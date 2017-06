Un faux député national appréhendé à la barrière de Mbankana

Check point de la police de Mbakana, commune de Maluku, à l’entrée de la ville de Kinshasa, des policiers commis au contrôle des véhicules, passent à la loupe un par un les camions et les voitures, aussi bien ceux en partance vers le Bandundu que ceux venant à Kinshasa. Bien que la pression des conducteurs soit forte sur les agents de l’ordre pour

accélérer le contrôle, afin de décongestionner le bouchon, ce matin du lundi 5 juin, le rythme de travail est lourd.

Dans une voiture banalisée en provenance de Bandundu, les policiers ont été intrigués par l’attitude du passager vautré sur le siège arrière d’une voiture banalisée. Regard fuyant, balbutiements dans le parler, l’homme tremblote comme atteint par une migraine soudaine. Qui êtes-vous, monsieur ? Présentez-vous ! ordonne un brigadier décidé à

l’identifier sur le champ et qui poursuit sans relâche son interpellation. Exhibez vos pièces d’identité !

A ces propos, l’homme s’emporte aussitôt, crachant sa colère, s’affichant en député national de retour dans la capitale, pour aller siéger à l’Assemblée nationale. Erreur ! Rien ne trahissait pourtant ni sa qualité, ni sa fonction d’élu du peuple. Et comme un député ne

tremble pas devant des policiers, le gaillard est suspecté sur le champ.

A titre de pièce d’identité, il va présenter une carte d’enrôlement

plastifiée fraîchement acquise au Kwango et n’avait rien sur lui comme

membre de l’Assemblée nationale. Un policier qui l’a longuement fixé

de regard, a fini par le reconnaître comme un ancien malfaiteur et le

dénoncer à ses supérieurs. L’incident banal dans ses apparences, va se

muer à un brillant coup de filet de la police et prendre par la suite,

une autre tournure. Le commissariat provincial de la police alerté par

walkie-talkie décide de dépêcher sur le lieu, des limiers du Groupe de

lutte contre la criminalité et les stupéfiants.

Urgence : neutraliser davantage les malfaiteurs

Au poste de police attenant à cette barrière de la police de Mbakana,

les enquêteurs de la police criminelle vont tressaillir de joie en se

retrouvant face à un malfaiteur, mieux identifié par les services de

la police et qui passe pour le spécialiste de vols de grosses

cylindrées. Son nom et prénom sont Lubangula Matumona Hervé alias

Kimbongila. Il habite sur avenue Kingabwa n°54, quartier III, camp

Luka, commune de Kintambo, et s’est bâti une sinistre réputation,

celle de braquer les conducteurs et d’arracher les jeeps quatre fois

quatre, full option.

Dans les fichiers de la police, son passé récent dévoile qu’il a été

arrêté au mois de février 2017, pour vols de voitures. Coup d’œil sur

son palmarès : Kimbongila avait volé une Range Rover immatriculée 0084

AC/ 22. C’était le 8 février 2017 vers 23 H, non loin du domicile de

sa victime, M. Assani Usseni Jean, résidant sur avenue Lubumbashi n°

16, au quartier Ma Campagne.

Auparavant, on lui attribue le braquage de la Land Cruiser Prado

portant plaques minéralogiques 9965 AQ/01, commis le 14 janvier 2017 à

22 H, au quartier GB, commune de Ngaliema. Ce n’est pas tout. En 2016,

Lubangula Matumona avait signé une extorsion, le 14 novembre vers 21

heures. C’était sur la 5ème rue Limete, quartier industriel, et le

butin visé n’était autre qu’une jeep Toyota Hilux immatriculée 8057

AW/01, appartenant à la société chinoise Fresh Frozen Food SARL. Cet

homme s’était illustré par le braquage de la jeep d’un ministre

honoraire à qui lui et sa bande avaient arraché une jeep qui a été

restituée plus tard à la victime.

Pour tous ces vols, Kimbongila a fait l’objet de poursuites

judiciaires en règle pour association des malfaiteurs, vols à main

armée et détention illégale des armes de guerre, notamment trois armes

AKA avec une trentaine de munitions. Ce qui lui a valu d’être déféré

devant les autorités judiciaires, avant de se retrouver à la Prison

centrale de Makala d’où il s’est taillé en douce dernièrement avec ses

comparses.

Son évasion s’est estompée le lundi 5 juin 2017, à Mbakana, au moment

où il s’apprêtait de regagner Kinshasa pour la reconstitution d’une

autre bande des malfaiteurs. Le commissariat provincial de la police

qui l’a présenté hier aux médias, mérite des éloges pour avoir réussi

la capture de ce délinquant en cavale et craint pour sa dangerosité.

J.R.T.