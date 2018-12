Fatshivit : Etat-major des FARDC à Beni !

Après les raz de marée de Goma, Bukavu, Bunia et Kisangani, les deux leaders de la coalition électorale « Cach » (Cap pour le Changement), Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe ont réussi une nouvelle démonstration de force à Beni, dans la province du Nord-Kivu, hier

mercredi 12 décembre 2018. Comme le veut désormais la tradition, leur escorte a été happée, dès l’aéroport, par une marée humaine indescriptible jusqu’au lieu du meeting. Toute la ville a vibré, plusieurs heures durant, au rythme de « Fatshivit ».

Dans leur message de circonstance livré au cours d’un meeting ayant

connu la participation de plusieurs centaines de milliers de

personnes, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe ont renouvelé leur ferme

engagement d’éradiquer l’insécurité. Pour ce faire, l’Etat-major

général des FARDC (Forces Armées de la République Démocratique du

Congo) ainsi que leurs propres cabinets seraient installés à Beni

jusqu’au retour d’une paix durable dans cette partie du pays, une fois

que l’un serait élu Président de la République, et l’autre Premier

ministre.

Dans le même ordre d’idée, le ministre de la Défense serait choisi

parmi les originaires de Beni.

Pour le reste, les deux orateurs ont fait part à l’immense foule

venue les écouter de leur souci de changer le Congo, en restaurant

l’Etat de droit, en remettant tout le monde au travail, en permettant

à tous ceux qui travaillent de gagner décemment leur vie, en

réhabilitant les infrastructures de base, en menant une lutte sans

merci contre les antivaleurs (corruption, détournements des deniers

publics, impunité, injustice), etc.

Ils ont également rappelé que leur programme commun de gouvernance

cible tous les secteurs de la vie nationale (sécurité, éducation,

agriculture, santé, économie, industrie, eau, électricité, routes,

chemins de fer, ports, aéroports, etc.).

C’était aussi l’occasion, pour le couple « Fatshivit », de souligner

l’impératif, pour les populations de la ville martyre de Beni, d’aller

voter massivement le 23 décembre 2018. En plus, il a été rappelé aux

témoins de « Cach », entendez les militants de l’UDPS et de l’UNC,

l’impératif de surveiller étroitement les opérations de vote et de

dépouillement et de ne quitter les lieux qu’après s’être fait remettre

les procès-verbaux des résultats dûment signés par les délégués de

toutes les parties prenantes au processus électoral.

Hommage au

Colonel Ndala

Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe ont profité de leur présence à Beni

pour se faire conduire au lieu où avait été assassiné le colonel

Ndala, ancien commandant du front militaire de cette partie de la

République en 2013 et « héros » de l’offensive ayant conduit à la mise

en déroute des rebelles du M23. Leur hommage posthume à ce brave

officier s’est voulu un acte de reconnaissance éternelle de son

sacrifice de sang pour la défense de la patrie menacée par des forces

négatives et leurs parrains dans la province du Nord-Kivu.

L’étape de Butembo annulée… cap sur Mbuji-Mayi

Pour des raisons de sécurité, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe ont

dû annuler l’étape de Butembo, où ils avaient prévu de se rendre, au

milieu de l’après-midi, après leur meeting de Beni. Suite au mauvais

état de l’aérodrome de Butembo, où leur avion était dans

l’impossibilité d’atterrir, les deux leaders de « Catch » voulaient

prendre la route. Mais sur conseil des galonnés de la police de

Butembo, il leur a été demandé de ne pas prendre de risque, car l’axe

Beni-Butembo était sous le contrôle des forces négatives, prêtes à

leur tendre une embuscade mortelle.

S’exprimant sur Top Congo, Félix Tshisekedi a imputé ce contre-temps

à un groupe d’inciviques instrumentalisés par «Lamuka» et rappelé que

cette plate-forme politique continue de se tromper de cible. Il a

déploré le fait que Fayulu et autres, qui sont victimes du harcèlement

du pouvoir dans l’ex-Katanga, se comportent en bourreaux de «CACH» à

Bunia, Beni et Butembo.

Au regard de ce cas de force majeure, les deux alliés de « Cach » ont

été contraints de modifier leur agenda et de mettre un terme à leur

tournée de campagne à l’Est du pays. Par conséquent, ils ont résolu de

mettre le cap sur Mbuji-Mayi ce jeudi 13 décembre. Sauf imprévu, leur

avion devrait atterrir à l’aéroport de Bipemba à 10 heures.

On apprend que depuis l’annonce de cette arrivée, toute la ville est

en effervescence. On imagine un scénario surréaliste pour l’accueil et

une caravane motorisée qui risque de n’atteindre le cœur de la cité

qu’en fin d’après-midi. Kimp