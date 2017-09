Le Forum des Leaders de la Société civile formel : « l’Accord du 31 décembre 2016 est un échec ! »

Des activistes réunis au sein de la plate-forme « Forum des Leaders de la Société civile congolaise »(FL-SC/RDC) ont fait, hier lundi 25 septembre 2017, un état des lieux sur la crise politico-sociale qui bat son plein au pays. Au nom de leurs pairs, Me Antoinette N’Samba, coordinatrice nationale de cette structure ; Wivine Chimosa, facilitatrice nationale ; et Alain Nzombolo, coordonateur provincial, ne sont pas allés par le dos de la cuillère : « l’Accord du 31 décembre 2016 est un échec et nous exigeons des élections législatives

et présidentielle avant le 31 décembre 2017 »

En effet, tout en réclamant la publication par la Commission

Electorale Nationale Indépendante (CENI) du calendrier électorale, ces

activistes de la Société civile ont d’ores et déjà dit un grand « NON

» au vote semi-électronique proposé par la Centrale électorale. «

Qu’on l’appelle machine à voter ou vote manuel assisté par la machine

de vote, nous estimons que le Congo profond n’est pas encore prêt et

accuse un retard technologique sans pareil pour prétendre user d’une

quelconque technologie. D’où, nous appelons la population à la

vigilance ! », a martelé Antoinette N’Samba.

Face à la crise qui se profile à l’horizon pour cause de non

organisation des élections, le Forum des Leaders de la Société Civile

appelle la population congolaise à prendre ses responsabilités au 31

décembre 2017 si les scrutins ne sont pas toujours organisés. « Nous,

activistes neutres de la Société civile, sommes disposés à prendre la

direction de la RD Congo avec le soutien de toute la population

congolaise, afin de la conduire vers les élections démocratiques,

transparentes et apaisées ; mettre fin à tous ces théâtres politiciens

et restaurer l’ordre constitutionnel tant attendu par le peuple

congolais », a dit la coordonatrice nationale de cette plate-forme,

soulignant qu’il ne s’agit nullement d’un putsch, mais de leur piste

de sortie de crise.

Accusant la CENI de créer la diversion au lieu de s’atteler à sa

mission et ses attributions, le FL-SC/RDC a profité de sa tribune pour

démontrer la mauvaise foi de la Centrale électorale dans

l’organisation des élections cette année.

Il convient de rappeler qu’après les événements malheureux survenus

dans la ville province de Kinshasa et en provinces du 19 au 21 janvier

2015, concernant le projet de la nouvelle loi électorale votée au

parlement, le Forum des Leaders avait demandé, entre autres, au chef

de l’Etat, notamment le retrait du projet de loi modifiant la loi

n°06/006 du 09 mars 2006 telle que modifiée par la loi n°11/003 du 25

juin 2011 portant organisation des élections présidentielle,

législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, source

des conflits; la convocation sans délai d’un dialogue inter congolais

inclusif tel que recommandé par l’Accord-cadre d’Addis-Abeba et

confirmé par la résolution 2098 du Conseil de sécurité de l’ONU, pour

aplanir les divergences et la mise en place d’un compromis politique.

« Aujourd’hui, nous assistons à un désengagement total des politiques(

Majorité et Opposition) et la Société civile qui s’étaient pourtant

engagés à exécuter de bonne foi l’accord de la Saint Sylvestre » a

regretté Wivine Chimosa.