Insécurité à Kinshasa : les résidences de Mende et Atundu attaquées aux grenades

Des individus à bord des motos et des voitures de marque Ketch ont

attaqué au moyen des grenades et des tirs à balles réelles les

résidences privées de deux personnalités politiques de haut rang. A

savoir le ministre de la Communication et des Médias, Lambert Mende,

et le porte-parole de la Majorité Présidentielle et Président du

Consceil d’administration de la SNEL, le nommé Alain-André Atundu

Liongo. Ces attaques ont été enregistrées vers 1 heure du matin hier

dans la nuit du lundi 22 octobre 2018. Pour le ministre Mende Lambert

qui est intervenu hier dans la soirée sur la Radio Top-Congo, les

grenades lancées vers sa résidence privée sont allées tomber dans la

résidence voisine où l’on n’a déploré aucun mort mais des dégâts

matériels importants.

A la résidence du porte-parole de la Majorité Présidentielle, située

dans le quartier des ambassadeurs à Binza-Ma Campagne, juste à côté de

celle de l’Ambassadeur Plénipotentiaire du Royaume du Maroc, pas de

mort non plus mais des dégâts matériels très importants. Dont entre

autres les deux véhicules de marque Jeep Prado sérieusement touchés

par des balles réelles, deux chambres à coucher ainsi que la cuisine

endommagées, un domestique et une sentinelle sérieusement blessés, qui

ont été heureusement admis dans un centre hospitalier de la ville pour

y recevoir des soins appropriés. Le Modus opérandi a été le même. Des

individus à bord des motos et des voitures de marque Ketch ont forcé

les portails d’entrée avant de s’introduire à l’intérieur de la

résidence. Où sans sommation quelconque, ils se sont mis à tirer à

balles réelles vers la résidence et jeter des grenades dans toutes les

directions.

Questions sans réponse

Comment se fait-il que les deux attaques se soient déroulées presqu’à

la même heure de la matinée et cela dans des quartiers huppés, dont

les résidences bénéficient d’un système de gardes en tenues et en

armes? De plus, depuis très tôt le matin, l’on a remarqué des

barrières policières pour des fouilles serrées de tous les véhicules

circulant sur les principales artères de la ville ainsi que les

ronds-points les plus en vue dont entre autres Magasin-Kintambo, Ma

Campage, Ngaba, Victoire, Bandal-Kimbondo, UPN, Binza-Delvaux, DGC,

Huileries, etc. Comment expliquer que pendant que des fouilles

s’effectuaient très tôt le matin du dimanche dernier, des hommes en

armes et en tenues puissent opérer sans être appréhendés le moins du

monde à des heures indues de la matinée.

Les quartiers huppés visés

Le commun des mortels est surpris de vivre de tels actes de violence

à travers des quartiers les plus huppés où résident des officiers

supérieurs militaires et de la police, des services de sécurité, de

hautes personnalités diplomatiques, politiques et du monde des

affaires. Bref la plus haute bourgeoisie de la capitale. Des voix

s’élèvent de plus en plus dans la ville pour se demander si à cette

allure le pays n’est-il pas en train de plonger dans un chaos

semblable à celui qui prévaut depuis plus de trente ans en Somalie.

Et, curieusement juste à la veille de la tenue des élections

présidentielle, législatives nationales et provinciales. Dans le Nord

et l’Est de la République, il ne se passe plus une journée sans que

l’on ne déplore des morts perpétrés par des éléments provenant d’on ne

sait où.

Tous les yeux sont rivés vers les services de sécurité civile et

militaire censés diligenter des enquêtes approfondies pour remonter

les filières de ces milieux maffieux qui tiennent à plonger le pays

dans des situations fâcheuses et incontrôlables par ces temps où les

forces sociales et politiques se préparent à offrir à la nation une

alternance démocratique qui demeure la seule voie pour lancer le pays

vers un développement pour la reconstruction de cet Etat béni par les

dieux.

F.M.