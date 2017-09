« La France, la Belgique et les deux Congo » : mémoire historique, approche archivologique et communication politique

Jadis marquées par des rapports de colonisateur à colonisé, de

dominateur à dominé, d’exploiteur à exploité, avant de se muer après

les années des indépendances, en partenariats multisectoriels

mutuellement avantageux, les relations entre les pays de l’Europe de

l’Ouest et ceux d’Afrique, apparaissent aujourd’hui comme une vaste

forêt très peu explorée et qui regorge autant des mythes que de

mystères. Les historiens ont été les premiers à se lancer à son

exploration, sans toutefois dévoiler la substance de ces liens et leur

influence profonde sur le destin de ces colonies. Réservoirs de

matières premières, les pays africains sont-ils condamnés à vivre sous

la dépendance de leurs anciennes métropoles ? Sont-ils capables de

forger seuls leur destin pour devenir un jour, des pays émergents ?

Sont-ils tenus pour leur dignité de pays souverain, de couper le

cordon ombilical qui les rattache à leurs métropoles ?

Autant des questions qui montrent, si besoin en est, que l’Afrique,

puissance économique d’avenir, est à l’heure de grands choix. Dans les

grands forums internationaux, on en parle. Dans les conférences

économiques, on ne cesse de s’interroger en donnant quelques bribes de

réponses. Les questions de fond demeurent et c’est une interpellation

collective pour les scientifiques africains, aussi bien ceux restés

sur le continent que ceux de la diaspora.

Longtemps chatouillé par la nature particulière des relations entre

la France, la Belgique et les deux Congo, Bob Bobutaka Bateko,

professeur à l’Institut Supérieur de la Statistique et à l’Université

de Kinshasa, est venu répondre à notre soif inextinguible d’en savoir

assez sur la géopolitique entre les deux Congo et leurs anciennes

métropoles. Dans son ouvrage au titre si évocateur « La France, la

Belgique et les deux Congo », il explore la mémoire historique, en

décortiquant l’approche archivologique et en surfant sur la

communication politique. Ce jeune chercheur congolais qui fait la

fierté du continent noir, après Ki-Zerbo, Cheik Anta Diop et tant

d’autres éminents scientifiques, jette un faisceau de lumière

nécessaire sur la problématique, et nous aide à mieux appréhender

pourquoi les pays africains se réfèrent toujours à leurs anciennes

métropoles. Pourquoi il va de leurs intérêts de tirer profit de leurs

relations particulières de partenariat dans plusieurs domaines avec

leurs anciennes métropoles:

Certes, il est vrai que le professeur Bob Bobutaka Bateko n’a pas

exploré dans ses méandres, la géopolitique entre ces quatre pays dont

deux de l’Europe de l’Ouest et deux de l’Afrique centrale. Néanmoins,

il a eu le mérite de susciter l’attention sur les ravages causés sur

cette forêt dense de relations euro-africaines qui expliquent « les

incendies de forêt » et la « déforestation », initiatives condamnables

de certains politiciens en mal de nationalisme, et les heureuses

tentatives de « reboisement » des jeunes dirigeants politiques de

l’ère de la mondialisation, de Nouvelles technologies de l’information

et de la Communication et de la civilisation interplanétaire.

Savoir préserver et soigner les relations de partenariat entre pays amis

Dans son ouvrage qui fera certainement, tache d’huile, il démontre

l’existence de la théorie de « pré-carré » qui régule les relations

internationales entre les anciens colonisés et leurs anciens maîtres.

Beaucoup diront certainement au bout de la lecture de cet ouvrage,

qu’on n’y avait pas pensé. Pourtant, il y a des faits qui jalonnent

l’histoire des rapports entre ces quatre pays et qui sont autant de

panneaux indicateurs sur l’évolution de la géopolitique de la

colonisation et de la néo-colonisation. Pour aider les jeunes

générations à revisiter l’histoire du continent, le professeur Bob

Bobutaka a replongé en liminaire aux origines du partage de l’Afrique.

Au grand festin dit « la Conférence de Berlin » de 1885, il présente

les convives, décrit le menu dans ses détails et dévoile l’ambiance

festive, non sans effleurer la légistique quant à l’analyse du texte

qui a décidé le sort de morcellement de notre Afrique en micros,

moyens et grands pays.

Cette étape franchie, Bob Bobutaka revient sur la carte signalétique

de chacun de ces pays. Et comme il tenait à démontrer les avantages

des liens de solidarité séculaires qui les unissent, l’auteur exalte

enfin, le devoir de rapprochement entre le Congo-Kinshasa et le

Congo-Brazzaville. Une façon pour lui de célébrer la fraternité

légendaire entre les deux pays de l’Afrique centrale, aux capitales

les plus rapprochées du monde. Il fait alors saisir l’importance de

ces relations qu’il faut préserver et soigner à tout prix, non

seulement pour prêcher par l’exemple dans une Afrique aux nombreux

conflits de voisinage et de rébellion de toutes sortes, véritables

casse-têtes pour l’Union africaine, mais surtout pour pouvoir mettre

ces relations au service de l’épanouissement des populations des deux

rives du fleuve Congo.

Enfin, à la fin de la lecture de cet ouvrage édité par la Maison

EDILIVRE, tout lecteur attentif ne peut que se réjouir d’avoir pu

étancher une partie de sa curiosité sur l’histoire de la géopolitique

en Afrique, de l’ère coloniale à nos jours.

J.R.T.