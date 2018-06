Le gouverneur du Kwango primé lauréat du prix « Champion passionné pour la santé et l’humanité »

Gouverneur de la province du Kwango et Directeur exécutif du programme commun des Nations Unies contre le VIH/Sida, Michel Sidibe vient d’obtenir la médaille honorifique « Emory University Président’s Medal » avec comme mention « Champion passionné pour la santé et l’humanité ».Prix décerné par l’Université Emoty des Etats Unies d’Amérique.

Selon un communiqué publié par le bureau de cette agence du système des Nations Unies en République Démocratique du Congo, c’est entre les mains de Docteur Claire Sterk, en sa qualité de la 1ère femme Présidente de cette Université et chercheuse principale en VIH, que le lauréat Michel Sidibe a reçu sa médaille honorifique.

A travers ce geste, l’Université Emoty a voulu exprimer sa reconnaissance à ses multiples contributions dans le domaine de la santé, des droits de l’homme et du bien-être humain, à travers des efforts consentis pour réduire de manière radicale les infections au VIH et des décès liés au Sida.

Satisfait du geste posé à son égard, Michel Sidibe a indiqué que

c’est au nom de tous ses collaborateurs et autres personnes qui

œuvrent dans la lutte contre le VIH/Sida qu’il a accepté la médaille.

Le Directeur Régional de l’ONUSIDA pour l’Afrique, Dr. Djibril

Diallo, a déclaré que cette reconnaissance est une bénédiction unique

pour les efforts entrepris pour mettre fin au Sida d’ici 2030 dans la

région. Il s’est dit convaincu que tout le monde peut être inspiré et

dynamisé dans les efforts quotidiens pour traduire le plan de

rattrapage d’urgence de l’Afrique de l’Ouest et du Centre en gains

concrets du peuple.

Par ailleurs, il faut signaler que l’Université Emory est basée à

Atlanta, aux Etats Unies d’Amérique. Elle est détentrice d’une longue

expérience dans la riposte au Sida. Plusieurs personnalités

internationales sont déjà bénéficiaires de ce prix. Il s’agit

notamment du 39ème président des Etats-Unies, Jimmy Carter, du chef

spirituel de la communauté bouddhiste tibétaine, John Lewis,

congressman, démocrate et figure du Mouvement afro-américain des

droits civiques, de l’activiste américaine des droits civiques Rosa

Parks ainsi que de l’épidémiologiste Bill Foege.

Yves Kadima