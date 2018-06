FCC : la plate-forme de Kabila et ses ministres

Lambert Mende, ministre de la Communication et Médias, a surpris tout le monde hier jeudi 07 juin 2018 dans l’édition de 20 heures de la Radio Télévision Nationale Congolaise (RTNC) pour annoncer la naissance d’une nouvelle plate-forme électorale, dénommée Front Commun pour le Congo (FCC), fruit des échanges entre membres du gouvernement,

à l’occasion d’une retraite organisée récemment à leur intention.

Adoptée hier en Conseil des ministres, elle a reçu l’adhésion de

l’ensemble des membres du gouvernement.

Ce nouveau regroupement politique, a-t-il indiqué, a d’ores et déjà

jeté son dévolu sur le président de la République, Joseph Kabila,

comme « Autorité morale ». En attendant sa sortie officielle et la

signature, par ses membres, de son Acte constitutif, il est précisé

que son objectif majeur est le soutien à un candidat unique lors de

l’élection présidentielle du 23 décembre 2018.

Selon le porte-parole du gouvernement, le Front Commun pour le Congo

est ouvert aux membres du gouvernement, toutes tendances confondues,

ainsi qu’à ceux des partis et regroupements politiques déjà existants

qui, tout en y prenant leur adhésion, restent sociétaires de leurs

familles politiques d’origine. Les portes du FCC sont également

ouvertes à toutes les personnalités qui souhaiteraient y adhérer à

titre individuel.

Cela sous-entend que le FCC va exister concomitamment avec la

Majorité Présidentielle ainsi que les partis et plates-formes qui la

composent. Joseph Kabila va revêtir, dans ce cas, la double casquette

d’« Autorité Morale » à la fois de la MP et du FCC.

A dire vrai, les observateurs avisés ne sont pas surpris par l’arrivée

de ce nouveau regroupement politique sur la scène politique

congolaise. En effet, des fuites parvenues aux médias depuis quelques

jours faisaient état de la création imminente d’une méga plate-forme

électorale qui devrait regrouper des ministres de la Majorité

Présidentielle comme ceux de l’Opposition, dans l’optique des

prochaines élections.

La question qui reste sans réponse est de savoir si le futur dauphin

du Chef de l’Etat sera tiré du chapeau de la MP ou du FCC. En tous

les cas, les choses vont devenir claires au mois de juillet, à

l’occasion du dépôt des candidatures pour les élections

présidentielle, législatives nationales et provinciales. L’autre

question qui trotte dans les méninges est de savoir si le FCC va être

autorisé à présenter un candidat à la présidentielle, étant donné que

le ministère de l’Intérieur a déjà bouclé, depuis le mois de mars, la

liste des partis et regroupements politiques habilités à participer

aux scrutins combinés présidentiel, législatifs nationaux et

provinciaux du 23 décembre 2018. Kimp