La famille Lumumba frappée par des inciviques

On aurait pu s’attendre à tout, sauf à ce qui est arrivé à Juliana

Lumumba, fille du Premier ministre du premier gouvernement congolais,

Patrice Emery Lumumba, à la première heure de la matinée du vendredi

25 août 2017. Coup monté contre elle ou non, l’on se perd en

conjectures face à ce qui a tout l’air d’une attaquée préméditée.

Selon le témoignage de son frère aîné François Lumumba, les

assaillants, armés mais en tenues civiles, doivent avoir planifié leur

forfait car ils ont surgi juste au moment où la voiture de leur

victime franchissait la porte d’entrée de sa résidence et que la

sentinelle, qui ne se doutait de rien, s’apprêtait à fermer le

portail.

Femme de caractère, Juliana Lumumba ne s’est pas laissée intimider à

la première menace. Au contraire, elle a tenté de résister au commando

qui venait de tomber dru sur son sac. Mais assommée par un violent

coup de crosse, elle a perdu l’équilibre avant de se retrouver au sol.

C’est alors que les inciviques, en position de force et armés

jusqu’aux dents, ont exigé, en plus du sac, de l’argent frais. Les

proches de la victime ont dû fouiller un peu partout pour trouver de

quoi satisfaire leurs exigences.

Juliana Lumumba n’a eu la vie sauve que grâce ses maigres économies.

La question que l’on se pose est de savoir pourquoi a-t-on ciblé une

femme qui ne s’est jamais mêlée de la politique active depuis son

départ du ministère de la Culture et Arts, sous le règne de Mzee

Laurent Désiré Kabila. Sa neutralité politique dérangerait-elle ou les

opinions qu’elle émet dans des cercles d’intellectuels, au pays comme

à l’étranger ?

Le cauchemar vécu par Juliana Lumumba, qui doit encore subir des

examens de scanner et autres pour que ses médecins traitants sachent

comment organiser sa prise en charge correcte, remet sur le tapis le

problème de l’insécurité non seulement à Kinshasa (Kuluna, Bundu dia

Mayala/ex-BDK, éléments incontrôlés de l’armée et de la police), mais

aussi sur l’ensemble du pays, avec des piques inquiétantes dans le

Grand Kasaï (phénomène Kamuina Nsapu), au Nord-Kivu (FDLR, ADF, M 23,

Mai-Mai et autres), en Ituri (Mbororo, miliciens Hema et Lendu), au

Sud-Kivu (FDLR, rebelles burundais, Mai-Mai- et au Nord-Katanga

(miliciens Pygmées et Bantous).

L’on peut se demander si le pays est réellement gouverné, tant ceux

qui sont au pouvoir brillent par un grave déficit de sécurisation des

personnes et de leurs biens. On espère que l’attaque subie par Juliana

n’est pas liée à l’engagement politique de son frère aîné, François

Lumumba, qui s’affiche publiquement comme membre du Rassemblement des

Forces Politiques et Sociales Acquises au Changement. En ce qui le

concerne, il se dit prêt à se sacrifier pour que le grand Congo

redevienne un Etat droit et que son peuple vive libre et heureux,

conformément à l’idéal de son père.

Kimp

COMMUNIQUE DE PRESSE

La Famille LUMUMBA informe l’opinion nationale et internationale que

Juliana LUMUMBA, fille du Héros National Patrice Emery LUMUMBA, et

Ministre Honoraire, a été victime d’un braquage au domicile familial,

le vendredi 25 Août 2017, à 1 heure du matin.

Au cours de ce braquage, Juliana qui a essayé de résister, a été

malheureusement frappée à la tête et aux côtes avec la crosse d’un

fusil par des militaires au nombre de 5, qui ont réussi à forcer la

barrière de la résidence.

Les agresseurs sont parvenus à arracher son sac avec ses effets

personnels et une somme d’argent, avant de s’enfuir à bord d’une

voiture IST.

Juliana est actuellement sous observation médicale.

Nous condamnons avec toute énergie et sans équivoque cet acte, et

demandons aux autorités actuelles de prendre toutes les mesures

adéquates pour identifier ces criminels, pour les traduire en justice,

afin que justice soit faite.

La famille LUMUMBA ne se laissera pas intimider par cet acte ignoble,

car la mort est la voie de tous, et nous préférons mourir la tête

haute, comme Patrice LUMUMBA nous a donné l’exemple.

Fait à Kinshasa, le 25 Août 2017.

Pour la Famille LUMUMBA,

François LUMUMBA