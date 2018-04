FEUILLETON PAIN : Kapika à l’écoute des producteurs et importateurs de la farine de froment

Après les boulangers qui avaient brusquement augmenté les prix des

pains à la surprise totale des consommateurs, en début de semaine

dernière, sans l’aval de l’autorité, situation qui avait défrayé la

chronique dans les médias à Kinshasa au risque de provoquer un

soulèvement populaire, le ministre d’Etat à l’Economie nationale,

Joseph Kapika, a réuni en fin de la même semaine les producteurs et

importateurs de la farine de froment. C’est l’une des principales

matières premières qui entrent dans la fabrication du pain. Raison :

les responsables des usines de panification fustigent la hausse du

prix de la farine de froment pour justifier leur acte, c’est-à-dire

l’augmentation de 50% des prix de leurs produits.

A cette occasion, les producteurs et importateurs de la farine ont

fait part au ministre des difficultés qu’ils rencontrent notamment la

contrebande qui ne leur permet pas d’évoluer normalement. C’est ce qui

explique l’augmentation des prix de la farine de froment qu’on observe

actuellement sur le terrain.

Pour ce faire, ces opérateurs économiques ont formulé auprès de

l’autorité le vœu de voir le gouvernement s’impliquer afin de mettre

un terme à la pratique de contrebande et leur permettre ainsi

d’exercer leurs activités en toute quiétude.

Approché au sortir de la réunion avec le ministre de l’Economie, le

Directeur général de la Minoterie de Matadi, «Midema», Bruno Oudart, a

fait remarquer qu’en réalité, il n’y a pas eu d’augmentation

proprement dite des prix de la farine, mais plutôt un simple

réajustement.

En effet, a-t-il indiqué, les producteurs et importateurs de la

farine de froment ont seulement remis les prix qui était déjà

d’application sur le marché il y a deux ans. Avant de souligner qu’ils

ont été contraints de lme faire face à la concurrence déloyale qui les

menaçait à l’époque parce que la contrebande les avait mis en sérieuse

difficulté avec l’entrée frauduleuse de la farine qui était vendue au

rabais, sans aucune justification économique en la matière. Car, ceux

qui l’amenaient à Kinshasa n’étaient assujettis à aucune taxe

douanière ni fiscale.

Et comme il fallait s’y attendre, cette situation a entrainé un

manque à gagner en termes de plusieurs millions de dollars pour les

producteurs et importateurs officiels de la farine de froment.

Conséquence : ils avaient commencé à connaitre de véritables

difficultés de trésorerie. Ce qui a poussé la direction générale de la

Midema, basée aux Etats-unis, à alerter sa filiale de la RDC sur le

risque qu’elle courait si elle ne revenait pas aux prix d’antan.

Pour sa part, le ministre d’Etat Kapika a rappelé l’obligation légale

qu’ont les opérateurs de déposer leurs structures des prix et indiquer

leurs sources d’approvisionnement afin de permettre à l’autorité

d’examiner, avec eux, la situation en général et lever des options

appropriées. Il a toutefois reconnu leurs difficultés, dont les

méfaits de la contrebande qui menacent l’industrie locale.

Aux dernières nouvelles, on a appris que les opérateurs économiques

ont jusque demain mardi pour déposer leurs structures des prix et

indiquer l’origine de leur approvisionnement à l’autorité compétente.

Dom