratie congolaise.

Nous devons cependant croire en une démocratie au service du

développement, malgré le vécu d’une démocratie au service des crises

et des résolutions des crises. Il faut donc tirer expérience sur le

passé et prévenir en réduisant les germes qui attisent ces crises.

Or, l’analyse des crises post-électorales connues dans notre histoire

politique et celle des tensions persistantes à l’heure actuelle nous

permettent d’en situer les germes dans les incohérences de notre

Constitution et de la loi électorale qui en dérive, notamment en ce

qui concerne l’invalidation. Sans oublier les incohérences dans le

fonctionnement des partis politiques qui, tous, réclament la

démocratie dans l’Etat sans se soucier de leur démocratie interne.

Une autre source de crises post-électorales est certainement le

déséquilibre entre les forces politiques qui prétendent assumer la

préparation des élections. Cela a été démontré dans le passé. Cela

risque d’être démontré aujourd’hui.

Quelques propositions

Ces incohérences et ces déséquilibres appellent quelques propositions

susceptibles de favoriser une démocratie positive, au service du

développement et non au service des crises et des résolutions de

crises.

1° Le principal organisateur, qui contrôle le pouvoir d’Etat, étant

lui-même candidat, la loi électorale ne devrait pas être soumise,

comme les autres lois, à l’approbation dans un cadre déséquilibré de

Majorité politique-Opposition politique. Cela donne toujours plus de

chance aux arguments de la Majorité et aux contestations porteuses de

crises.

La loi électorale ne devrait pas subir des modifications à chaque

veille d’élections. Elle doit être standardisée et stabilisée, et donc

établie une fois pour toutes et après approbation égale par une

majorité qualifiée au sein de l’Opposition politique et par une

majorité qualifiée autant au sein de la Majorité au pouvoir. Il faut

même penser à mettre les principales dispositions de la loi électorale

dans la Constitution.

2° Il faut reconsidérer la nature et la structure de la CENI dans le

sens d’en faire un cadre administratif d’exécution, qui remplit sa

mission en appliquant des règles dûment préétablies et stabilisées, et

non un cadre de conception des élections. De sorte que la préparation

des élections ne puisse plus apparaître comme une période de

compétition déloyale.

3° Il faut mettre au pas les partis politiques et exiger une

représentativité crédible de leurs représentants. Ils devraient être

soumis à la démonstration de leur représentativité effective dans la

nation, et non seulement en termes numériques du nombre d’adhérents,

mais aussi la représentativité en termes d’actions qui démontrent

l’appropriation et la sensibilisation aux valeurs et aux pratiques

démocratiques dans leur fonctionnement quotidien.

4° Il faut fixer le plafond des moyens financiers mobilisables par

chaque candidat pour sa campagne électorale, et installer un

mécanisme de contrôle et des sanctions applicables en cas de

transgression.

5° Il est indispensable que les moyens financiers publics destinés à

l’organisation des élections soient assurés annuellement dans le

budget de l’Etat et le renforcement des mécanismes de contrôle est

nécessaire. La défaillance à cet égard devrait pouvoir motiver une

motion de censure contre le gouvernement.

6° Au regard de toutes ces incohérences constatées et ces

déséquilibres malheureux, il semble évident qu’il faut penser à une

révision de la Constitution, de la loi électorale et de la loi sur les

partis politiques, pour éviter les crises post-électorales.

Si donc il paraît pénible de réduire les déséquilibres, les

incohérences des uns et des autres et les germes de conflits, il vaut

peut-être mieux faire une halte, sinon une rupture et se mettre

d’accord sur les fondamentaux essentiels de la démocratie. Sinon, il

faudrait, comme en 1965 et en 1997, se résoudre à admettre la rupture

avec une démocratie qui crée des conflits meurtriers et qui

déstabilisent l’Etat dans ses institutions et dans ses missions de

développement.

(Par le Professeur Célestin Kabuya-Lumuna Sando)