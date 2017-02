FARDC-IFASIC : un nouveau partenariat gagnant scellé

Une trentaine de journalistes et communicateurs du Service de

communication et information, (Scifa), des Forces armées de la

République démocratique du Congo, dirigé par le général de brigade

Léon-Richard Kasonga, ont reçu hier mercredi 22 février 2017, leur

brevet de participation des mains du général Mbala, Chef d’Etat-major

adjoint chargé de l’administration et logistique lors de la clôture du

séminaire de renforcement des capacités organisé pendant une semaine

en leur faveur à l’Institut Facultaire des Sciences de l’information

et de la Communication. C’était dans le cadre du programme d’appui à

la réforme du secteur de la sécurité, volet défense, soutenu par

l’Union européenne. Tour à tour, les apprenants ont participé au

cours de dix jours de formation, du 13 au 22 février, à trois ateliers

qui leur étaient proposés pour perfectionner le travail sur le terrain

: télévision, radio et la presse écrite.

Dans son mot de circonstance, le général Mbala a d’abord loué le

professionnalisme de l’Ifasic qui a disponibilisé ses meilleurs

éléments pour remettre à ces communicateurs venus de toutes les zones

opérationnelles de la République de suivre cette formation. Ce

nouveau partenariat scellé entre les Fard, Ifasic et l’Ica, a-t-il

ajouté, est une preuve suffisante que les Fardc veulent se doter d’un

Service de communication et information performant, à la hauteur de

leurs ambitions et missions régaliennes. Enfin, le général Mbala a

émis le vœu que ce genre de formation se poursuive également en

provinces au bénéfice des communicateurs et journalistes pour

améliorer l’image des Fardc.

Pour sa part, enfant de la maison, le général Léon-Richard Kasonga

qui était aussi de la partie, a lancé un appel aux étudiants

finalistes en tant que patron de Scifa à rejoindre sans hésiter les

rangs des Fardc qui se modernisent et cherche la relève à travers le

concours de recrutement qui aura lieu au moins d’avril prochain. Ceux

qui vont réussi à cette épreuve iront passer neuf mois à l’Ecole de

formation des officiers de Kananga avant d’être opérationnels. Car,

pour lui, ce séminaire qui réunit pour la première fois l’armée et

l’Ifasic a offert l’occasion aux officiers et sous-officiers de se

perfectionner utilement dans le domaine sensible de la communication

et de l’Information.

Enfin, hôte de la formation, le Recteur de l’Ifasic, Rigobert

Munkeni, a souhaité que cette collaboration se poursuive car, l’Ifasic

possède des compétences éprouvées dans le domaine de l’information

et de la communication.

VAN