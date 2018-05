Francis Kalombo quitte le PPRD et la députation nationale

En exil et en désaccord avec son parti, le PPRD, depuis 2016, année

de sa sortie clandestine et rocambolesque du pays, Francis Kalombo

n’avait toujours pas rompu les amarres avec la famille politique du

Chef de l’Etat. Tout ce qu’il avait fait, c’était de démissionner de

la présidence de la jeunesse du PPRD. Mais depuis hier lundi 07 mai

2018, il a définitivement coupé le cordon ombilical qui le reliait à

ce parti politique. Et pour confirmer sa traversée de la rue, en

direction de l’Ensemble de Moise Katumbi, il a renoncé à son mandat de

député national.

C’est l’intéressé lui-même qui a donné l’information à Top Congo, à

partir de l’Afrique du Sud, où il se trouve en mission pour le compte

de son nouveau mentor. Celui qui revendique la fonction de «

Conseiller » de l’ex-gouverneur de l’ancienne province du Katanga jure

se battre depuis deux ans, aux côtés du précité, pour obtenir

l’alternance politique au sommet de l’Etat. Sa rupture totale avec le

PPRD lui laisse les coudées franches pour des critiques plus

virulentes contre ses anciens camarades politiques, dont il ne partage

plus la même vision politique, qu’il estime fondée sur la

paupérisation du peuple congolais et le culte de la pensée unique.

