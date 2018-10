Les femmes congolaises sont-elles prêtes pour la parodie électorale de ce 23 décembre 2018 ?

Dans la présente communication, je refuse de jouer le rôle d’un donneur de leçons. Les femmes congolaises sont brillantes pour trouver, elles-mêmes, les stratégies électorales qui maximiseront leurs chances lors des prochaines échéances électorales. Aussi, je me

limiterais à évaluer les performances des femmes aux élections présidentielles et législatives de 2011 pour ensuite poser quelques questions que je commenterais en espérant que cette analyse contribuera à leurs efforts de se mettre en rang de bataille pour les prochaines élections. Afin de mieux accompagner les femmes dans leur action d’appropriation de l’espace politique à travers les élections, j’ai jugé utile d’établir des tableaux comparatifs des élections de 2006 et de 2011. C’est donc à ce premier exercice que je voudrais qu’on se livre ensemble. Je terminerai cet exercice non pas par des

affirmations mais plutôt par des questionnements qui devront, je l’espère, nous mettre sur des pistes de solutions qui aideront la femme congolaise à améliorer son score lors des prochaines échéances électorales.

Au terme de cette lecture chiffrée, des questions me viennent à l’esprit auxquelles, personnellement, je n’ai pas de réponses précises. Je vais tout simplement les partager avec vous et espérer que de nos discussions jailliront ces étincelles qui éclaireront la

longue route électorale des femmes de notre pays. Il s’agit successivement des interrogations ci-après :

• L’électorat ainsi que les candidats féminins du Congo sont-ils conscients que les femmes représentent 52% de la population de la RDC? Lorsque je parle d’électorat féminin, je ne parle pas de ces quelques femmes ambitieuses qui, dans nos milieux urbains, alimentent

les débats de quelques rares ateliers sur les femmes et les élections. En nombre, ces femmes ne représentent pas l’électorat des périphéries

de nos villes et surtout des milieux ruraux. Ce sont ces dernières

auxquelles je fais allusion ; celles que la distance a empêché de se

faire enrôler ; celles auxquelles les mêmes distances empêcheront

demain de voter laissant entre les mains des agents des bureaux de

vote une machine à voler qu’ils utiliseront pour rançonner les unes et

les autres ; celles qui, analphabètes, ne comprennent rien au scrutin

électoral proportionnel, majoritaire, zébré, braisé, avec liste, avec

quota, etc. ; etc.

• Les femmes réalisent-elles que, malgré leur importance, elles ne

représentent que 8.4% à l’Assemblée Nationale et 4.6% au Sénat, alors

que les chiffres désagrégés du fichier électoral montrent qu’elles

représentent 49.68% de l’électorat congolais ? Combien de femmes

ont-elles réellement voté en 2006 et 2011? Et, à chaque remaniement

ministériel, combien d’entre elles n’abandonnent-elles pas leurs

sièges au profit de leurs suppléants hommes de maris, fils et autres

beaux-frères réduisant ainsi en peau de chagrin le nombre de femmes

siégeant au Parlement ?

• Les femmes ne se laissent-elles pas bercer par le nombre d’électeurs

féminins enrôlés sans se poser réellement des questions sur les

raisons de cette mobilisation ? L’engouement des femmes à se faire

enrôler ne se justifie-t-il surtout pas par la nécessité d’obtenir une

carte d’identité dans un pays où la carte d’électeur joue ce rôle ?

Malgré les difficultés du nombre insuffisant des centres

d’inscription et malgré l’éloignement de ces derniers des lieux

d’habitation, qui, parmi les candidates, peut affirmer que cette

mobilisation pour l’enrôlement avait une quelconque motivation

politique ? Si c’est le cas, comment expliquer le pauvre score réalisé

par les femmes jusqu’à ce jour?

• Cette faible représentation de la femme est-elle causée par le poids

de la culture ? Pouvons-nous affirmer que les barrières

traditionnelles et culturelles sont à la base de cette pauvre

représentation de la femme ? Doit-on mettre cette faiblesse sur le

compte des violences de nature physique, sexuelle, morale,

psychologique et économique dont les femmes sont victimes dans une

société patriarcale?

• La femme congolaise croit-elle suffisamment en elle-même pour

s’assurer des victoires électorales ? Quelle chance a-t-elle en

limitant sa campagne sur des thèmes comme « 5 chantiers » ou encore «

révolution de la modernité » en lieu et place d’une campagne sur la

promotion de la femme et la problématique de la parité

Congolaise-Congolais, les violences faites au femmes, la scolarisation

de la jeune fille, les conditions socioprofessionnelles des femmes,

etc.?

• La femme candidate a-t-elle un contrat qui la lie à ses électrices

éventuelles ? Est-elle plus crédible et honnête vis-à-vis de ses sœurs

électrices lorsqu’elle opère, comme les hommes, à coup de corruption,

de manipulation, de T-shirts, de bières et autres dons-achats de

conscience, etc. ? Peut-elle offrir une campagne électorale

éthiquement plus respectueuse de ses sœurs pour mériter leurs voix ?

• Quelle chance a-t-elle avec une campagne tardive, improvisée,

opportuniste et limitée dans l’espace faute de moyens ? Bien plus,

qu’espère-t-elle gagner d’une présence, timide, furtive et douteuse

dans sa circonscription électorale tout au long de la période

pré-électorale depuis la fin des dernières élections de 2011 ?

• Cette faible représentation de la femme ne serait-elle pas liée à

l’absence de l’application de la loi pour la mise en œuvre de la

parité ? Le combat n’est-il pas à mener contre les nombreuses

dispositions légales qui sont encore discriminatoires envers les

femmes ? Les femmes se sont-elles suffisamment mobilisées contre cette

loi électorale qui inclut, de façon, expresse une disposition

contraire à la Constitution, en laissant le principe de la parité

vide de contenu ? Les femmes ne se laissent-elles pas, aujourd’hui

encore, piéger par la disposition de la loi électorale selon laquelle

« chaque liste est établie en tenant compte de la représentation

paritaire homme-femme (…) Toutefois, la non réalisation de la parité

homme-femme (…) n’est pas motif d’irrecevabilité d’une liste » ? A

quels résultats peuvent s’attendre les femmes lorsqu’encore une fois,

elles acceptent d’aller aux prochaines élections sans qu’aucun

mécanisme de mise en œuvre, sans qu’aucune sanction ne soit prévue en

cas de non-respect de la représentation paritaire par les listes des

partis ?

• L’analphabétisme plus répandue parmi les filles et les femmes

est-elle responsable de ce pauvre résultat ? Quels résultats les

femmes attendent-elles de toutes ces formations tardives et à la qui

va vite qu’organisent les différents partenaires?

• Comment les femmes comptent-elles s’organiser financièrement ?

Peuvent-elles collecter des fonds pour soutenir financièrement des

candidatures féminines ? Réalisent-elles que les collectes de fonds au

sein des partis politiques se font souvent au profit des leaders

hommes et à la sueur des « songué ya maputa ya ba mama » ?

Peuvent-elles continuer à rêver de la manne des partenaires étrangers

soucieux de la promotion politique des femmes ? Connaissent-elles la

nature du soutien qu’elles peuvent attendre de ces partenaires pour ne

pas être surprises si pas déçues le moment venu ?

• Enfin, que peuvent espérer les femmes en acceptant comme en 2006 et

2011 de participer encore une fois à une parodie électorale avec une

CENI bipolarisée et qui a cessé d’être une institution citoyenne ?

N’est-ce pas le moment d’insister sur la crédibilité des hommes et

femmes en charge de l’organisation matérielle des élections et surtout

sur la présence quantitative et qualitative de la femme au niveau des

bureaux d’administration et de gestion des élections à tous les

niveaux ?

Que dire pour

conclure ?

Visiblement et au-delà des agitations des séminaires et autres

ateliers sur la préparation des femmes candidates aux prochaines

élections, il faut avouer que la femme congolaise n’est pas prête pour

la prochaine parodie électorales. Pour se consoler, elle a tendance à

se satisfaire du fait que les hommes non plus ne semblent pas prêts du

tout ! Mais si les femmes veulent gagner demain, elles doivent

regarder leur situation avec lucidité et sans légèreté.

Manifestement, les femmes ne sont pas prêtes, elles dont la

préparation est tributaire des appuis des organisations

internationales activistes des violences liées au sexe et au genre et

du bon vouloir d’une machine électorale patriarcale qui monnaie le

plus grand nombre de victoires électorales masculines en espèces et

féminines en espèces si pas parfois en nature. Toutes mes excuses, mes

sœurs, pour cette dure et atroce vérité d’une scène électorale où,

semble-t-il, les voix se vendent et s’achètent!

Avant 2006 jusqu’à ce jour, les femmes congolaises n’ont pas eu une

préparation électorale organisée, structurée et surtout dans la durée.

Souvent et c’est le cas encore aujourd’hui, à quelques mois des

élections, on observe une agitation des milieux féminins intéressés

par la question électorale. Cette agitation tardive ne

s’explique-t-elle pas par la dépendance des activités du corps

électoral féminin des financements de nombreux partenaires étrangers ?

N’est-elle pas aussi tributaire de l’opportunisme qui anime souvent

les actions de certaines femmes ambitieuses en quête de pouvoir

politique qui, comme les politiques hommes, refusent d’investir dans

le long terme pour ainsi espérer se faire élire grâce à l’ignorance et

à l’immaturité électorale de leurs consœurs?

Les tentatives de réponses à toutes les interrogations suscitées

ci-dessus tournent mon regard vers la CENI, les partis politiques au

sein desquels les femmes militent et les Eglises.

De la CENI, les femmes doivent continuer à exiger et obtenir;

• Une répartition des bureaux de vote qui tiennent compte des

distances et des conséquences pour l’électorat féminin.

• Une cartographie spatiale des bureaux de vote. S’il y a un soutien à

obtenir des organisations internationales, elle devrait, à mon avis,

aller dans le sens de la réduction de ces distances en offrant des

appuis logistiques là où les matériels de vote nécessitent des

déplacements. Mais pour des raisons d’efficacité, les femmes doivent

justement indiquer clairement avec l’appui de leurs consœurs en

province les espaces où les distances risquent de porter préjudice à

l’électorat féminin.

Des églises et de l’église catholique en particulier, les femmes

doivent exiger et obtenir :

• Des espaces de formation et de conscientisation en faveur non pas de

leurs partis respectifs mais bien de la cause des femmes et des

candidates aux élections. Un deal peut être signé entre les églises et

les femmes qui, de nos jours, sont de réels partenaires financiers.

N’est-ce pas la femme qui organise les « mabonza-offrandes » de chaque

dimanche à la sueur de son front. Ce sont les femmes qui, par leur

bénévolat assurent le fonctionnement au quotidien de nos églises.

• Des postes de responsabilité et non de « mamans-fleurs » au sein des

équipes d’observations

Des partis politiques les femmes doivent exiger et obtenir :

• Une attitude plus positive à leur égard dans la mesure où

aujourd’hui, par leur nombre, elles organisent la mobilisation au sein

des partis politiques. Les femmes ne doivent pas rester naïves. En

cette période électorale, si les femmes veulent gagner, le slogan

devra être : « une femme= une voix pour la femme! ».

• Des postes de responsabilité et non protocolaires au sein des

équipes de témoins dans les bureaux de vote. Les femmes témoins

doivent veiller à ce que des agents masculins véreux ne profitent de

l’analphabétisme de la femme électrice pour détourner le « vote de la

femme pour la femme »

• Une fidélisation effective de l’électorat féminin au sein des partis

politiques. Il s’agit d’un combat que la femme se doit de mener dans

un contexte qui conçoit la femme comme « nduunda ya commandant »,

bonne pour les activités protocolaires et ludiques, pour utiliser un

slogan propre au monde patriarcal de l’armée pas différent du tout du

« monde ya nko » ; « monde arabe » qu’est le monde politique

congolais.

En définitive, au regard de ce qui précède, et je ne cesserai de le

dire : le problème des femmes en politique ne réside pas dans leur

capacité de s’organiser ni de se mettre ensemble. C’est faux. Les

femmes congolaises sont capables de le faire et elles en ont fait les

preuves plusieurs fois.

Le problème n’est pas non plus dans leur capacité de gérer les fonds

et autres subsides. De la femme au foyer à celles dans les entreprises

et autres organisations, personne ne nie leur capacité de gestionnaire

même si certaines parmi elles doivent encore fournir des efforts dans

ce domaine au sein des institutions qu’elles animent.

Le problème n’est même pas dans leur habileté à créer de nouveaux

partis politiques aux noms rivalisant de beauté et de charme. Non, je

ne conseillerai pas aux femmes d’en créer d’autres. Qu’elles gardent

leur imagination créatrice pour étudier comment phagocyter, dans la

non violence et démocratiquement, les partis politiques dans lesquels

elles militent et en prendre les directions. 10. 000 femmes décidées,

contribuant mensuellement à raison de 1$ par femme peuvent disposer de

10 .000$ et peser de tout leur poids au sein du parti en cette

période électorale et sans doute après !

Je vous remercie.

THIERRY NLANDU MAYAMBA, PROFESSEUR A LA FACULTE DES LETTRES/CONSULTANT

EN DEVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL/UNIVERSITE DE KINSHASA, MEMBRE DU COMITE

LAÏC DE COORDINATION (CLC), E-MAIL : THIERRYNLANDU@YAHOO.FR

-0-