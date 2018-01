Insécurité au Kasaï : on s’entretue à Mweka… !

Alors que la population de l’espace Grand Kasaï ne s’est pas encore totalement remise de la psychose de l’insécurité qui avait fait des milliers de morts entre août 2016 et juillet 2017, voilà la violence qui refait surface dans le territoire de Mweka, province du Kasaï. On

compte déjà plusieurs morts, victimes d’une nouvelle escalade de violences dans cette partie de la République, précisément aux alentours de la cité de Kakenge, située sur la voie ferrée Kananga –Ilebo.

En deux jours, soit du lundi 29 au mardi 30 janvier 2018, le bilan

provisoire fait état de 9 personnes tuées. Les victimes appartiennent,

pour la plupart, à deux villages proches de la cité Kakenge, en

l’occurrence Bata Isham et Mpiang.

Des sources sur place rapportent que les assaillants, membres des

milices locales, opèrent avec des fusils de chasse calibre 12 et des

machettes. Certains porteraient des bandeaux rouges autour de leurs

têtes.

Par ailleurs, apprend-on, des dizaines de maisons ont déjà été

incendiées dans ce conflit qui commence à prendre des proportions

inquiétantes. On signale que l’hôpital de la cité de Kakenge n’a pas

été épargné. Suite à cette nouvelle montée de l’insécurité, des

résidents des contrées touchées par le conflit vivent actuellement

dans la peur. La plupart d’entre eux ont trouvé refuge dans la

paroisse catholique Christ-Roi de la cité de Kakenge, où ils sont

rassemblés à l’intérieur de l’église.

Selon des témoignages de plusieurs autochtones à Kakenge, le conflit

oppose les « Bena Kalamba » du village Kalamba aux occupants des

villages Bangende et Mpiang. Les premiers cités sont de l’ethnie

Bakete ; tandis que les seconds appartiennent à l’ethnie Kuba. Les

deux « peuples » sont originaires du territoire de Mweka.

Concernant l’origine du conflit, on a jusqu’ici du mal à en déceler

les véritables causes. Toutefois, on laisse entendre que deux

politiciens de l’ethnie Bakete – dont un sénateur et un député

provincial – auraient instrumentalisé les habitants du village Kalamba

lors de leur passage par là, en donnant une somme importante d’argent

au chef du village pour une basse besogne. Des menaces auraient été

même brandies à l’endroit des ressortissants des villages voisins au

cas où des sujets Bakete qui étaient aux arrêts au chef-lieu du

territoire n’étaient pas libérés.

On renseigne qu’à cause d’un meurtre qui avait eu lieu quelques jours

plus tôt, des ressortissants du village Kalamba, présumés en être les

auteurs, ont été mis aux arrêts et placés en détention préventive à la

prison de Mweka. Depuis lors, les rapports étaient devenus tendus

entre les autochtones de la contrée. C’est ce climat de tension et de

méfiance qui serait à la base des atrocités qui replongent

malheureusement, une fois de plus, l’espace Grand Kasaï dans le cycle

des violences !

S’agissant des violences ayant secoué l’espace kasaïen au lendemain

de l’assassinat du chef Kamuina Nsapu, des analystes continuent à

soutenir qu’aussi longtemps que leurs vrais auteurs et commanditaires

ne seront pas clairement identifiés et déférés devant les instances

judiciaires, afin de répondre de leurs actes, on aura du mal à imposer

une paix durable dans cette partie de la république. Certes, des

enquêtes de la justice militaire congolais ont permis l’arrestation de

plusieurs criminels, civils comme militaires, et l’ouverture des

procès, tant à Kinshasa qu’à Kananga, mais les autochtones restent

avec le sentiment d’une entreprise inachevé, ce qui entretient des

frustrations chez des millions de Kasaïens.

On rappelle que les atrocités déclenchées en septembre 2016 au

lendemain de la mort du chef Kamuina Nsapu, tué le 16 août de la même

année, avaient fait plus de 3.000 morts et poussé plus d’un million de

personnes sur le chemin de l’exil, selon le rapport de l’église

catholique et des organisations non gouvernementales chargées de la

défense

des droits de l’homme.

Dom