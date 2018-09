Grand Equateur : Makila, Busa, Bongongo, Liyota et Willy Bakonga  soutiennent Shadary Ramazani

« Nous te soutenons. Une fois élu, tu dois tout mettre en œuvre pour

le développement du Grand Equateur » : tel est le message lancé par

les ressortissants du Grand Equateur démembrée au candidat du Front

Commun pour le Congo à la Présidence de la République, Emmanuel

Shadary Ramazani, le vendredi 31 août 2018 au fleuve Congo Hôtel, dans

la commune de la Gombe, à travers un comité dirigé par José Makila,

Jean Lucien Busa, Michel Bongongo, Bienvenue Liyota, Willy Bakonga.

Edouard Mokolo, 1er vice-président du Sénat, a soutenu que leur

présence à cette cérémonie dédiée à Shadary Ramazani est consécutive à

la signature de la charte du Front Commun pour le Congo le 1er juillet

2018. Chaque signataire connait parfaitement tout ce qui y est

inscrit. La discipline était recommandée à tout le monde et

l’acceptation d’un seul candidat qui allait être choisi par l’autorité

morale pour briguer la magistrature suprême. Ce choix s’est porté sur

la personne du Secrétaire permanent du PPRD, Emmanuel Shadary

Ramazani.

Ce qu’il faut retenir, selon Edouard Mokolo, est que bon nombre de

personnes pensaient que Joseph Kabila ne présenterait pas de dauphin.

Il a indiqué que pour sa part, il était convaincu que le «Raïs»

respecterait la Constitution le moment venu. Car, lors d’une réunion

du bureau politique de la Majorité Présidentielle à Kingakati, en

présence du groupe aujourd’hui appelé G7, Joseph Kabila, qui avait

rappelé la fin de règne des anciens présidents de la RDC, avait

demandé pourquoi en RDC on a peur du passage de témoin. Seul

Christophe Lutundula avait pris le courage de répondre à cette

question en disant à Joseph Kabila qu’il venait d’établir un testament

politique.

Comme deuxième témoignage, Edouard Mokolo a soutenu que, lors des

élections de 2006, des jeunes de la ville de Mbandaka étaient venus le

voir pour lui demander comment lui, qui avait travaillé pour le

Président Mobutu, est aujourd’hui avec Joseph Kabila. Aujourd’hui,

cette question peut lui être encore posée comme il est avec Shadary

Ramazani. La réponse reste la même : il n’a pas travaillé pour Mobutu

ni Kabila mais, «il a érigé avec Mobutu un pont au Zaïre». C’est

pareil avec Kabila et Shadary.

Remerciant Léon Kengo wa Dondo pour sa gestion responsable du Sénat,

Edouard Mokolo a révélé avoir connu Shadary Ramazani il y a 30 ans,

lors des consultations populaires organisées par le feu Président

Mobutu. Ce candidat président de la République connaît parfaitement la

province de l’Equateur.

Au dialogue de l’Union Africaine, Shadary avait bien rempli sa

fonction de chef d’équipe de la Majorité présidentielle. C’est lui qui

avait bien défendu la loi électorale en vigueur au niveau du Sénat.

Comme Secrétaire permanent du PPRD, il a eu dans son entourage des

ressortissants de l’Equateur. Et, c’est dans cette province qu’il

avait effectué son 1er voyage en tant que Secrétaire permanent du

PPRD.

Mais, il n’est pas question de justifier cette cérémonie par le

simple fait d’avoir de la sympathie pour Shadary, a dit le 1er

vice-président du Sénat. Il s’agit de matérialiser, l’alliance et, une

fois élu, les ressortissants du grand Equateur prometent de

l’accompagner pour la réussite du programme commun du FCC. En retour,

Shadary Ramazani doit inscrire l’Equateur parmi ses priorités, car

cette province reste un parent pauvre.

Pour l’heure, elle a trois défis majeurs à relever : le manque de

l’électricité qui constitue un frein à son développement;

l’exploration pétrolière dans la cuvette centrale avec 32 blocs

pétroliers identifiés; Ce qui sera bénéfique pour la population

locale. Le 3ème défi, c’est la découverte des tourbillières pour faire

face au réchauffement climatique. La population de l’Equateur est

fidèle à sa parole, que cela soit de même pour Shadary s’il est élu

président de la République.

Pour sa part, José Makila, au nom du comité organisateur, a remis

non seulement une enveloppe au candidat pour le travail qu’il va

abattre mais aussi plusieurs biens en nature. Il a souligné que c’est

pour la 1ère fois que l’Equateur accorde un tel soutien à un candidat

président de la République. Quant à Shadary Ramazani, il a promis de

prendre en compte ce qui est conclu entre parties au cas où il était

élu. Il a déclaré connaître parfaitement le grand Equateur avec tous

ses problèmes pour avoir mené ses recherches du 3ème cycle dans cette

partie de la République.

Yves Kadima