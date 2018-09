Grande messe politique de l’Opposition hier à Bruxelles : Bemba, Katumbi, Tshisekedi, Muzito, Kamerhe et Mbusa contre toute parodie d’élections

Bruxelles, la capitale belge, a abrité hier mercredi 12 septembre 2018, une grande messe politique de l’Opposition, à laquelle ont pris part Jean-Pierre Bemba Gombo MLC (Mouvement de Libération du Congo), Moise Katumbi de l’Ensemble pour le Changement, Félix Tshisekedi de l’UDPS (Union pour la Démocratie et le Progrès Social), Adolphe Muzito

d’Unis pour la République (URep), Vital Kamerhe de l’Union pour la Nation Congolaise (UNC) et Antipas Mbusa Nyamwisi du Rassemblement Congolais pour la Démocratie- Kisangani – Mouvement de Libération (RCD-K-ML). Après de longs échanges, ces grosses pointures de la scène politique congolaise ont signé et rendu publique une déclaration en

rapport avec le processus électoral.

On retient de celle-ci que les signataires sont foncièrement opposés

à une mascarade électorale en préparation dans les laboratoires de la

majorité au pouvoir, avec la complicité de la CENI (Commission

Electorale Nationale Indépendante). Ils ont rappelé, comme préalables

à la tenue d’élections inclusives et crédibles, le rejet de la

machine à voter, la libération immédiate des prisonniers politiques et

le retour au pays de ceux en exil, la participation des « exclus » et

« invalidés » au processus électoral, l’appui politique financier et

matériel de la communauté internationale à la Ceni, la sécurisation

des élections par une force de la SADC, la restructuration et l’audit

de la CENI.

Bemba et ses pairs ont prévenu que dans l’hypothèse du non respect de

ces préalables, le gouvernement et la CENI seraient tenus pour

responsables du chaos qui pourrait découler d’élections non

transparentes et non apaisées.

Par ailleurs, le groupe des « six » a pris l’engagement de dégager

rapidement un consensus autour du « candidat commun » à l’élection

présidentielle de décembre 2018, sous réserve de la transparence et de

la crédibilité de ce scrutin.

C’est le lieu de signaler que la réunion d’hier à Bruxelles a rappelé

à beaucoup celle de Genval initiée par feu Etienne Tshisekedi en juin

2016, mais cette fois en format réduit. Si chacun des partenaires

politiques respecte les engagements pris, on peut affirmer, sans peur

d’être contredit, qu’une nouvelle « union sacrée de l’Opposition » est

née, avec la ferme intention d’obtenir le changement de gouvernance en

République Démocratique du Congo, par des voies démocratiques.

Selon des sources généralement bien organisées, les opposants

comptent, après Bruxelles, se retrouver à Jobourg, en Afrique du Sud,

à la mi-septembre, en vue de formaliser le choix du candidat commun ou

unique, c’est selon.

Kimp

COMMUNIQUE CONJOINT DES LEADERS DE L’OPPOSITION DE LA REPUBLIQUE

DEMOCRATIQUE DU CONGO

Ce Mercredi 12 septembre 2018, les leaders de l’Opposition se sont

réunis à Bruxelles afin de dresser l’évaluation du processus électoral

en cours.

Ils ont réaffirmé la nécessité que ce processus aboutisse le 23

décembre 2018 à la tenue d’élections libres, démocratiques,

transparentes et inclusives conformément à l’Accord de la Saint

Sylvestre et au calendrier éIectoral, facteur essentiels pour arriver

à un résultat admis par tous et a une paix durable en RDC.

Cependant, face aux manoeuvres du régime visant à organiser une

fraude massive en vue de conserver le pouvoir, les leaders de

l’Opposition ont réaffirmé leur refus de cautionner toute parodie

d’élections.

Prenant à témoin le peuple congolais qui a le droit de choisir

librement ses dirigeants à la faveur d’élections démocratiques dont

les résultats seront opposables à tout le monde, les leaders de

l’Opposition exigent de la CENI et du Gouvernement le respect des

points ci-après, posés comme autant de préalables:

1 Le rejet de la machine à voter Imposée par la CENI en violation de

la loi électorale:

2 Le nettoyage du fichier électoral afin d’Identifier et extraire les

plus ou moins dix millions d’électeurs enrôlés sans empreintes

digitales:

3 La mise en oeuvre immédiate des mesures de décrispation politique

conformément aux dispositions de l’Accord de la Saint Sylvestre

(libération des prisonniers politiques le retour des personnalités

politiques exilées, notamment les cas emblématiques traités dans le

rapport sur la décrispation politique conduit par les évêques de la

CENCO, réouverture des médias et l’accès aux médias publics, liberté

de manifestation, fin des tracasseries policières et administratives

contre les opposants) ;

4 La participation effective des candidats exclus ou Invalidés pour

des raisons politiques afin d’assurer la tenue d’élections inclusives

:

5. L’accréditation et le déploiement des observateurs des instances

Internationales UN, UE, SADC, OIF et autres:

6. L’assistance de la communauté internationale, à savoir les Nations

Unies, l’Union Européenne, l’Union Africaine, la SADC et la CIRGL, sur

le plan politique, financier et matériel pour organiser des élections

Inclusives dans la paix;

7. Le déploiement d’une force régionale de la SADC pour sécuriser le

processus électoral, les candidats et la population :

8. La participation effective de la MONUSCO au processus électoral

pour le transport du matériel et la logistique,

9. La restructuration el l’audit de la CENI conformément au prescrit

de l’accord de la Saint Sylvestre;

Faute de respecter ces préalables, la CENI et le Gouvernement seront

tenus responsables du chaos et des conséquences auxquelles conduira

l’organisation d’une parodie d’élection.

Les leaders de l’opposition ont convenu de s’accorder en vue de la

désignation irréversible, dans les meilleurs délais, sur une vision

partagée et un programme harmonisé du candidat commun de l’Opposition

à une élection présidentielle crédible. dans le souci de maximiser les

chances de la gagner et répondre aux attentes de la population de

vivre une véritable alternance.

En vue d’arracher au régime dictatorial la mise en oeuvre de toutes

les exigences reprises ci-haut, les leaders de l’Opposition ont décidé

de mettre en commun leurs efforts. ainsi que ceux de la Société Civile

pour obtenir fa tenue des élections crédibles, transparentes et

inclusives que le peuple congolais attend depuis décembre 2016 avec la

tenue effective.

Fait à Bruxelles, le mercredi 12 septembre 2018

Les leaders de l’Opposition

Antipas Mbusa Nyamwisi

Jean-Pierre Bemba Gombo

Moïse Katumbi Chapwe

Adolphe Muzito Fumutshi

Félix Tshisekedi

Tshilombo

Vital Kamerhe

LwaKanyinginyi