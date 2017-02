Impasse électorale et violations de la Constitution : le CREEDA, le RRSSJ et la Ligue des électeurs proposent des pistes de solution

Tous les signes qui présagent d’une crise politique, économique et

sociale majeure aux conséquences incalculables, s’accumulent chaque

jour dans notre pays, malgré l’Accord politique de la Saint Sylvestre.

Et comme si certains acteurs politiques ne prenaient pas conscience de

la déliquescence de l’autorité de l’Etat mise à mal par plusieurs

foyers de tension allumés dernièrement dans le Kongo central, à

Kimpese, au Kasaï central, à Mwanza Lomba, au Katanga, à Beni et Goma,

et l’insécurité urbaine à Kinshasa, des discours incendiaires sont

distillés ici et là sans la moindre volonté de susciter la paix et la

cohésion nationale. Les frustrations se multiplient au point que la

population qui en a marre, est poussée vers une prise en charge de sa

sécurité et de son devenir.

Au-delà de cette inconscience d’une certaine classe politique

immature qui semble suicidaire, le Groupe de travail composé du Réseau

pour la réforme du secteur de sécurité et justice ( RRSSJ), du Centre

de recherches et d’études sur l’Etat de droit en Afrique ( CREEDA) et

de la Ligue des électeurs ( LE), s’est consacré sur l’évolution de la

situation politique en RDC et s’est intéressé particulièrement sur

l’Accord politique du Centre interdiocésain dit de la Saint Sylvestre.

Dans leur analyse, les juristes ont épinglé des points de rupture et

de continuité qui se dégagent de la lecture de la Constitution et de

l’Accord du 31 décembre 2016. Se référant au chercheur Paterne Mambo,

dans son ouvrage « Les rapports entre la Constitution et les accords

politiques en RDC », ils approuvent que la relation de rupture de la

cohérence et de l’unité de l’ordre constitutionnel est définie dans le

cadre de ce rapport comme un rapport de conflictualité apparente avec

la Constitution justifiée par la situation non prévue dans laquelle la

RDC est plongée. De ce point de vue, l’Accord politique global et

inclusif dit de la Saint Sylvestre entretient avec la Constitution, un

autre type de rapport qui lui est bénéfique. Car, il milite pour sa

protection et devient ainsi un rapport de conformité. Mais ils ont

également noté des rapports persistants de non-conformité de l’Accord

politique à la Constitution, en soulignant par la suite, les rôles de

la Cour constitutionnelle dans la mise en œuvre de l’Accord politique

du 31 décembre 2016, notamment comme juge de contrôle de la

constitutionnalité, ou comme juge des conflits de compétences.

De l’examen des compétences compatibles et non compatibles des

institutions issues de l’Accord politique du Centre interdiocésain,

les experts du CREEDA, RRSSJ et la LE ont mis en exergue l’institution

d’une transition politique en vue du retour à l’ordre constitutionnel,

faisant ainsi appel comme principaux animateurs, ceux ayant terminé

leurs mandats politiques et ceux nommés sur base de l’Accord politique

du 31 décembre 2016. Le tout encadré par l’Arrangement particulier

convenu par toutes les parties prenantes à l’Accord politique global

et inclusif.

Ces experts ont passé aussi à la loupe les cas spécifiques de

prolongation des mandats politiques et de partage équitable de

pouvoir, celle de la durée du mandat du président de la République et

les contradictions flagrantes sur la durée de mandat de ce dernier.

Ils ont fait le triste constat que les mandats de députés provinciaux

et des sénateurs ont expiré depuis 2012, et que certains gouverneurs

de provinces ont vu leurs mandats expirés en 2012 et d’autres ont été

réélus par des députés provinciaux dépourvus de légitimité requise

pour le faire. Il en est de même de députés nationaux de la deuxième

législature dont le mandat expire en février 2017.

Le point relatif aux contradictions flagrantes sur le calcul de la

durée du mandat parlementaire a été examiné sous le prisme de l’Accord

politique du Centre interdiocésain, avec un accent particulier sur les

compétences dévolues aux parlementaires, et l’ambiguïté sur la

situation des gouverneurs et de vice-gouverneurs.

Gouvernement d’union nationale : garantie pour

la bonne exécution de l’Accord politique

Les experts du CREEDA, RRSSJ et LE ont salué la volonté de la

formation d’un gouvernement d’union nationale comme une garantie de la

tenue de prochaines élections, non sans évoquer les risques de

conflictualité dans la cohabitation au sein de ce futur exécutif dont

l’action prioritaire sera l’organisation des élections.

Leurs réflexions ont porté d’autre part sur le processus électoral

avec la gestion du processus électoral et le déroulement de

différentes opérations, la redynamisation de la CENI, l’organisation

des opérations préélectorales et électorales, et enfin, le financement

des opérations et la logistique électorale.

Les experts du Groupe de travail ont mis en lumière des impératifs

sécuritaires dans l’Accord politique du 31 décembre 2016, s’appuyant

sur les études réalisées par de nombreux chercheurs. Cet accord

comporte à leurs yeux plusieurs points forts et de nombreux mérités,

parce qu’il milite pour la décrispation politique, l’affirmation du

principe de l’exécution de bonne foi de l’accord, l’adoption d’une

série des mesures en rapport avec la sécurité électorale, ainsi que la

mise en place d’une plateforme d’alerte et de traitement de défis

sécuritaires.

Enfin, ce 5 ème rapport du Groupe de travail recommande des solutions

rapides et durables à l’enlisement de la situation sécuritaire, avec

des orientations précises sur la réforme du secteur de sécurité, et un

regard critique sur le Comité national de suivi de l’accord comme

institution d’appui à la démocratie. Ses auteurs ont invité toutes les

institutions de la république et tous les partenaires techniques et

financiers, ainsi que le Conseil de sécurité de l’ONU, à œuvrer pour

la mise en œuvre de l’Accord politique du Centre interdiocésain.

J.R.T.