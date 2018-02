François LUMUMBA appelle le peuple à la marche du 25 Février : ‘’Ils ont les armes, nous avons la victoire de DIEU’’

Monsieur le Président, si vous permettez, nous allons vous interroger sur la dernière Conférence de presse de Monsieur KABILA, et sur la Déclaration de la Conférence Episcopale du CONGO (CENCO). Qu’en dites-vous ?

Merci pour votre question. Mais j’aimerais commencer par la Conférence de presse de KABILA, pour ensuite parler de la Déclaration de la CENCO qui vient à peine de nous parvenir.

Question 1 : Mr LUMUMBA François, on ne vous a pas entendu réagir à

chaud comme d’habitude, à la dernière conférence de presse de Monsieur

KABILA. Néanmoins, quelle est votre lecture ?

Réponse 1 : J’ai constaté que non seulement ce point de presse trahit

l’intention de Mr Kabila de s’éterniser au pouvoir pour le pouvoir,

mais il est aussi bourré de contradictions et même de contre-vérités.

Pour preuve :

Premièrement, ses propos ne reflètent pas quelqu’un qui doit quitter

le pouvoir dans quelques mois. Lorsqu’il dit par exemple :

Nous allons diversifier l’économie, nous allons stabiliser le cadre

macro-économique, ….. Nous allons exploiter les gisements de pétrole

de Muanda, ….. Nous allons lancer les travaux des infrastructures,…..

D’ici deux, trois, quatre ans nous allons faire ceci et cela. On se

demande comment peut-il faire ce qu’il n’a pas pu faire dans les 17

ans qu’il est resté au pouvoir ? Combien cela coûtera-t-il ? Et d’où

viendront les moyens, avec des budgets médiocres qui sont inférieurs

aux budgets de certaines universités américaines ?

Evidemment, ce sont des discours auxquels nous sommes habitués depuis

MOBUTU. Qu’à cela ne tienne, diversifier l’économie se fait en période

de prospérité, lorsque les recettes de l’Etat sont importantes avec un

budget conséquent, et non pendant la crise actuelle résultant d’une

gestion calamiteuse. Stabiliser le cadre macroéconomique est un

travail de longue haleine. Veut-il ignorer que viser l’émergence

implique préparer 3 générations de Médecins, Ingénieurs, Techniciens,

Enseignants, restructurer les écoles et les universités? A cela, il

faut ajouter une gestion saine, sans corruption, … Pendant que notre

budget pour l’éducation et la santé combiné, ne fait même pas +10%.

Bref aucun paramètre ne présage un tel développement.

Parler de préparer l’émergence de la RDC aujourd’hui ressemble bien

au Zaïre de MOBUTU qui a lancé son Objectif 80 pour au moins la

deuxième place au classement des puissances mondiales. C’est de la

pure démagogie !!!

Avec lucidité et sans parti pris, tout le monde sait qu’il n’a ni les

moyens, ni le leadership, pour assurer notre souveraineté économique,

politique et militaire. Nous n’entrerons pas dans les détails

là-dessus.

Question 2 : Mais Mr KABILA dit qu’il est resté constant depuis

l’adoption de la Constitution qu’il considère comme sa Constitution ?

Réponse 2 : Il a cependant oublié que les grandes lignes de cette

Constitution ont été tracées à SUN CITY ; j’ai eu le privilège de

prendre part à ces travaux. Ensuite les détails de cette Constitution

ont été élaborés par les 2 chambres du Parlement de Transition dont

j’ai eu l’insigne honneur de faire partie. Pour la petite histoire,

les adeptes des Kabilistes étaient farouchement opposés aux articles

verrouillés. Je crois que personne ne saura me contredire là-dessus.

Mais nous avons aussi remarqué que la plupart des modifications de

cette Constitution ne se font qu’à la veille des élections, et

toujours autour des articles sur la présidence de la république et les

élections. Malheureusement ici, nous sommes partis de l’élection

présidentielle à 2 tours, à une élection à 1 tour. Et pour le moment,

il est de plus en plus évident qu’ils sont en train de manœuvrer pour

lever la limite de 2 mandats, et abandonner l’élection présidentielle

au profit du suffrage universel direct et le remplacer par le

suffrage indirect. Ce sera alors le chemin le plus facile ; avec des

moyens de l’Etat, au lieu des millions d’électeurs. On n’aura plus à

traiter qu’avec quelques milliers d’élus locaux. Tout le monde sait

comment cela se passe….

Question 3 : «Nulle part dans la Bible, Jésus n’a dirigé une

commission électorale. Rendons à César ce qui est à César.» Que vous

inspire cette approche ?

Réponse 3 : Au sujet du rôle de l’Eglise, je voudrais rappeler qu’un

peu partout à travers le monde, qu’il s’agisse du Bénin (qui abrita la

1ére Conférence Nationale) ou de la RDC, l’Eglise a pris ses

responsabilités historiques dans le processus de démocratisation

amorcé dans les années 90. Souvent à l’appel des politiciens et

rarement de sa propre initiative, l’Eglise a toujours joué un rôle de

médiation et de facilitation du dialogue politique. S’agissant des

préoccupations de l’Eglise pour la gestion de la cité, elles sont

justifiées dans la mesure où elle paie un lourd tribut dans les

domaines sociaux (éducation, santé, etc…) pour compenser le déficit de

gouvernance découlant principalement de la corruption et du

détournement de fonds publics. Et d’ailleurs, c’est à cette même Cenco

qu’il avait fait appel pour jouer le rôle de médiateur dans le

dialogue politique qui a abouti à l’Accord de la Saint Sylvestre. Il

faut aussi dire que la non application délibéré dudit Accord a

provoqué une contestation populaire de plus en plus croissante, avec

des morts ci et là, à travers le pays. Et l’Eglise par le Comité Laïc

de Coordination, a fait une lecture objective, pour canaliser cette

revendication par des marches pacifiques savamment réfléchies, Bible

et rameau à la main. Quitte à nous de l’opposition de saisir la balle

au bond, pour nous impliquer d’avantage, car la dimension œcuménique

de l’encadrement des revendications du peuple congolais par le Comité

Laïc de Coordination, toutes religions, ethnies et provinces

confondues, ne peut qu’être soutenue de manière active… Malgré qu’ils

ont les armes, nous, nous avons la victoire de DIEU.

Question 4 : Monsieur KABILA dit : «En 2006, j’étais seul à battre

campagne pour faire adopter la Constitution, l’Eglise Catholique était

contre mais aujourd’hui elle veut la défendre.» Qu’en dites-vous ?

Réponse 4 : Tout le monde sait que l’Eglise Catholique se retrouve

dans tous les recoins de notre pays ; même là où l’administration

publique ne fonctionne plus. Et en 2006 la même Eglise qu’on dénigre

jusqu’à ‘’la profanation des églises, l’interdiction de prier’’ (comme

l’a si bien dit la Déclaration de la CENCO de ce jour), avec ses

propres moyens, à travers ses commissions diocésaines Justice et Paix,

avait aidé à la vulgarisation de cette Constitution.

Admettons que Kabila juge qu’il s’est battu pour adopter cette

constitution, … ce serait d’ailleurs une raison de plus pour qu’il la

respecte.

Il dit : C’est par conviction et non par contrainte qu’on a accepté

d’aller aux élections en 2006.

Nous ne sommes pas d’accord, Mr KABILA. Les élections étaient une

contrainte pour mettre fin au régime 1+4 qui était une anomalie de

facto, pour le bon fonctionnement des institutions du pays. Vous ne

dirigiez pas le pays tout seul. Le seul moyen de mettre fin au partage

était les élections, car par les armes, ce n’était pas possible pour

plusieurs raisons. On en parlera un jour.

Question 5 : Votre conclusion, Mr LUMUMBA ?

Réponse 5 : J’exhorte les Congolais à rester vigilants. Mr Kabila

s’exprime très rarement. Depuis 2011, c’est la première fois

aujourd’hui qu’il anime une conférence de presse. S’il est sorti de sa

tanière, c’est par pression populaire croissante, partout à travers le

pays. Alors il faudra même accentuer ces actions si nous tenons à le

faire fléchir.

C’est maintenant à nous l’Opposition de mettre de côté les « guerres

des égos », et nous tourner vers l’essentiel.

Saisissant cette occasion, nous lançons un appel solennel au peuple

congolais, à participer massivement à la Marche du Dimanche 25 Février

2018, pour la démocratie et la liberté.

Nous sommes dans une situation complexe Patrice LUMUMBA disait : «

Entre la liberté et l’esclavage, il n’y a pas de compromis. »

A cet effet, « SOYONS PRETS à affronter le pire pour arracher le

meilleur, à savoir le respect de notre dignité d’homme et de femme. »

comme le dit la CENCO

Gloire immortelle à nos martyrs !!!

Que DIEU bénisse le CONGO !!!