Grève à la SCTP (ex-Onatra) : les têtes du DG Mukoko et de la PCA Katumwa mises à prix !

L’annulation du contrat avec la BGFIBank, de l’ordre de 30.000.000

Usd, souscrit par le Directeur général Mukoko Samba, remboursable à un

taux d’intérêt de 15% pendant 4 ans, l’hypothèque de 6 immeubles à la

hauteur de 42.500.000 USd et le paiement de 19 mois d’arriérés de

salaires figuraient au départ, au nombre des revendications des agents

de la SCTP (Société Commerciale des Transports et Ports) Mais après le

déclenchement, le jeudi 31 janvier, d’une grève dite illimitée, ils

ont intégré, dans leur cahier de charges non écrit, le limogeage du

Directeur général Daniel Mukoko Samba et de la Présidente du Conseil

d’Administration, Vicky Katumwa.

Malgré le paiement en catastrophe du 13ème mois le vendredi le 1er

février 2019, la grève s’est radicalisée.

Hier lundi 04 février, des pneus usagés étaient brûlés devant le

siège du bâtiment administratif, sur le boulevard du 30 juin, par par

des grévistes chauffés à blanc, qui scandaient des slogans et chansons

hostiles aux deux gestionnaires précités. L’agitation était à son

comble et le spectacle digne d’un carnaval, avec fanfare, vuvuzela,

sifflets, casseroles, calicots et rameaux.

Comme si cela ne suffisait pas, des agents tournaient en rond avec un

cercueil sur lequel étaient collées les effigies de Daniel Mukoko et

Vicky Katumwa, symbole de leur « mise à mort » avant leur «

enterrement ».

La présence de la police (robots) avec des jeeps dans la concession

de la SCTP était mal digérée par les grévistes, qui pensaient à une

intervention sollicitée par leur hiérarchie. La situation a failli

dégénérer quand des policiers ont tentés d’évacuer les pneus en feu.

Dieu merci, les policiers ont finalement renoncé à leur initiative,

laissant les manifestants déverser leur bile sur ceux qu’ils tenaient

pour les responsables de leur clochardisation pendant 19 mois.

A ce stade, aucune démarche contraire ne pouvait les faire reculer

sinon le départ sans condition du tandem Mukoko-Katumwa de la tête de

cette grande entreprise, considérée sous Mobutu comme l’épine dorsale

de l’économie congolaise avec plus de 26.000 agents et leurs

dépendants.

Dans la foulée, l’on a appris que les grévistes ont adressé, en date

du 04 février 2019, à l’Inspectrice du Travail une lettre de désaveu

du Bureau National de la délégation syndicale et la délégation

syndicale de la SCTP/S.A, accusés de collusion avec la haute

direction.

S’exprimant sur Top Congo, Mukoko Samba a imputé la situation actuelle

qu’il a trouvée à sa nomination, à l’incapacité de l’incapacité de la

SCTP à générer des des recettes à même d’éponger les dettes, de payer

le personnel et de dégager des fonds pour le fonctionnement

Jean-René Ekofo