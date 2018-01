Fermeture de la « Maison Schengen » : et si les 17 Etats de l’UE se fâchaient contre Kinshasa…

La querelle de ménage entre Kinshasa et Bruxelles est en train de

prendre une tournure difficiles à imaginer. Après la décision des

autorités belges de suspendre la coopération structurelle et de

saucissonner une partie de l’aide humanitaire estimée à 25 millions

d’Euros au profit des ONG locales ainsi que la cinglante réplique

congolaise matérialisée par la double fermeture de l’Agence belge de

développement et de la Maison Schengen, le dernier épisode en date est

le rappel en consultation, par la Belgique, de son ambassadeur à

Kinshasa.

On croit savoir que c’est pour examiner les modalités d’adoption

d’une position commune de l’UE en guise de riposte à apporter à la

partie congolaise. En effet, la cessation des activités de la Maison

Schengen, chargée du traitement des dossiers des demandeurs de visas,

concerne 17 Etats membres de l’Union Européenne ( République Chèque,

Allemagne, Estonie, Luxembourg, France, Italie, Lituanie, Lettonie,

Hongrie, Pays-Bas, Autriche, Portugal, Finlande, Suède, Slovénie,

Slovaquie et Belgique).

Il est à espérer que ces partenaires de l’Etat congolais ne vont pas

franchir le Rubicon, en décidant par exemple de délocaliser les

formalités de visa en dehors de Kinshasa. Si tel était le cas, il

faudrait craindre que les Congolais soient obligés d’aller chercher

les visas de séjour dans l’espace Schengen dans une des capitales

africaines, par exemple Brazzaville, Libreville, Yaoundé, Abidjan,

Dakar ou Casablanca. Ce serait la galère pour des millions de

compatriotes, obligés de mettre la main à la poche, en termes de frais

de voyage et de séjour, sans être sûrs de la suite à réserver à leurs

dossiers. Pourtant la Maison Schengen, située sur l’Avenue Pierre

Mulele et implantée à Kinshasa depuis 2010, jouait un rôle clé dans la

facilitation des formalités de voyage vers les 17 pays membres de

l’Union Européenne cités plus haut.

Ce serait d’autant malheureux qu’un peu partout à travers le monde,

l’heure est à la simplification des conditions de circulation des

personnes et des biens à travers les Etats, sous réserve des contrôles

spécifiques en rapport avec la lutte contre le terrorisme

international. On rappelle qu’il y a environ une décennie, les

Congolais se plaignaient de la restriction des visas au niveau de

certaines ambassades installées à Kinshasa, notamment celles des USA

et de la Grande-Bretagne, qui obligeaient les demandeurs, après avoir

rempli et déposé les formulaires ad hoc à Kinshasa, d’aller passer des

interviews à Nairobi pour connaître l’option finale levée par leur

pays d’accueil. Les visas américain et britannique étant devenus fort

coûteux en amont, les gagne-petit n’avaient d’autre alternative que

d’y renoncer. En prenant l’initiative de la fermeture de la Maison

Schengen, c’est comme si la RDC cherche délibérément à compliquer les

mouvements de ses citoyens vers l’espace européen.

On rappelle que la suspension de la coopération structurelle entre la

Belgique et la RDC découlait du mécontentement de Bruxelles suite à

l’usage disproportionné des armes par des éléments des forces de

sécurité contre es manifestants pacifiques durant la journée du 31

décembre dernier. Des organisations de défense des droits de l’homme,

la Monusco et les partis politiques de l’opposition avaient fait état

de dizaines de morts, de plus d’une centaine de personnes arrêtées,

sans oublier les milliers de blessés, dont certains avaient finalement

rendu l’âme dans les formations sanitaires de la capitale et d’autres

villes et localités de l’intérieur du pays.

Signalons que depuis plus de deux années, Bruxelles et certaines

capitales occidentales et américaine avaient pris des sanctions contre

des personnalités politiques et militaires congolaises, allant de

l’interdiction de séjour au gel de leurs avoirs. La grande question

reste de savoir si Kinshasa n’est pas allé trop vite en besogne dans

sa décision de procéder à la fermeture imminente de la Maison

Schengen. Au lieu de frapper uniquement la Belgique, la mesure touche

les 17 Etats membres de l’’espace Schengen.

Dès que des Congolais, toutes tendances confondues, se verront

obligés d’aller chercher leurs visas d’entrée dans ces Etats loin de

Kinshasa, il est à parier que des protestations vont fuser de toutes

parts, même du camp de ceux de nos compatriotes se réclamant proches

du pouvoir en place.

Castro