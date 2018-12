Hier à Oslo (Norvège) : remise du Prix Nobel de la Paix à Mukwege et Murad

« … Mon pays est systématiquement volé avec ceux qui prétendent être

nos dirigeants. Cela fait 20 ans où, jour pour jour, je vois les

violences, je vois les bébés, les filles ainsi que femmes être

violées..C’est difficile… Au lieu de dérouler le tapis rouge pour eux,

il serait d’ailleurs mieux de mettre une ligne rouge ..», a martelé

avec colère le Dr Denis Mukwege, à l’occasion de la réception du Prix

Nobel de la Paix 2018, en compagnie de l’Irakienne Murad, hier lundi

10 décembre 2018. Connu mondialement comme «le réparateur des femmes

», ses mérites ont été reconnus après un travail de longue haleine

réalisé au profit des femmes victimes des violences sexuelles liées à

la guerre à l’Est de la République Démocratique du Congo.

Il a, à la même occasion, retracé le tableau sombre de la situation

dramatique que vivent des milliers de femmes et filles dans ce coin du

Congo. Or, depuis quelques années, la même situation est vécue dans

d’autres provinces du pays et même dans d’autres Etats comme la

République Centrafricaine, le Sud-Soudan, la Somalie, le Mali, le

Niger, le Nigeria, etc.

C’est en marge de la célébration du 70ème anniversaire de la «

Déclaration Universelle des Droits Humains » que ladite cérémonie

était organisée à la mairie d’Oslo, en Norvège.

La présidente du Comité Nobel Norvégien, Berit Reiss-Anders, qui a

remis aux deux lauréats, Denis Mukwege et Nadia Murad, le ‘’Prix Nobel

de la Paix 2018’’déclarant en substance que : « le comité Nobel

Norvégien a décidé que le Prix Nobel de la Paix 2018 sera décerné à

Denis Mukwege et Nadia Murad pour leur lutte contre la violence

sexuelle utilisée comme arme en période de conflit armé. Leur lutte

commune peut se résumer en trois simples points: – le viol et autres

violences sexuelles sont une arme inacceptable dans tous les conflits

armés ; –le viol systématique comme élément d’une stratégie militaire

en période de conflit armé est un crime de guerre ; et les

responsables de crimes de guerre doivent être punis et leur impunité

doit cesser ».

De son côté, Nadia Murad a eu ces mots : « les responsables des

violences sexuelles et des enfants Yéridis ne sont pas toujours

condamnés. Le seul prix qui vaut : c’est la Justice et la poursuite

des criminels. Aucune récompense ne peut récompenser notre peuple.

Seules la justice et la protection peuvent garantir la paix à notre

peuple… Dire non au génocide… oui à la paix ! Non à l’esclavage … oui

à la liberté ! Non à l’exploitation des filles et des femmes … oui à

la liberté ! ».

Dorcas NSOMUE

LE MESSAGE DU DR MUKWEGE

Vos Majestés, Vos Altesses Royales, Excellences, Distingués membres

du Comité Nobel, Chère Madame Nadia Murad, Mesdames et Messieurs, Amis

de la paix, C’est au nom du peuple congolais que j’accepte le prix

Nobel de la Paix. C’est à toutes les victimes de violences sexuelles à

travers le monde que je dédie ce prix.

C’est avec humilité que je me présente à vous portant haut la voix des

victimes des violences sexuelles dans les conflits armés et les

espoirs de mes compatriotes.

Je saisis cette occasion pour remercier tous ceux qui pendant ces

années ont soutenu notre combat. Je pense, en particulier, aux

organisations et institutions des pays amis, à mes collègues, à ma

famille et à ma chère épouse, Madeleine.

Je m’appelle Denis Mukwege. Je viens d’un des pays les plus riches de

la planète. Pourtant, le peuple de mon pays est parmi les plus pauvres

du monde.

La réalité troublante est que l’abondance de nos ressources

naturelles – or, coltan, cobalt et autres minerais stratégiques –

alimente la guerre, source de la violence extrême et de la pauvreté

abjecte au Congo.

Nous aimons les belles voitures, les bijoux et les gadgets. J’ai

moi-même un smartphone. Ces objets contiennent des minerais qu’on

trouve chez nous. Souvent extraits dans des conditions inhumaines par

de jeunes enfants, victimes d’intimidation et de violences sexuelles.

En conduisant votre voiture électrique, en utilisant votre smartphone

ou en admirant vos bijoux, réfléchissez un instant au coût humain de

la fabrication de ces objets.

En tant que consommateurs, le moins que l’on puisse faire est

d’insister pour que ces produits soient fabriqués dans le respect de

la dignité humaine.

Fermer les yeux devant ce drame, c’est être complice. Ce ne sont pas

seulement les auteurs de violences qui sont responsables de leurs

crimes, mais aussi ceux qui choisissent de détourner le regard.

Mon pays est systématiquement pillé avec la complicité des gens qui

prétendent être nos dirigeants. Pillé pour leur pouvoir, leur richesse

et leur gloire. Pillé aux dépens de millions d’hommes, de femmes et

d’enfants innocents abandonnés dans une misère extrême… tandis que les

bénéfices de nos minerais finissent sur les comptes opaques d’une

oligarchie prédatrice.

Cela fait vingt ans, jour après jour, qu’à l’hôpital de Panzi, je

vois les conséquences déchirantes de la mauvaise gouvernance du pays.

Bébés, filles, jeunes femmes, mères, grands-mères, et aussi les

hommes et les garçons, violés de façon cruelle, souvent en public et

en collectif, en insérant du plastique brûlant ou en introduisant des

objets contondants dans leurs parties génitales.

Je vous épargne les détails. Le peuple congolais est humilié,

maltraité et massacré depuis plus de deux décennies au vu et au su de

la communauté internationale.

Aujourd’hui, grâce aux nouvelles technologies de l’information et de

la communication, plus personne ne peut dire : je ne savais pas.

Avec ce prix Nobel de la Paix, j’appelle le monde à être témoin et je

vous exhorte à vous joindre à nous pour mettre fin à cette souffrance

qui fait honte à notre humanité commune.

Les habitants de mon pays ont désespérément besoin de la paix.

Mais : Comment construire la paix sur des fosses communes ? Comment

construire la paix sans vérité ni réconciliation ?

Comment construire la paix sans justice ni réparation ? Au moment

même où je vous parle, un rapport est en train de moisir dans le

tiroir d’un bureau à New York. Il a été rédigé à l’issue d’une enquête

professionnelle et rigoureuse sur les crimes de guerre et les

violations des droits humains perpétrés au Congo. Cette enquête nomme

explicitement des victimes, des lieux, des dates mais élude les

auteurs.

Ce Rapport du Projet Mapping établi par le Haut-Commissariat des

Nations Unies aux Droits Humains, décrit pas moins de 617 crimes de

guerre et crimes contre l’humanité et peut-être même des crimes de

génocide.

Qu’attend le monde pour qu’il soit pris en compte ? Il n’y a pas de

paix durable sans justice. Or, la justice ne se négocie pas.

Ayons le courage de jeter un regard critique et impartial sur les

événements qui sévissent depuis trop longtemps dans la région des

Grands Lacs.

Ayons le courage de révéler les noms des auteurs des crimes contre

l’humanité pour éviter qu’ils continuent d’endeuiller cette région.

Ayons le courage de reconnaître nos erreurs du passé.

Ayons le courage de dire la vérité et d’effectuer le travail de mémoire.

Chers compatriotes congolais, ayons le courage de prendre notre

destin en main. Construisons la paix, construisons l’avenir de notre

pays, ensemble construisons un meilleur avenir pour l’Afrique.

Personne ne le fera à notre place.

Mesdames et Messieurs, Amis de la paix,

Le tableau que je vous ai brossé offre une réalité sinistre. Mais

permettez-moi de vous raconter l’histoire de Sarah.

Sarah nous a été référée à l’hôpital dans un état critique. Son

village avait été attaqué par un groupe armé qui avait massacré toute

sa famille, la laissant seule.

Prise en otage, elle a été emmenée dans la forêt. Attachée à un

arbre. Nue. Tous les jours, Sarah subissait des viols collectifs

jusqu’à ce qu’elle perde connaissance.

Le but de ces viols utilisés comme armes de guerre étant de détruire

Sarah, sa famille et sa communauté. Bref détruire le tissu social.

À son arrivée à l’hôpital, Sarah ne pouvait ni marcher ni même tenir

debout. Elle ne pouvait pas retenir ni ses urines ni ses selles.

A cause de la gravité de ses blessures génito-urinaires et digestives

couplées à une infection surajoutée, personne ne pouvait imaginer

qu’elle serait un jour en mesure de se remettre sur ses pieds.

Pourtant, chaque jour qui passait, le désir de continuer à vivre

brillait dans les yeux de Sarah. Chaque jour qui passait, c’était elle

qui encourageait le personnel soignant à ne pas perdre espoir. Chaque

jour qui passait, Sarah se battait pour sa survie.

Aujourd’hui, Sarah est une belle femme, souriante, forte et charmante.

Sarah s’est engagée à aider les personnes ayant survécu à une

histoire semblable à la sienne.

Sarah a reçu cinquante dollars américains, une allocation que notre

maison de transit Dorcas accorde aux femmes souhaitant reconstruire

leur vie sur le plan socioéconomique.

Aujourd’hui, Sarah dirige sa petite entreprise. Elle a acheté un

terrain. La Fondation Panzi l‘a aidée avec des tôles pour faire un

toit. Elle a pu construire une maison. Elle est autonome et fière.

Son histoire montre que même si une situation est difficile et semble

désespérée, avec la détermination, il y a toujours de l’espoir au bout

du tunnel.

Si une femme comme Sarah n’abandonne pas, qui sommes-nous pour le faire ?

Ceci est l’histoire de Sarah. Sarah est Congolaise. Mais il y a des

Sarah en République Centrafricaine, en Colombie, en Bosnie, au

Myanmar, en Iraq et dans bien d’autres pays en conflit dans le monde.

A Panzi, notre programme de soins holistiques, qui comprend un

soutien médical, psychologique, socioéconomique et juridique, montre

que, même si la route vers la guérison est longue et difficile, les

victimes ont le potentiel de transformer leur souffrance en pouvoir.

Elles peuvent devenir des actrices de changement positif dans la

société. C’est le cas déjà à la Cité de la Joie, notre centre de

réhabilitation à Bukavu où les femmes sont aidées pour reprendre leur

destin en main.

Cependant, elles ne peuvent pas y arriver seules et notre rôle est de

les écouter, comme nous écoutons aujourd’hui Madame Nadia Murad.

Chère Nadia, votre courage, votre audace, votre capacité à nous

donner espoir, sont une source d’inspiration pour le monde entier et

pour moi personnellement.

Le prix Nobel de la Paix qui nous est décerné aujourd’hui n’aura de

valeur réelle que s’il peut changer concrètement la vie des victimes

de violences sexuelles de par le monde et contribuer à ramener la paix

dans nos pays.

Alors, que pouvons-nous faire ? Que pouvez-vous faire ? Premièrement,

c’est notre responsabilité à tous d’agir dans ce sens. Agir c’est un

choix. C’est un choix:

– d’arrêter ou non la violence à l’égard des femmes,

– de créer ou non une masculinité positive qui promeut l’égalité des

sexes, en temps de paix comme en temps de guerre.

C’est un choix :

– de soutenir ou non une femme,

– de la protéger ou non,

– de défendre ou non ses droits,

– de se battre ou non à ses côtés dans les pays ravagés par le conflit.

C’est un choix : de construire ou non la paix dans les pays en conflits.

Agir, c’est refuser l’indifférence.

S’il faut faire la guerre, c’est la guerre contre l’indifférence qui

ronge nos sociétés.

Deuxièmement, nous sommes tous redevables vis-à-vis de ces femmes et

de leurs proches et nous devons tous nous approprier ce combat ; y

compris les États qui doivent cesser d’accueillir les dirigeants qui

ont toléré, ou pire, utilisé la violence sexuelle pour accéder au

pouvoir.

Les États doivent cesser de les accueillir avec le tapis rouge et

plutôt tracer une ligne rouge contre l’utilisation du viol comme arme

de guerre.

Une ligne rouge qui serait synonyme de sanctions économiques,

politiques et de poursuites judiciaires.

Poser un acte juste n’est pas difficile. C’est une question de volonté

politique.

Troisièmement, nous devons reconnaître les souffrances des

survivantes de toutes les violences faites aux femmes dans les

conflits armés et les soutenir de façon holistique dans leur processus

de guérison.

J’insiste sur les réparations ; ces mesures qui leur donnent

compensation et satisfaction et leur permettent de commencer une

nouvelle vie. C’est un droit humain.

J’appelle les États à soutenir l’initiative de la création d’un Fonds

global de réparation pour les victimes de violences sexuelles dans les

conflits armés.

Quatrièmement, au nom de toutes les veuves, tous les veufs et des

orphelins des massacres commis en RDC et de tous les Congolais épris

de paix, j’appelle la communauté internationale à enfin considérer le

Rapport du Projet « Mapping » et ses recommandations.

Que le droit soit dit. Cela permettrait au peuple congolais d’enfin

pleurer ses morts, faire son deuil, pardonner ses bourreaux, dépasser

sa souffrance et se projeter sereinement dans le futur. Finalement,

après vingt ans d’effusion de sang, de viols et de déplacements

massifs de population, le peuple congolais attend désespérément

l’application de la responsabilité de protéger les populations civiles

lorsque leur gouvernement ne peut ou ne veut pas le faire. Il attend

d’explorer le chemin d’une paix durable.

Cette paix passe par le principe d’élections libres, transparentes,

crédibles et apaisées.

« Au travail, peuple congolais ! » Bâtissons un État où le

gouvernement est au service de sa population. Un État de droit,

émergent, capable d’entraîner un développement durable et harmonieux,

non seulement en RDC mais dans toute l’Afrique. Bâtissons un État où

toutes les actions politiques, économiques et sociales sont centrées

sur l’humain et où la dignité des citoyens est restaurée.

Vos Majestés, Distingués membres du Comité Nobel, Mesdames et

Messieurs, Amis de la paix,

Le défi est clair. Il est à notre portée.

Pour les Sarah, pour les femmes, les hommes et les enfants du Congo,

je vous lance un appel urgent de ne pas seulement nous remettre le

Prix Nobel de la Paix mais de vous mettre debout et de dire ensemble

et à haute voix : « La violence en RDC, c’est assez ! Trop c’est trop

! La paix maintenant ! »

Je vous remercie.

Denis Mukwege