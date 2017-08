Glissement des obsèques de Tshisekedi : les femmes de l’UDPS interpellent Ramazani Shadari

L’appel à la solidarité et à la compassion lancé la semaine dernière, à partir de Bruxelles, par la veuve du regretté Etienne Tshisekedi, n’a pas laissé indifférentes les femmes membres de l’Union pour la Démocratie et le Progrès Social (UDPS).

Réunies hier mardi 2 août au siège de leur parti, dans la commune de Limete, cadres et combattantes de la Ligue des Femmes de l’UDPS, sous la direction de leur présidente, Denise Lupetu, ont décidé d’apporter tout leur soutien à maman Marthe Kasalu, qui a sollicité sur le plateau de TV5, les interventions des Chefs d’Etat du monde entier,

singulièrement ceux d’Afrique, et leurs épouses, pour le rapatriement de la dépouille mortelle de son mari décédé depuis le 1er février 2017

à Bruxelles.

Denise Lupetu a fait savoir que les femmes de l’UDPS, de concert avec

leurs sœurs des partis et regroupements membres du Rassemblement des

Forces Politiques et Sociales Acquises au Changement, notamment le G7,

la Dynamique de l’Opposition, l’Alternance pour la République, le G14

…envisagent une décente à la Vice-Primature en charge de l’Intérieur,

pour demander des explications à son responsable numéro un, Emmanuel

Ramazani Shadari.

Selon la présidente de la Ligue des Femmes de l’UDPS, leur souci est

d’être éclairée sur les raisons profondes qui empêchent ce membre du

gouvernement à signer le communiqué final devant sanctionner les

négociations entre les familles biologique et politique de Tshisekedi

avec l’Etat congolais, pour le rapatriement de la dépouille mortelle

de l’opposant historique au pays de ses ancêtres et l’organisation des

obsèques dignes de son rang.

Elle a indiqué que leur structure, avec l’appui des femmes d’autres

forces politiques et sociales acquises au changement, n’exclue pas

l’hypothèse de s’inviter à la présidence de la République si elles ne

trouvent pas gain de cause, dans leur démarche, auprès du Vice-premier

ministre chargé de l’intérieur.

Denise Lupetu a exhorté les tenants du pouvoir en place d’avoir une

pensée pieuse pour l’illustre disparu et de la pitié pour sa veuve,

qui est condamnée à dormir à même le sol depuis six mois, conformément

à la coutume, en attendant le retour au pays du corps de son défunt

mari et son inhumation.

Elle a jugé inacceptable le calvaire de Marthe Kasalu loin de sa

terre natale et des millions de Congolaises et Congolais prêts à

l’accompagner dans la pénible épreuve qu’elle traverse. En faisant

croire que les obsèques de Tshisekedi pourraient donner lieu à de

troubles graves à Kinshasa, a-t-elle relevé, le pouvoir en place

démontre qu’elle ne veut pas réserver à l’illustre disparu les

hommages qu’il mérite amplement pour sa constance dans la longue lutte

pour l’émergence de la démocratie et de l’Etat de droit en République

Démocratique du Congo.

ERIC Wemba