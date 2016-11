Institut de la Gombe : des élèves en colère ont marché contre la spoliation de leur école

Un spectacle autant insolite qu’imprévu a été offert par les élèves de l’Institut de la Gombe (aussi appelés Eligo) aux habitants, fonctionnaires et autres curieux qui se retrouvaient à proximité de cet établissement scolaire dans la matinée d’hier lundi 28 novembre 2016. En effet, rameaux et branches arrachées aux arbres entre les mains, ces élèves ont battu le pavé toute la matinée pour protester contre une nouvelle spoliation d’une importante partie de la cour de leur école ; partie jouxtant le terrain occupé par les bureaux préfabriqués de l’Inspection générale à l’EPSP. C’est d’une manière graduelle que la tension a enflammé toute l’école. Un élève de cinquième littéraire a clairement expliqué le début de la manifestation. A 7h30, en revenant de leur repos du week-end, les élèves ont constaté qu’une palissade en tôles galvanisées était érigée sur une bonne partie de la cour de leur école. Ils ont commencé à se poser de question sur ce qui semblait être l’amorce des travaux de construction en pleine concession de leur établissement. Dans un premier temps, certains ont pensé à la poursuite des travaux de l’extension de leur école, mais devant l’absence d’explications

satisfaisantes et logiques, une certitude a fait jour : la cour de l’école a été de nouveau spoliée par une tierce personne. Tous les responsables présents : professeurs, préfets et même le sous-proved se sont lavés les mains en imitant Ponce Pilate.

Conscients de leurs bons droits, les «Eligo» ont méthodiquement démoli la palissade et arraché les chevrons fixés avec ciment dans le sol. Pour obtenir une explication valable, ils ont sommé les membres du gouvernement des élèves de cette école de descendre au cabinet du ministre de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Initiation à la Nouvelle Citoyenneté (EPS/INC), Maker Mwangu Famba ayant la gestion de cette école dans ses attributions. Avec des chants et des gesticulations de toutes sortes, l’imposante délégation des «Eligo» est arrivée au cabinet, mais à cause de leur nombre très important, on

leur a demandé de laisser seulement un nombre restreint s’entretenir

avec le ministre, qui d’ailleurs était présent et s’est rendu

disponible pour les recevoir. Au cours de cet entretien, le Ministre a

suivi attentivement les plaintes de ses interlocuteurs sur la

spoliation dont leur école est victime et sur le réel statut de la

piscine de l’Institut de la Gombe, occupée présentement par Shark

Club. Pour ce dernier point, le ministre Maker Mwangu a rassuré ses

interlocuteurs que la piscine, le gymnase et le terrain de football

attenant restent propriété de l’école, donc de l’Etat congolais et que

Shark Club est un simple locataire.

Le Gouverneur Kimbuta rappelle un contrat entre la RDC et la Chine

Pendant que le Ministre de l’EPS/INC recevait la délégation des

élèves dans la salle des réunions, l’importante masse restée dehors

s’était scindée en deux. Le premier groupe s’est dirigé vers la

Primature pour contacter le Premier Ministre et le second s’est dirigé

directement à l’Hôtel de Ville de Kinshasa. A la Primature, le premier

groupe d’élèves a été dispersé par la Police et n’a pu rencontrer

Matata Ponyo. Devant cette difficulté, ce groupe a décidé de contacter

directement le Gouverneur de la Ville-Province de Kinshasa à son

domicile. Prévenu de l’arrivée des élèves, le Gouverneur André Kimbuta

Yango est sorti pour les accueillir et leur a demandé de rentrer à

l’école où il devrait les rejoindre. Dans l’entretemps, le deuxième

groupe qui s’est dirigé à l’Hôtel de Ville a rencontré Mme Thérèse

Olenga Kalonda, ministre provinciale en charge de l’Education. Prise

de court, elle a accepté de marcher avec ses visiteurs jusqu’à

l’Institut de la Gombe où elle est arrivée avant le Gouverneur et a su

calmer les élèves pour attendre André Kimbuta.

Celui-ci est arrivé l’institut de la Gombe en compagnie du Ministre

de l’EPS/INC. En prenant la parole, il a d’abord félicité les élèves

pour leur souci de préserver les biens de la communauté. Il leur a

assuré qu’aucune partie du terrain ne sera cédée et qu’il faisait sien

leur souci. Toutefois, il a rappelé qu’il se souvenait d’un accord

entre le Gouvernement de la RDC et la Chine pour que ce pays ami

occupe un espace là où se trouve l’Inspection générale de l’EPSP ; et

en échange, qu’elle construise pour le Gouvernement congolais un

bâtiment administratif à côté du Musée national, sur le Boulevard

Triomphal, à la hauteur de son croisement avec l’avenue Saïo.

Toutefois, il a promis de constituer une Commission d’enquête qui

comprendra la Ville, l’Ambassade de Chine, les Affaires Etrangères,

les Affaires Foncières, les Travaux publics, et il a aussi promis de

rentrer à l’Institut dans trois jours, soit le jeudi prochain, pour

livrer à tout le monde les fruits de cette investigation. Il a fait

allusion à une information qui prétend qu’il y aurait également un

responsable scolaire mêlé dans ce dossier. Si cela est vrai, a-t-il

conclu, ce dernier sera sanctionné.

