Fièvre Ebola : La RD Congo victime de ses faiblesses sanitaires

Après avoir été déclarée éradiquée dans la province de l’ex-Equateur,

la fièvre Ebola refait surface dans le Nord Kivu et particulièrement à

Beni et ses environs. Le communiqué du Ministère de la Santé rendu

public au début de cette semaine a fait l’effet d’une bombe tant dans

la capitale que dans d’autres provinces, s’est exclamé un expert de

l’ONU qui réclame un appel pathétique aux organisations

internationales pour une assistance de grande envergure en vue de

prévenir d’autres catastrophes aux conséquences fâcheuses au sein des

populations rurales difficilement accessibles.

Ragaillardies par les efforts intenses et la mobilisation

remarquable consentis par le gouvernement et les organisations

sanitaires déployées par des Ong locales et internationales dans la

partie sud de la province de l’Equateur, particulièrement dans les

localités de Bikoro, les autorités sanitaires et politiques avaient

salué l’éradication de cette fièvre. La recrudescence inattendue de

cette épidémie dans le Nord Kivu vient de réveiller les consciences et

rappelle les différentes causes à l’origine de cette tragédie.

Précarité des

infrastructures

sanitaires

Alors que cinq à six ans après l’indépendance, les Sud-africains, des

Asiatiques et même des européens venaient se faire soigner dans les

hôpitaux du Congo, suite aux guerres de la rébellion et les multiples

crises politiques qui s’en sont suivies, la situation sanitaire s’est

dégradée terriblement à travers tout le pays. L’état des

infrastructures hospitalières, notamment les hôpitaux de référence et

autres centres de santé s’est détérioré à une telle allure qu’à ce

jour, l’on a affaire à des mouroirs. Les bâtiments qui servaient de

dispensaires et qui faisaient la fierté des villages et d’autres

localités rurales ne sont plus que de pieux souvenirs ou ont été

transformés en habitations pour certains petits chefs locaux.

Alors qu’à l’époque coloniale, le suivi médical et sanitaire était

entretenu par des médecins et assistants médicaux, l’absence des voies

des communications et des moyens de transports a encore aggravé le

secteur sanitaire du pays.

Distraction politique

Outre les différentes guerres de libération orchestrées par les

mouvements politico-militaires qui ont sévi depuis l’aventure de

l’Afdl ont eu comme effet particulier de servir d’élément de

distraction non seulement auprès des populations, toutes tendances

confondues, mais aussi aux acteurs sociopolitiques et pourquoi pas aux

partenaires extérieurs. Le pays ne respire et ne vibre qu’au son et au

rythme des préparatifs des élections pourtant hypothétiques au regard

des agendas cachés des laboratoires politiques proches tant du pouvoir

que de l’opposition.

Budget de misère

pour la santé

Par ailleurs et c’est là où le bât blesse, l’absence d’une politique

sanitaire fiable à la suite d’un budget très maigre alloué au secteur

de la Santé ne permet pas au gouvernement de la République d’aligner

des stratégies de prévention et détection rapide des épidémies.

La responsabilité des acteurs politiques est indéniable dans cette

tragédie sanitaire du fait de la modicité du budget alloué

annuellement au secteur médical. Le Kinois a encore en mémoire fraîche

l’image du grand dépôt central médico-pharmaceutique situé au quartier

Ndolo, non loin de la prison militaire. C’est à ce niveau que le

gouvernement disposait des entrepôts pour stocker les produits

pharmaceutiques et matériaux médico-sanitaires ainsi que des

laboratoires équipés pour les contrôles, examens et tests des produits

destinés à la consommation. Tous les produits et matériaux

médico-sanitaires fabriqués localement et importés devraient passer

par cet organisme scientifique étatique avant d’être vendus ou envoyés

dans des différents centres pharmaceutiques et sanitaires du pays,

privés et de l’Etat.

L’histoire renseigne qu’en 1965, une maladie bizarre dénommée « Bwaki

» s’était déclarée au Sud Kivu et plus particulièrement dans les

territoires de Kabare et Walungu. Cette maladie avait causé, en un

temps record, le décès de nombreux enfants en bas-âge. Il s’était agi,

après recherche scientifique et examen approfondi, d’une maladie due à

la malnutrition, dans une région très riche sur le plan agro-pastoral.

Les coutumes traditionnelles n’offraient pas un régime riche en

calories car l’on ne servait aux enfants en bas-âge que les haricots

et la patate douce, sans sel ni huile. Une campagne internationale

avait fait appel aux experts scientifiques provenant des cinq

continents et abouti à ces résultats qui avait sauvé des centaines des

milliers d’enfants. Le gouvernement de l’époque avait mis les moyens à

la disposition des organisations caritatives pour voler au secours des

populations. C’est ce genre de campagne dont on a besoin, en ce moment

où cette épidémie semble présenter des résistances inattendues au

risque de se répandre à travers toute la République.

Pour rappel, cette épidémie avait démarré dans la province de

l’Equateur sous le nom de fièvre de Marbourg ou Yambuku, du nom de la

localité où elle avait sévi vers les années 1977. Elle ressuscitera

plus tard à Kikwit en 1994. Elle vient de frapper à Bikoro, à

Mbuji-Mayi et tout récemment au Nord Kivu.

F.M.