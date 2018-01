Le G7 n’attend rien de Kabila et lance un nouvel appel à l’unité de l’opposition

Après les manifestations pacifiques du 31 décembre et 21 janvier dernier initiées par le CLC (Comité Laïc de Coordination) en vue de l’application intégrale de l’accord politique du 31 décembre 2016, le G7, regroupement de 7 partis politiques de l’opposition et membre du

Rassemblement, a lancé le dimanche 28 janvier 2018 à son siège, un nouvel appel à l’unité de l’opposition pour des actions communes.

C’était au cours du point de presse animé par Pierre Lumbi Okongo,

président en exercice de cette plate-forme pro-Moise Katumbi.

Il a rappelé à cette occasion la position du G7 quant à l’impératif

de l’application de l’accord de la Saint Sylvestre, préalable pour la

tenue des élections à la date du 23 décembre 2018. Au menu des

préalables, le président du G7 a notamment épinglé l’application des

mesures de décrispation, l’arrêt des poursuites judicaires à

l’encontre des opposants politiques dont leur candidat président Moise

Katumbi en exil, l’ouverture de l’espace politique, la fin des

dédoublements des partis politiques, etc.

Il a également réagit au sujet du bras de fer engagé dernièrement

entre le gouvernement congolais et certains de ses partenaires

notamment la Belgique. Saluant la décision de la Belgique d’arrêter la

coopération avec le gouvernement congolais, Pierre Lumbi a fustigé par

ailleurs la réaction des autorités de la RDC suite à la décision de la

fermeture de la maison Schengen. Une mesure, selon le G7, inutile et

ridicule à laquelle le gouvernement congolais doit renoncer.

Quant à la dernière sortie médiatique du président Kabila, Pierre

Lumbi a déploré sans surprise, l’attitude du chef de l’Etat qui n’a

nullement été au rendez-vous des attentes du peuple congolais, une

preuve selon ce regroupement politique cher à Moise Katumbi, qu’il

tient à se maintenir au pouvoir. D’où l’appel du G7 à l’endroit

également du peuple congolais à intensifier les pressions pour obtenir

l’application dudit accord. Myriam Iragi

«ON NE PLEURE PAS LES MARTYRS… ON POURSUIT LEUR COMBAT…»

Mieux vaut tard que jamais. Au nom du G7, je voudrais souhaiter à

vous-mêmes et à l’ensemhle du Peuple. congolais les voeux les

meilleurs pour l’année 2018, une année nouvelle pleine de courage et

de réussite.

En effet, pour le G7, quoi qu’il en coûte et quoi que le président

Joseph Kabila et ses partisans fassent, l’année 20 18 doit être celle

de la fin de la dictature, de la fin du règne des dirigeants

illégitimes el illégaux en République Démocratique du Congo.

Au C7, nous en sommes très sûrs. Notre assurance est fondée d’autant

plus qu’en répondant massivement à l’appel du Comité Laïc de

Coordination, CLC, les Congolais de toute confession religieuse qui

ont marché pacifiquement par millions, le 31 décembre dernier et le 21

janvier en cours, à Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani, Mbandaka, Goma,

Bukavu et ailleurs à travers la République, ont démontré sans

équivoque que notre Peuple a vaincu la peur et est déterminé à se

libérer des chaînes de la dictature d’un régime illégitime et illégal

qui ne survit désormais que par les armes et la corruption.

Le G7 s’incline devant le martyre des compatriotes qui ont perdu leur

vie ou ont été atteints dans leur intégrité physique au cours de ces

deux marches historiques réprimées sauvagement par le pouvoir décadent

du Président Joseph Kabila.

On ne pleure pas les martyrs. On poursuit leur combat jusqu’au

triomphe de l’idéal et des valeurs pour lesquels ils se sont

sacrifiés. Tel est l’engagement que le G7 a pris avec toutes les

forces de changement dans notre pays.

Le G7 salue le courage du CLC, de nos vaillants Abbés, de l’Eglise

catholique et de toutes les confessions religieuses qui ont permis de

relancer notre combat commun pour la démocratie et l’Etat de droit en

RDC. Il félicite les forces de l’opposition et du mouvement citoyen

qui se sont impliquées activement dans la réussite des marches du 31

décembre 2017 et du 21 janvier 2018.

Le G7 se félicite de l’attitude des partenaires extérieurs de la RDC

qui ont unanimement condamné les tueries et autres violences exercées

gratuitement par les forces de l’ordre et de sécurité sur des

citoyens, marchant avec des bibles, des chapelets, des rameaux de

paix, etc. et sans provoquer personne, pour n’exiger rien d’autre que

le respect de la Constitution et la tenue d’élections démocratiques,

dont la mise en oeuvre effective de l’Accord politique global et

inclusif du 31 décembre 2016 constitue la seule garantie réelle.

Le G7 souscrit à la demande d’une enquête impartiale formulée

notamment par l’opposition congolaise, les organisations non

gouvernementales des droits de l’Homme, l’Union Africaine (UA), le

Secrétaire Général des Nations Unies, l’Union européenne (UE), la

Belgique et les Etats-Unis d’Amérique afin d’identifier les auteurs

intellectuels et matériels de ces crimes abominables et de les

sanctionner sévèrement.

Dans le même sens, le G7 trouve fondée la décision du gouvernement

belge de ne plus coopérer avec le Président Joseph Kabila et son

gouvernement car non seulement ils n’ont plus de légitimité pour

diriger la RDC et engager le Peuple congolais, mais aussi parce qu’ils

maintiennent le pays sous tension en sabotant délibérément l’Accord de

la Saint Sylvestre et en violant constamment les droits de l’homme et

les libertés fondamentales.

Aussi, le G7 exprime-t-il sa plus vive indignation face à la réaction

épidermique et irresponsable des autorités congolaises qui, au lieu

d’appliquer l’Accord de la Saint Sylvestre et de libérer l’avenir de

la Nation comme ne cesse de le revendiquer notre Peuple, se lance dans

des mesures de rétorsion contre le Gouvernement belge en décidant de

fermer l’Agence de coopération belge et la Maison Schengen à Kinshasa,

sachant très bien que, d’une part, elles pénalisent beaucoup de

Congolais, et, de l’autre, la fermeture de la Maison Schengen ne

concerne pas que la Belgique mais aussi 16 autres pays membres de

l’Union Européenne.

Le G7 demande avec insistance au gouvernement de la RDC de renoncer à

ces mesures aussi inutiles que ridicules et de s’appliquer à la mise

en oeuvre intégrale de l’Accord de la Saint Sylvestre, des résolutions

pertinentes du Conseil de sécurité de l’ONU, plus spécialement la 2348

(2017) et des recommandations des partenaires extérieurs en la

matière.

Joseph Kabila tient à rester au pouvoir quel qu’en soit le prix.

Néanmoins, les marches populaires du 31 décembre 2017 t du 21 janvier

20181 ont ébranlé et ont remis en cause certaines certitudes qui

alimentaient ses illusions jusque-là. Autrement comment expliquer sa

sortie médiatique subite et celle de son Ministre de la justice ?

Des millions des Congolaises et Congolais parmi lesquels près de 3

millions qui ont marché le 31 décembre 2017 et le 21 janvier 2018,

attendaient du Président Joseph Kabila, à l’occasion de son interview

du 26 janvier 2018, des signaux forts pour décrisper le climat

politique extrêmement tendu et explosif.

Les Congolais attendaient qu’il présente ses condoléances aux familles

éprouvées el les excuses du Gouvernement congolais pour les victimes

causées par les forces de l’ordre le 31 décembre 2017 et le 21 janvier

2018 autrement qu’au détour d’une question d’un journaliste.

Ils attendaient qu’il annonce le retour de la dépouille d’Etienne

Tshisekedi pour qu’il soit enterré dans la dignité et l’abandon des

poursuites judiciaires contre Moïse Katumbi.

Ils attendaient la libération immédiate des prisonniers politiques

emblématiques tels que Jean-Claude Muyambo, Franck Diongo, Diomi

Ndongala, Huit Mulongo et bien d’autres. En lieu et place, son

Ministre de la justice a annoncé la libération d’une dizaine de

prisonniers membres de l’ex-Mouvement rebelle M23 et d’autres groupes

armés, bénéficiaires d’une loi d’Amnistie votée et promulguée il y a 4

ans, privant les Congolais amnistiés de leur liberté au mépris de la

Constitution et des lois de la République.

Ils attendaient qu’il annonce la fin de l’exil des opposants menacés

d’arrestation à leur retour au pays, la libéralisation des espaces

médiatiques et la réouverture des médias injustement fermés, la fin du

dédoublement des partis politiques, le libre exercice des activités

politiques par tous notamment le droit de manifester et la liberté des

mouvements, la restructuration de la CENI, la confirmation par le chef

de l’Etat qu’il ne briguera pas un troisième mandat comme l’exige la

constitution.

De tout cela, rien n’a été évoqué. Encore une fois, le Président

]oseph Kabila, n’a pas été au rendez-vous de l’histoire. Nous, membres

du G7 n’en sommes pas surpris. En 2015, nous avions déjà fait

l’expérience de l’entêtement obstiné d’un homme insensible aux

aspirations de son peuple. A trois reprises, nous lui avions écrit

pour lui demander de baisser les tensions dans le pays. Nous luis

avions demandé de respecter la Constitution, organiser les élections

en temps et heures et se préparer à une alternance démocratique et

apaisée. Depuis, que de morts, que de sang et de larmes versées, de

familles endeuillées et déchirées, de victimes innocentes sacrifiées

pour une famille et un clan. Que de chances envolées, d’opportunités

manquées de redonner à la Nation un élan vers un avenir meilleur pour

une poignée de partisans avides de conserver le Pouvoir pour le

pouvoir !

Tout ceci montre que le président Joseph Kabila, son gouvernement et

ses partisans ne veulent ni de la démocratie, ni de l’Etat de droit,

ni de la réconciliation nationale ni de la paix, ni des élections

crédibles pour sortir du chaos dans lequel ils précipitent chaque jour

davantage la RDC.

C’est pourquoi, le G7 réitère son appel au Peuple congolais

d’intensifier les pressions pacifiques afin que toutes les mesures de

décrispation politique et d’assainissement de la CENI ainsi que de

l’environnement électoral convenues dans l’Accord politique global et

inclusif du 31 décembre 2016, seule feuille de route valable pour la

tenue des élections libres, transparentes, inclusives et crédibles en

RDC, soient effectivement appliquées.

Nous continuerons ensemble main dans la main avec le peuple congolais

à nous dresser contre la dictature pour réclamer la libération sans

condition des prisonniers politiques tel que d’Eugène Diomi, de Jean

Claude Muyambo, de Franck Dio IgO, de Huit Mulongo, de tous les autres

prisonniers politiques et activistes des mouvements citoyens, la fin

des poursuites judiciaires infondées contre Moise Katumbi et Sindika

Dokolo, le retour des opposants exilés, injustement condamnés ou

menacés d’arrestation à leur retour comme Mbusa Nyamwisi et Floribert

Anzuluni et tant d’autres, la libéralisation des espaces ~\

médiatiques et la réouverture des médias, la fin du dédoublement des

partis politiques, le libre exercice des activités politiques par tous

notamment le respect du droit de manifestations pacifiques et la

liberté des mouvements, la confirmation par le chef de l’Etat qu’il ne

briguera pas un troisième mandat comme l’exige la constitution. Nous

voulons la restructuration de la CENI telle que décidée dans l’Accord

de la Saint Sylvestre. Tels sont les préalables à la tenue d’élections

crédibles et transparentes qui assureront la paix et la stabilité de

notre pays.

A cet effet, j’en appelle encore une fois, comme beaucoup d’autres

l’ont fait avant moi, à l’unité de l’opposition. Cette unité qui doit

avoir comme socle les valeurs républicaines, va se construire autour

des actions communes. A cet effet, j’invite tous les principaux

leaders de l’opposition quels que soient les reproches que les uns et

les autres se font, de transcender leurs états d’âme, les rancoeurs,

pour privilégier l’intérêt général de notre nation.

Aussi, serait-il opportun qu’une rencontre entre ces leaders soit

organisée dans les meilleurs délais pour que les lignes de convergence

sur l’unité d’action soient établies.

Que vive la République Démocratique du Congo!

Je vous remercie

Kinshasa, le 28 janvier 2018

Pour le G7

Le Président en exercice

Pierre LUMBI OKONGO