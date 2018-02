Gouvernement : Mova remplace Ramazani Shadari

Le gouvernement Tshibala a connu, hier mardi 20 février 2018, une

légère retouche avec le limogeage d’Emmanuel Ramazani Shadari, qui

exerçait les fonctions de Vice-Premier ministre et ministre de

l’Intérieur et Sécurité, depuis mai 2017.

Il est remplacé au poste par Henri Mova Sakani, Secrétaire Général du

PPRD (Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie).

L’ordonnance présidentielle est restée muette quant aux griefs mis à

charge du partant, qui venait pratiquement après le Premier ministre

en terme de préséance.

La sortie inattendue de Ramazani Shadari étonne plus d’un

observateur, car l’homme était au cœur du dispositif sécuritaire du

pays, avec des missions intempestives dans les points chauds de la

république (Kasaï, Ituri, Beni, haut-Katanga). Il était également

impliqué dans le chambardement des gouverneurs, vice-gouverneurs de

provinces et même des animateurs des bureaux des Assemblées

provinciales. Il était également en première ligne dans l’interdiction

et la répression des marches pacifiques des forces politiques et

sociales exigent l’application intégrale de l’Accord de la Saint

Sylvestre.

Son successeur au poste, Henri Mova, ancien ministre de l’Information

et des Transports et ancien ambassadeur de la RDC en Belgique, est

peint aussi comme un des durs du régime.

L’auteur du slogan « Tokonguluma po na Raïs » pourrait se situer dans

la continuité » de la politique de son prédécesseur, à savoir

l’administration du territoire national avec une main de fer.

