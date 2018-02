Flou au sujet de la loi sur les  manifestations publiques : Sesanga accuse Kabila et Minaku

En dépit de la répression sanglante de la marche du 21 janvier 2018 ayant causé la mort tragique de l’aspirante religieuse, Thérèse Dechade Kapangala à l’intérieur de leur paroisse, les fideles de l’église catholique Saint François de Sales, dans la commune de Kitambo, ont de nouveau répondu à l’appel des laïcs catholiques du dimanche 25 février 2018.

Comme, il fallait s’y attendre, leur marche pacifique a été

violement réprimée par les forces de l’ordre qui ont utilisé des

balles réelles et des gaz lacrymogènes pour étouffer ladite

manifestation.

Plusieurs blessés légers ont été signalés à l’issue de l’affrontement

entre les hommes en uniforme et les manifestants.

Présent à la paroisse Saint François de Sales comme le 21 janvier

2018 pour participer à la manifestation, le député national Delly

Sesanga n’a pas été épargné par les policiers et militaires déployés

sur le lieu pour réprimer les manifestants.

Visiblement révolté, l’élu de Luiza a dénoncé cette énième répression

violente contre des chrétiens qui voulaient manifester pacifiquement,

muni de chapelets, bibles …

Pour le président de l’Alternance pour la République cette entrave à

la liberté de manifester démontre, si besoin en était encore,

l’instauration d’une dictature militaire en République Démocratique du

Congo par le pouvoir en place

Il a loué la bravoure de la population en général et de celle de

Kitambo en particulier, qui s’est mobilisée en dépit des morts

enregistrés lors des précédentes manifestations pour défendre son

droit de manifester reconnu dans la Constitution.

Auteur de la loi sur les manifestations publiques, Delly Sesanga a

pointé un doigt accusateur sur le président de la République et le

speaker de l’Assemblée Nationale, dans le flou artistique entretenu

sur la promulgation de sa loi sur les manifestations publiques

adoptées par les deux chambres du parlement congolais.

Il a fait remarquer que le chef de l’Etat et le speaker de la chambre

basse du parlement sont contradictoires sur la procédure relative à la

promulgation de la loi sur les manifestations publiques.

Le président de l’Envol estime que toute la procédure législative

sur la promulgation de sa loi est corrompue

« A l’état actuel, rien ne peut justifier la non promulgation de la

loi sur les manifestations publiques », a-t-il affirmé, avant de

dénoncer le manque de volonté politique du pouvoir en place de

garantir les libertés publiques.

Il a balayé d’un revers de la main la raison avancée par l’autorité

urbaine, notamment le refus des organisateurs de répondre à son

invitation pour justifier l’interdiction de la marche.

A ce sujet , Delly Sesanga a souligné que la loi n’interdit pas aux

organisateurs de se faire représenter par leurs avocats que le

gouverneur avait sans motif valable refusé de recevoir pour fixer

l’itinéraire de la marche.

Il a rappelé la décision liberticide prise par André Kimbuta

interdisant les manifestations publiques jusqu’à nouvel ordre, en

violation de la Constitution.

Tout en démontrant que sa loi offre un cadre légal pour mettre

chacun devant ses responsabilités, l’ancien ministre du Plan sous le

schéma 1+4 a déploré l’impunité en faveur des autorités urbaines,

municipales et policière qui participent à la répression des

manifestations publiques.

Pourtant, la loi sur les manifestations publiques initiées par le

député national Delly Sesanga prévoit le délit d’entrave pour les

autorités.

ERIC WEMBA