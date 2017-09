Forum sur la paix au Grand Kasaï : les conférenciers appellent à l’application immédiate des résolutions de Kananga

Plusieurs résolutions ont été adoptées à l’issue du forum sur la paix, la Réconciliation et le développement de l’espace Kasaïen, qui s’est clôturé le jeudi 21 septembre à Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central. Cette conférence, qui a réuni environ 700 participants, se voulait un cadre de concertation pour mettre définitivement fin aux

atrocités vécues par cette province pendant neuf mois, en dégageant des pistes et solutions pour la relance de tous les secteurs de ce coin du pays, victimes du phénomène « Kamuina Nsapu ». Sur le plan économique par exemple, il a été relevé à l’occasion de plusieurs interventions des opérateurs économiques que suite à la pauvreté dont

l’incidence touche près de 85,8% de sa population, malgré ses innombrables potentialités, le grand Kasaï a un accès difficile aux services sociaux de base ( électricité, eau potable, éducation, soins

de santé). Les infrastructures qui sont en état de délabrement avancé

(routes, ports, aérodromes, etc.). En plus, ladite province sinistrée

n’a jamais bénéficié des différents programmes du Président de la

République que ce soit celui des 5 chantiers ou de la révolution de la

modernité. Bref, après le passage de la milice Kamuina Nsapu, la

population active œuvre à 94, 7% dans l’informel.

Ainsi, la commission réservée au développement durable a proposé la

mise en place d’un plan d’urgence pour la relance économique de

l’espace Kasaï. Il faut qu’il y ait en premier lieu la consolidation

de la paix et la sécurité, sans lesquelles aucune activité économique

durable ne peut se déployer. Les membres de la commission ont

recommandé au gouvernement d’accorder la priorité à l’agriculture,

l’élevage et la pêche pour couvrir les besoins alimentaires de la

population, la réhabilitation des infrastructures, la disponibilité de

l’énergie électrique car le manque criant de l’électricité pousse les

opérateurs économiques à s’équiper des générateurs, augmentant ainsi

leurs charges d’exploitation de 10 à 15%, avec des répercussions

négatives sur les prix de leurs produits. Aussi, la reprise effective

des travaux de construction de la centrale hydro-électrique de Katende

et de Tshiala, est vivement souhaitée.

Les chefs coutumiers s’engagent à abandonner la hache de guerre

Les chefs coutumiers des cinq provinces de l’espace Kasaï ont juré de

se concerter sur toutes les questions susceptibles de les mettre en

conflit. Se concerter à chaque fois, sur toutes les questions

susceptibles de créer des conflits, c’est l’engagement solennel pris

par les chefs coutumiers de l’espace Grand Kasaï à la clôture du Forum

sur la paix, la réconciliation et le développement de cet espace, le

jeudi 21 septembre à Kananga. Et à l’occasion, ils ont proclamé la

réhabilitation du « Tshiota » dans son statut traditionnel de culture

de la paix et de convivialité au sein de la famille, du clan et de la

communauté.

Devant toute la nation, les autorités traditionnelles ont ainsi

déclaré avoir enterré définitivement la hache de guerre. « Et

quiconque tente de la déterrer de subir le sort réservé aux traitres

», ont-ils déclaré. Dans les recommandations, les chefs coutumiers

appellent au renforcement de l’autorité de l’Etat pour

l’accomplissement efficace de ses obligations régaliennes sur

l’ensemble de l’espace Kasaï ; à la poursuite et au jugement des

criminels afin de décourager tout recours à la vengeance privée. Tous

ceux qui tenteraient de mettre à mal la paix, la cohésion et les

projets de développement dans l’espace Kasaï sont ainsi mis en garde.

Il sera mis en place un observatoire de prévention des conflits et le

renforcement des commissions consultatives de règlements des conflits

coutumiers. Un autre appel dans le cadre de la restauration de la

paix, porte sur la récupération des armes entre les mains des

populations civiles.

S’agissant de la réconciliation proprement dite, les chefs coutumiers

ont signé un pacte solennel de non-agression pour sceller la paix et

la réconciliation dans l’espace Kasaï. Ils préconisent, entre-temps,

l’organisation des barza pour la gestion des conflits communautaires

et intercommunautaires en vue de la promotion et de la tolérance

politique ainsi que l’organisation des manifestations culturelles pour

renforcer la cohésion sociale, la connaissance des us et coutumes et

la lutte contre l’intégrisme identitaire.

Bruno Tshibala appelle les Kasaiens à capitaliser les acquis de cette conférence

Prenant la parole pour clôturer ledit forum, le Premier ministre,

Bruno Tshibala a, au nom du gouvernement, remercié tous les

participants pour leur assiduité lors des travaux et la pertinence des

recommandations. Il a appelé les Kasaiens à la réconciliation et à

capitaliser les acquis de cette conférence pour la pacification totale

du grand Kasaï. «Ce forum a ciblé les personnes qui sont les

représentants des communautés qui sont en conflit, notamment les

chefs coutumiers, les leaders communautaires des milieux ruraux qui

ont été fortement éprouvés et qui ont trouvé dans ce cadre l’occasion

d’exprimer leurs véritables problèmes. J’exprime le vœu de voir les

résolutions de ces assises se réaliser le plus vite possible », a-t-il

indiqué.

Par ailleurs, Le Premier Ministre a appelé la population de Kananga à

accueillir l’opération de révision du fichier électoral qui va débuter

d’ici peu et à s’enrôler massivement pour aller le plus vite possible

aux élections qui pointent à l’horizon.

Pour rappel, les participants au forum ont travaillé dans cinq

ateliers thématiques, à savoir conflits du pouvoir coutumier, conflits

fonciers, décentralisation et développement socioéconomique durable

dans l’espace kasaïen, schéma pour la paix et la réconciliation

intercommunautaire, prise en charge humanitaire et psycho-sociale.

Perside Diawaku (de retour de Kananga)