Félix Tshisekedi : un discours qui séduit

Ce n’est sans doute pas sur ce terrain-là qu’on l’attendait. En tout cas pas de sitôt. Vendredi 07 septembre, le leader de l’Udps présidait une matinée politique à la permanence de son parti, à Limete 12ème Rue. Une manifestation officiellement dédiée au lancement du processus de récolte des fonds pour la campagne électorale de l’Udps.

L’occasion, pour Félix Tshisekedi, d’adopter une posture et un

discours qui ont surpris. Et séduit.

En raison, principalement, d’un contexte dominé par un échange

aigre-doux d’amabilités entre certains cadres de l’Udps et leurs

collègues des partis de l’opposition, dont les leaders venaient d’être

invalidés. Le MLC, notamment, a accusé des cadres de l’Udps d’avoir

affiché une sorte d’exubérance à l’annonce de l’invalidation du leader

du MLC. Un comportement loin de favoriser l’apaisement, le

rapprochement et l’unité dans le cadre de la recherche d’un candidat

et d’un programme communs.

Valeurs et hauteur

Une semaine plus tôt, Félix Tshisekedi venait lui-même d’essuyer des

attaques en règle sur son prétendu « faux diplôme » et même contre sa

famille biologique. Des attaques annonciatrices d’une campagne féroce,

destinée à le sortir de ses gonds pour au mieux l’embrouiller dans

une multiplicité de polémiques, au pire diluer son message dans une

série de provocations n’ayant rien à voir avec son programme ou sa

campagne.

Le fils du sphinx est resté aussi impénétrable que son défunt père,

dans une posture qui a surpris. Et qui pouvait se traduire ainsi :

laisser dire, laisser faire pour ne se concentrer que sur l’essentiel.

Vendredi, après une longue plongée dont on pouvait craindre une sorte

d’apnée, on l’a plutôt revu aussi calme, aussi serein, aussi

rassembleur à l’occasion de la matinée politique convoquée pour le

lancement de la campagne de collecte de fonds pour l’Udps. Une posture

et une gestuelle qui ont à la fois surpris et séduit. La lecture qu’on

en fait à Limete est, en tout cas, pour le moins encourageante. Félix

Tshisekedi entend investir dans les valeurs, loin de la polémique, des

insultes et des invectives, pour faire honneur à son éducation, pour

prêcher par l’exemple un peuple qui n’a qu’une seule quête

aujourd’hui: le changement des mentalités et de la gouvernance, la

chasse aux antivaleurs qui ont détruit le Congo et l’homme congolais.

Surprenant et séduisant

Mais « Fatshi », à l’instar de tous ces leaders « Force tranquille »

qui ont su changer le destin de leurs peuples et de leurs nations ne

s’est pas contenté de la gestuelle et de la posture. Le leader de

l’Udps a profité de la matinée politique pour donner de lui l’image

qu’on était loin d’attendre de sa part à ce stade du processus

électoral, et délivrer un message profond qui ne va pas manquer de

faire parler dans les états-majors politiques et les chancelleries.

Message, cette main tendue et cet appel à la réconciliation en

direction des fidèles du régime Kabila, qui ne devraient avoir peur,

ni d’une chasse aux sorcières, ni d’une quelconque campagne de

vengeance et de règlements de comptes. Celui qui a tant souffert avec

son père sous tous les régimes pour prêcher la tolérance, la

non-violence et l’amour du Congo sait de quoi il parle et pourquoi,

dans l’objectif d’un Congo réconcilié et apaisé, résolument tourné

vers les tâches de développement. Sur une scène politique tour à tour

confuse et agitée, il est clair que le leader de l’Udps a fait mouche

en tant que premier sinon seul candidat à avoir décliné un message

sans ambiguïté dans le sens de la réconciliation nationale et de

l’unité du pays. A la tête d’un parti populaire aussi puissant que

l’Udps, Félix Tshisekedi a du coup marqué des points en

s’investissant dans un créneau où il dispose d’arguments solides pour

une offre concrète, solide et bancable en faveur de toute la classe

politique, jusqu’à séduire les Kabilistes purs et durs eux-mêmes, dont

certains n’ont pas manqué de saluer le courage du président de l’Udps,

dont le message a été frénétiquement applaudi par sa base, signe que

les lignes sont en train de bouger.

Mais cette main tendue, le leader de l’Udps l’a également proposée à

ses partenaires de l’opposition, quand il a clairement appelé ses

partisans à éviter le langage des insultes et des invectives envers

les autres partis et leaders de l’opposition, insistant sur le fait

que l’opposition ne gagnera que dans la solidarité et l’unité. Félix

Tshisekedi a également martelé que pour changer le Congo et les

Congolais, une lutte sans merci devrait être engagée contre les

antivaleurs, à l’instar de la corruption, qui gangrènent la société.

Une véritable profession de foi qui ne demande qu’à être mise en

œuvre. C’est là que tout le pays attend Félix Tshisekedi.

KGM