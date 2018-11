Genève : un Parti-Etat est mort-né !

Depuis une semaine, l’actualité nationale se focalise sur le retrait, par Félix Tshisekedi (UDPS) et Vital Kamerhe (UNC), de leurs signatures de l’Accord dit de Genève portant désignation d’un candidat commun de l’Opposition en personne du député national Martin Fayulu, président national de l’Ecidé). Les deux personnalités sont traitées de tous les noms, et notamment de traitres à la lutte du peuple congolais pour le changement de gouvernance à la tête de l’Etat

congolais.

Rien ou presque n’est dit sur le contenu réel de ce fameux Accord de

Genève. Pourtant, sa lecture attentive permet à qui le veut de relever

un certain nombre d’anomalies d’une extrême gravité et de déceler

l’agenda caché d’un Parti-Etat en chantier dans le laboratoire des

candidats invalidés à la présidentielle, principalement Jean-Pierre

Bemba Gombo (MLC) et Moïse Katumbi (Ensemble).

L’Accord de Genève se présente notamment comme un nouveau cadre

institutionnel en contradiction flagrante avec tous les textes

fondamentaux qui régissent le pays. La souveraineté du peuple

congolais est délibérément mise entre parenthèses au profit d’un

pouvoir que devraient exercer exclusivement les signataires, avec des

règles du soi-disant jeu démocratiques fixées selon leur vision de

l’après 23 décembre 2018.

En effet, dans l’hypothèse de la victoire électorale du candidat

commun de l’opposition à la présidentielle, l’alternance démocratique

tant clamée dans les discours du groupe des « 7 », aujourd’hui réduit

«à « 5 », allait être vidée de tous son contenu car l’objectif visé

n’était pas le « changement » de gouvernance mais plutôt la sauvegarde

des intérêts des candidats invalidés.

La programmation rapide de nouvelles élections, dans un délai qui ne

devrait pas excéder deux ans, est à inscrire dans la vision de ceux

qui rêvaient de contourner leur « mort politique » décrétée par la

Ceni et la Cour Constitutionnelle. Concrètement, les institutions qui

devraient découler des élections présidentielles, législatives

nationales et provinciales du 23 décembre 2018, selon leurs calculs,

allaient fonctionner comme des coquilles vides car selon le deal

politique de Genève, le pouvoir réel devrait être exercé par les

signataires.

La démocratie allait cesser d’être le pouvoir du peuple par le

peuple, exercé par ses représentants.

Ainsi donc, placés sous la coupe des signataires de l’Accord de

Genève, les nouveaux élus tant à la présidence de la République qu’au

Parlement, allaient se tourner les pouces et servir de caisses de

résonance des désidératas de la bande des « 7 ». La RDC allait être

régie par une institution suprême, dite des leaders, qui allait

disposer du pouvoir d’orientation et décision de la politique

nationale, exactement comme à l’époque du MPR (Mouvement Populaire de

la Révolution), Parti-Etat, du Président-Fondateur Mobutu Sese Seko.

Le nouveau décor serait celui où les paroles et les actes des

signataires de l’Accord de Genève auraient force de lois.

Le nouveau président de la RDC allait, en fait, devenir l’otage du

groupe des « 7 » leaders, maîtres exclusifs du jeu politique. La

Constitution actuelle allait, à bref délai, être révisée de fond en

comble, de manière à limiter le mandat du Chef de l’Etat à deux ans,

comme en période de transition.

Bref, une maffia politique était planifiée sous couvert d’un Accord

qui allait faire du président élu le dindon de la farce. On comprend

dès lors la colère et la déception des architectes du piège à cons

tendu à F. Tshisekedi et Kamerhe à Genève.

Kimp