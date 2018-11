Genève : les fausses notes d’un deal politique

Après le vote du candidat commun de l’opposition qui a eu lieu à Genève le dimanche 11 novembre, les observateurs continuent à relire les différents épisodes d’un deal politique considéré par d’aucuns comme un marché des dupes.

De prime abord, la première fausse note se situe en amont. On se

demande pourquoi les divers candidats à la magistrature suprême

n’ont-ils pas examiné méticuleusement le rapport des forces entre eux,

notamment le poids d’un chacun sur le terrain sociopolitique, la

capacité de mobiliser tant dans la capitale que dans d’autres villes,

localités, territoires et provinces de la République et pourquoi pas

dans les Etats voisins et autres où l’on compte une diaspora notable

des Congolais?

Le meilleur baromètre à l’heure actuelle s’observe en nombre des

députés au niveau de l’Assemblée nationale, provenant des élections

législatives de 2011. On rappelle que l’UDPS totalise 44 députés

nationaux, l’UNC en compte dix-sept, l’ECIDE un seul et le parti cher

à Freddy Matungulu dénommé « Congo na Biso » zéro député.

Toujours en amont de ce deal, les intéressés auraient pu prendre en

compte les résultats des sondages publiés par l’organisme BERCI,

reconnu spécialiste pour les régions des Grands Lacs, qui attribuaient

36 % des voix favorables au président national de l’UDPS, 17 % à Vital

Kamerhe et 16 % à Emmanuel Ramazani Shadary du Front Commun pour le

Congo.

Il est de notoriété publique que pour participer à un concours, le

candidat doit remplir les différentes conditions nécessaires et

inévitables à cet effet. Or, trois candidats à la Magistrature

Suprême, à savoir J.P. Bemba, Adolphe Muzito et Moïse Katumbi ont été

disqualifiés par la CENI pour diverses raisons.

Les candidats exclus comme témoins

De ce fait, comme le dit un principe cher en droit : pas d’intérêt,

pas d’action. Ils n’avaient donc pas qualité pour se mêler en quoi que

ce soit de la désignation d’un candidat à la magistrature, notamment

par la voie d’un vote. Le seul rôle qui devait leur être réservé était

celui d’observateurs et de conseillers surtout en ce qui concerne

l’élection présidentielle. Cependant, la loi leur permet de faire

campagne ou de concourir pour les autres élections provinciales,

sénatoriales et de gouverneurs.

Le recours obligatoire

à la ratification

Pourquoi les quatre personnalités non exclues par la CENI n’ont-elles

pas demandé et obtenu le droit de recourir à la ratification de ce

deal par leurs bases respectives avant d’apposer leurs signatures au

bas de ce document conclu à Genève dimanche dernier?

Le droit de rétractation

Si en droit civil, le droit et le délai de rétractation ou de

renonciation sont reconnus comme des périodes au cours desquelles,

tout cocontractant peut renoncer à un contrat, en politique, l’on ne

compte plus des cas de ce genre vécus dans le monde. D’autant que la

bonne foi y joue un rôle prééminent dans les relations entre les Etats

et les sociétés commerciales privées et paraétatiques. Surtout lorsque

l’on découvre un dol ou une promesse mensongère non tenue. Comme ce

fut le cas dimanche dernier à Genève lors de ce deal politique puant

un marché des dupes à plusieurs kilomètres. En France par exemple, le

Code Civil en ses articles L.221-16 a règlementé ces éventualités pour

protéger les gens exposés aux multiples fraudes car comme l’on dit «

fraus omnia corrupit ».

L’histoire récente du pays renseigne qu’au lendemain des accords

politiques conclus à Gbadolité entre le maréchal Mobutu et les treize

parlementaires fondateurs de l’UDPS, ces derniers avaient signé ledit

accord politique mettant fin au calvaire auquel ils avaient été soumis

pendant trois ans de bannissement et de renvoi dans leurs villages

d’origine. Une fois sorti du pays pour un contrôle médical en Europe,

Etienne Tshisekedi apprit que l’un d’entre eux, à savoir son compagnon

d’infortune dénommé François Lusanga Ngiele, avait été déshabillé et

battu en public au cours d’un meeting tenu par un plénipotentiaire du

régime dans la ville de Mwene-Ditu.

Il profita de cette flagrante violation du contrat politique conclu

entre les treize parlementaires à l’issue des tractations politiques

de Gbadolite sous la direction de feu le Maréchal Mobutu pour renoncer

publiquement à sa signature. De retour au pays, il refusa de faire

partie de n’importe quelle institution de la République, notamment le

gouvernement, au Bureau Politique et les entreprises commerciales

paraétatiques. Freddy Kibasa fut nommé ministre des Sports, Lumbu

Maloba, Gabriel Kyungu, Gabriel Kapita, Biringanine et Makanda

Shambuyi au Bureau Politique, Mpindu Bwabwa à la direction générale de

l’INSS.

Pour tester la bonne foi du régime, il convoqua et tint un meeting

sur la place dite de Pont Cabu. Des agents en armes et en tenues

militaires surgirent pour le brutaliser avant de l’amener manu

militari jusqu’à la Cour de Sureté de l’Etat siégeant dans les

installations de l’Assanef pour un procès bidon et immédiatement

acheminé à Makala. Il fut remis dix jours après en liberté et placé en

résidence surveillée dans sa maison de l’avenue Pétunias à Limete

quartier résidentiel, jusqu’au 24 avril 1990.

F.M.