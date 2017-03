Les femmes de l’administration des finances réfléchissent sur l’égalité des chances dans le monde du travail

Réunies jeudi 23 mars à Kinshasa, dans le cadre des activités relatives au mois de la femme, des femmes œuvrant au sein de l’administration des finances ont lancé une série de réflexions sur l’égalité des chances entre hommes et femmes dans le monde du travail.

Un sujet qui cadre, non seulement avec le thème national de la journée internationale de la femme, à savoir : « RDC 50-50 à l’horizon 2030 : investir dans le travail décent et le plein emploi pour les femmes dans un climat de paix et d’équités », mais aussi avec le thème

international qui met l’accent sur l’autonomisation économique de la femme.

Il a été question d’échanger dans le cadre de la lutte pour l’amélioration des conditions de la femme dans la société, de manière générale, de relever les difficultés et proposer les voies et moyens de les transformer en forces en vue d’une meilleure projection des actions à venir.

Ces réflexions vont aboutir à l’élaboration d’une stratégie à proposer au gouvernement afin de lui permettre d’œuvrer pour le plein emploi et un travail décent pour la femme. « il fallait donner aux mamans des informations nécessaires sur le thème national, leur expliquer ce qu’est un travail décent afin qu’elles aillent à leur

tour sensibiliser d’autres femmes qui sont restées à la base,

l’objectif étant d’élaborer une stratégie à présenter à l’autorité. »,

a précisé Françoise N’TANG , adjointe au point focal genre de

l’administration des finances.

Les participants à ces travaux ont souligné le fait que le marché du

travail actuellement, est en constante évolution. Des milliers

d’emplois sont créés tandis que d’autres sont détruits. Cette

situation entraine le chômage, surtout féminin. D’où la nécessité, au

niveau du gouvernement, de mettre en place une politique visant à

favoriser la possibilité pour tous les citoyens d’exercer un travail

productif convenablement rémunéré, assorti des conditions de sécurité

sur le lieu de travail et d’une protection sociale pour leurs familles

d’une part et le plein emploi comme la possibilité pour tous de faire

un passage d’un marché du travail à un autre dans un temps

relativement faible, d’autre part.

D’après Jeanne Nzuzi, secrétaire permanente du Comité National Femme

et Développement, qui a axé son exposé sur la problématique du travail

décent pour la femme et le plein emploi, l’effectivité de la parité

50/50 en RDC requiert, non seulement la conscientisation de la femme,

elle-même, mais aussi la volonté politique. Elle a indiqué que le

gouvernement devrait militer pour le respect de tous les instruments

juridiques qui consacrent la parité.

Au niveau de la femme, Jeanne NZUZI estime qu’il faudrait initier la

jeune fille dès le bas-âge. « il est nécessaire de pousser la jeune

fille à s’adopter dans un monde en pleine évolution avec le

développement de nouvelles technologies. Pour bien préparer l’avenir,

nous devrions aider la jeune fille à s’intégrer dans le monde

numérique», a-t-elle martelé.

Cependant, elle relève plusieurs contraintes qui ne favorisent pas

l’effectivité de la parité en RDC. Il s’agit notamment des

considérations sociales. « Nous avons hérité de nos traditions une

façon erronée de considérer l’homme et la femme. Il y a des inégalités

basées sur le sexe et ce sont ces inégalités qui sont à la base de la

pauvreté et de la discrimination entre l’homme et la femme. Il y a

également un faible niveau de mise en application des instruments

juridiques », a-t-elle décrié.

Pour sa part, Docteur BOKOKO a échangé avec les participantes à ces

assises sur « Comment mieux vivre avec le rhumatisme, l’arthrose et la

ménopause ». Elle a fourni aux femmes des informations utiles sur ces

réalités sanitaires, pour la pluparts de cas, naturelles et des voies

et moyens pour y faire face.

Ouvertes le jeudi 23 mars, ces activités qui entrent dans le cadre du

mois de la femme, vont se clôturer le 6 avril prochain.

Muriel KADIMA