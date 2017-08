FMI- RDC : nouveau report des négociations

En principe, des experts du FMI (Fonds Monétaire International) étaient attendus à Kinshasa au mois de septembre, en vue d’évaluer, avec le gouvernement congolais, l’état de l’économie congolaise, au regard des observations faites lors des revues antérieures, dont la dernière est intervenue en mai-juin 2017. Cet état des lieux est considéré, par cette institution de Breton Wood, comme un des préalables à tout appui budgétaire ou aux projets de développement à consentir en faveur la République Démocratique du Congo.

Parmi les critères d’éligibilité imposés à la partie congolaise, il y

a, entre autres, ceux relatifs à l’accroissement des recettes

publiques, surtout dans les secteurs des mines, de la douane et des

impôts, à la compression des dépenses, notamment celles liées au

fonctionnement des institutions et de leurs animateurs. Il y a aussi

l’amélioration du climat des affaires, la gestion rationnelle de la

dette tant publique qu’intérieure, etc.

En sus des paramètres économiques, les experts du FMI ont mis sur la

table une conditionnalité politique, à savoir le respect de l’Accord

du 31 décembre 2016 et du délai butoir de décembre 2017 pour

l’organisation de l’élection présidentielle.

On rappelle qu’en juin dernier, le Premier ministre Bruno Tshibala a

écrit à la Directrice Générale du Fonds Monétaire International,

Christine Lagarde, pour solliciter une assistance financière

d’urgence, en lui faisant savoir que le pays s’était engagé dans la

voie des réformes économiques destinées à booster ses recettes

minières, douanières et fiscales, le tout assorti d’une forte

discipline dans leur affectation. Le nouveau chef du gouvernement l’a

même assurée de la mise en œuvre du compromis politique du Centre

Interdiocésain, soulignant au passage que le « Rassemblement » avait

effectivement le contrôle du gouvernement et du Conseil de Suivi de

l’Accord du 31 décembre 2017.

On croit savoir que Kinshasa n’a pas tenu ses engagements aux plans

tant de la gouvernance économique que de la décrispation du climat

politique. D’où le report sine die du round d’évaluation prévu en

septembre et, partant, de tout appui financier du Fonds Monétaire

International ainsi que des partenaires bi et multilatéraux dont les

partenaires dépendent de l’état des relations entre un pays et cette

institution de Breton Wood. Ce qu’il faut craindre est que la

République Démocratique du Congo, très mal en point financièrement, ne

connaisse des lendemains catastrophiques avant la fin de l’année. Le

fait que le FMI insiste sur la clarification des enjeux politiques

dans ses rapports avec la RDC est fort gênant pour le pouvoir en place

à Kinshasa, qui estime que l’extérieur ne devrait pas s’ingérer de ses

affaires internes. Pendant combien de temps le pays va-t-il vivre

coupé de ses bailleurs de fonds traditionnels ? La question reste

posée.

