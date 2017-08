Financement des élections : le gouvernement  fait le nécessaire

L’état d’avancement du processus électoral en République Démocratique du Congo était au centre de la réunion du comité de partenariat entre la Commission Électorale Nationale Indépendante, le Gouvernement et les partenaires internationaux, hier mercredi 02 août 2017 au siège de la centrale électorale. A la sortie de cette rencontre qui s’est déroulée à huis clos, le délégué du gouvernement, Jean-François Mukuna, vice-ministre des Finances, a salué l’initiative prise par la Ceni de permettre aux différentes parties de faire l’état des lieux.

S’agissant du financement du processus électoral, il a relevé que la

volonté politique du gouvernement de soutenir la Ceni est

indiscutable. Il a rappelé que lors de son investiture au Parlement,

le Premier ministre Bruno Tshibala avait égrené, entre autres défis à

relever en urgence, celui de l’organisation des élections dans des

délais raisonnables.

Cependant, il a reconnu que la CENI est confrontée à une multitude de

contraintes aussi bien financières, sécuritaires, politiques que

techniques. Quant à la question des financements, le vice-ministre

des Finances a souligné qu’en dépit de la situation socio-économique

difficile du pays, le gouvernement fait son possible pour mettre à la

disposition de la CENI des fonds que requièrent les différentes étapes

de révision du fichier électoral.

De son côté, Alfredo Teixeira, directeur pays a.i du Programme des

Nations-Unies pour le Développement (PNUD), a félicité le président

de la CENI pour son souci d’échanger, avec les différents partenaires,

autour des problèmes liés au processus électoral. Il s’est réjoui du

rapport présenté par le président de cette institution d’appui à la

démocratie au sujet de l’ensemble du processus électoral, à savoir les

étapes parcourues et les phases qui restent à finaliser dans le

présent cycle électoral. Bref, les partenaires ont une idée plus ou

moins précise des avancées et faiblesses des opérations préélectorales

ainsi que des perspectives d’avenir.

Pour finir, Alfredo Teixeira a indiqué que les partenaires continuent

à ne ménager aucun effort pour faire bouger les lignes.

Le Centre National de Traitement des données inauguré

Toujours au cours de la journée d’hier mercredi, en début

d’après-midi, Corneille Nangaa Yobeluoo, président de la CENI,

accompagné des membres de la plénière et des invités, a inauguré le

Centre National de Traitement des données (CNT). Il y a lieu de

signale que ce centre fonctionne désormais dans une salle située au

rez-de-chaussée de l’immeuble du siège de la centrale électorale.

Dorcas NSOMUE