Le Fond argumentaire du professeur Nyabirungu sur la primauté de la Convention internationale sur le droit interne dans le cas d’assimilation de la  subornation à la corruption en droit pénal congolais

Sans accablement passionnel, prenons l’hypothèse favorable que le fond argumentaire du point de presse du Professeur Raphaël Nyabirungu, enseignant et auteur célèbre du droit pénal congolais, récemment doyen de la Faculté de Droit, ait cherché par sa notoriété scientifique à départager les points de vue de la Majorité Présidentielle et de l’Opposition sur l’assimilation de la subornation à la corruption en droit pénal congolais.

La première partie de l’intervention du Professeur Raphaël Nyabirungu

porte sur la différence faite entre la subornation et la corruption en

droit pénal congolais. Il argue que ce dernier définit la corruption

et les infractions voisines au titre 4 consacré aux infractions contre

l’ordre public, dans la section 7 intitulée « De la corruption des

rémunérations illicites, du trafic d’influence et des abstentions

coupables des fonctionnaires».

Il précise que dans ces textes, la subornation des témoins n’apparaît

pas. Elle est plutôt définie dans une disposition du titre 3 du code

pénal, article 129 de la section 5 intitulée « Du faux témoignage et

du faux serment ». La peine y relative se détermine selon qu’il s’agit

d’un faux témoignage simple pour 5 ans de SPP ou aggravé par le sort

du condamné à la servitude pénale à perpétuité.

Ainsi conclut-il, au regard du code pénal congolais, que la

subornation des témoins ne relève pas des dispositions relatives à la

corruption ou aux infractions voisines. Mais dans la deuxième partie

de son exposé, le Professeur Rapaël Nyabirungu fait intervenir la

primauté des dispositions des traités internationaux relatives à la

corruption, lesquelles assimilent corruption et subornations de

témoins.

Aussi renchérit-il que selon la constitution du 18 février 2016,

telle que révisée par la loi constitutionnelle n°11/002 du 20 janvier

2011, les cours et tribunaux civils et militaires appliquent les

traités internationaux dûment ratifiés, les lois, les actes

réglementaires pour autant qu’ils soient conforment aux lois, ainsi

que la coutume pour autant que celle-ci ne soit pas contraire à

l’ordre public ou aux bonnes mœurs.

Les sources de la Convention des Nations Unies de 2003 relative à la

prévention et à la lutte contre la corruption, de la Convention de

l’Union Africaine du 11 juillet 2003 sur la prévention et la lutte

contre la corruption et le traité de Rome portant création de la Cour

Pénale internationale n’entrent pas en conformité au Code pénal

congolais, lequel sépare les deux infractions dans deux articles

différents précités, ainsi que de peines aussi différentes que

précises.

La suite de l’argumentaire du Professeur Raphaël Nyabirungu entre

dans la turbulence lorsqu’il applique la primauté des dispositions des

traités internationaux sans tenir compte de leur conformité aux lois

et à la coutume du pays, ainsi qu’à leur caractère contraire à l’ordre

public et aux bonnes mœurs.

C’est ici que le Professeur Nyabirungu verse dans une plaidoirie

partisane et qui enlève tout caractère objectif et prive toute probité

intellectuelle de son argumentaire en faveur d’un client présumé et

contre la partie adverse à sa convenance.

La subtilité intellectuelle clivante intervient lorsqu’il introduit

la notion d’entrave à la justice comme infraction tirée du traité

international, à laquelle tout Etat signataire devra se référer pour

assimiler la subornation à la corruption, alors que la loi les

distingue et les sépare dans deux dispositions différentes précises,

notamment en séparant l’article 129 et l’article 147.

Il ne s’agit donc pas d’une lise mouvante de droit congolais à mettre

en œuvre entre subornation de l’article 129 et corruption de l’article

147, comme veut le faire croire le Prof Raphaël Nyabirungu, laquelle

ne demande aucune initiative ou reforme particulière, selon ses

termes, pour l’application par le juge congolais civil ou militaire du

fait de la ratification du traité international et des dispositions

pertinentes y relatives.

Pour qu’il y ait conformité du traité international à la loi

existante, en l’occurrence le code pénal congolais sur l’assimilation

de la subornation à la corruption, il faut le réformer impérativement

selon la nouvelle volonté du législateur.

Les exemples de jurisprudence cités de l’assimilation de crimes de

guerre et de crimes contre l’humanité prévalent puisque que le code

pénal congolais n’en avait pas prévu avant l’entrée en vigueur du

statut de Rome en 2002. Et donc les lois de mise en œuvre ne sont

intervenues que dans la loi organique du 11 avril 2013 portant

organisation et fonctionnement de l’ordre judiciaire et conférant la

compétence matérielle des crimes contre la paix et la sécurité de

l’humanité aux cours d’appel et totalement par les lois du 31 décembre

2015 modifiant le code pénal, le code de procédure et le code pénal

militaire en tenant compte des exigence du Traité de Rome.

Le débat sur la subornation ou la corruption ne porte pas sur

l’auteur du délit, agent public ou privé, mais sur l’objet matériel de

l’infraction qui consiste à faire pression sur des témoins ou tirer

avantages matériels indus ou privilèges illicites .Ces infractions

clairement définies par le code pénal respectivement dans ses articles

129 et 147. Le législateur a déterminé le contour de ces infractions

et les peines à encourir, aussi bien pour l’agent public que l’agent

privé dans une instance en justice, c’est-à-dire dans un procès précis

et dans une juridiction précise non déportable jusqu’à la prochaine

loi.

Le parti-pris maladroit du professeur Raphaël Nyabirungu devient

accablant lorsqu’il confond promesses, menaces et pressions sur des

témoins pour modifier leur version des faits dans un procès en cours

et la rétribution matérielle ou privilège à l’avantage du corrupteur

actif et du corrompu passif, au seeul motif qu’il y a entrave à la

justice.

Mais le professeur oublie le temps de commission de l’infraction de

la subornation et de la corruption. Si pour le premier, il porte sur

un procès en cours dans une juridiction précise pour les mêmes faits

infractionnels, on ne suborne pas les témoins avant le procès et on y

apporte pas de preuves matérielles autres que celles relatives aux

menaces et pressions portant entrave ou obstruction à la justice en

cours selon le code pénal congolais. Et pour le second, on corrompt à

tout moment : avant, pendant et après le procès et l’infraction est

déportable à tous les procès et toutes les juridictions sur le même

objet en cause.

En prenant référence de l’article 215 de la Constitution pour fonder

la primauté des traités et accords internationaux sur les lois, le

professeur Raphaël a pris soin d’éviter la notion d’analogie de deux

infractions, subornation et corruption, reprises de manière distincte

dans deux articles différents pour imposer malencontreusement la

notion d’infiltration pénale réservée exclusivement en procédure

pénale.

Il s’agit en effet de l’’extension de compétence accordée aux

personnes qui mènent une instruction dans le ressort duquel les

opérations de surveillance sont susceptibles de couvrir ou de donner

lieu à d’autres infractions relevant de la même criminalité ou de la

proximité des auteurs du crime concerné.

L’infiltration pénale dans la commission d’infraction de subornation

ou de corruption ne peut se justifier dans le cas d’espèce et le code

pénal congolais apporte des précisions sur les deux infractions aussi

bien en termes d’intention que d’action qui ne donnent pas lieu à la

même qualification en prévention ou en action.

Au plus bas mot, le professeur Raphaël Nyabirungu a mal plaidé pour

avoir écarté d’office l’éventualité d’une réforme du code pénal

congolais en vue d’assimiler subornation et corruption suivant la

primauté du traité international.

Et au plus fort mot, il a ignoré le principe sacré de conformité des

dispositions du traité international aux lois et à la coutume du droit

pénal congolais au seul profit du traité international, ainsi que leur

caractère contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs congolaises

dans le seul intérêt de la partie acquise à sa cause.

Pour le professeur Raphaêl Nyabirungu, l’intérêt du client a précédé

la raison juridique de l’objet en cause.

