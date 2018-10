Face à face Ceni-Présidentiables : si Corneille Nangaa écoutait…

Le protocole de la CENI (Commission Electorale Nationale Indépendante) a confirmé, à travers des cartes d’invitation individuelles adressées aux 21 candidats à l’élection présidentielle du 23 décembre 2018, la tenue d’une séance de travail, ce jeudi entre 11h 10 et 12 h 30, entre ces derniers et le président de cette institution d’appui à la

démocratie, Corneille Nangaa. Chacun de ses invités est prié de se faire accompagner d’un collaborateur. Un seul point est inscrit à l’ordre du jour : « Echanges ».

On peut deviner, compte tenu du contexte, que le menu du jour va certainement être composé des sujets tels que la machine à voter, le

fichier électoral, la sécurisation du processus électoral, des

candidats et des électeurs, le financement des élections, les libertés

d’expression, de manifestation et de réunion, l’accès aux médias

publics, de l’observation des scrutins par les témoins des candidats

et les délégués des ONG tant nationales qu’internationales, etc.

S’agissant particulièrement des sujets qui fâchent, le président de

la CENI n’ignore sans doute pas le trouble que sèment, dans de

nombreux esprits, la machine à voter et la présence, dans le fichier

électoral, de 16,6 % d’électeurs enrôlés sans empreintes digitales, ce

qui pousse à croire à la participation, aux scrutins, de plus ou moins

dix millions de fictifs.

Si Corneille Nangaa pouvait écouter les critiques qui fusent de

l’intérieur comme de l’extérieur, au sujet d’un support technique dont

la fiabilité n’est pas certifiée, il y aurait déjà renoncé pour

revenir aux bulletins papiers, tel que consigné dans le calendrier

électoral que son institution avait rendu public le 05 novembre 2018.

On rappelle, si besoin est, que des experts aussi bien des partis

politiques que de l’OIF (Organisation Internationale de la

Francophonie), de l’Union Européenne, de l’ONG britannique avaient

émis des réserves pertinentes au sujet des risques des difficultés

d’utilisation de la machine à voter et de l’altération des résultats

par cette dernière.

Il est important de signaler que lors des essais techniques sur la

machine à voter, plusieurs candidats à la présidentielle, aussi bien

ceux validés qu’invalidés, dont Jean-Pierre Bemba, y avaient passé

chacun 5 minutes ou plus. Chacun peut imaginer le timing pour les

Congolaises et Congolais, même cultivés, qui n’ont jamais touché à un

ordinateur, mais surtout, pour les analphabètes.

A propos des électeurs sans empreintes digitales, la demande

pressante de la majorité des candidats à la présidentielle se focalise

sur leur retrait, pur et simple, du fichier électoral car ces

infiltrés non identifiables sont capables de fausser terriblement les

résultats. Pourquoi la CENI persiste-t-elle à maintenir, dans le

fichier électoral, des électeurs qui ont tout l’air de « faussaires »

prêts à être instrumentalisés pour le besoin d’une cause peu noble ?

Au chapitre de la sécurité, des signaux inquiétants sont enregistrés

en Ituri, au Nord-Kivu, au Kasaï et au Nord-Katanga, avec la remise en

selle des forces négatives. La témérité avec laquelle celles-ci

portent des attaques contre les FARDC (Forces Armées de la République

Démocratique du Congo) et les casques bleus de la Monusco (Mission de

l’Organisation des Nations Unies pour la Stabilisation au Congo),

pousse d’aucuns à s’interroger sur leurs sources de financement et

d’équipement, mais aussi sur la main noire qui peaufine leurs « plans

» de déstabilisation de plusieurs contrées du pays, au point d’y

hypothéquer l’organisation des élections.

D’où l’idée du déploiement d’une force spéciale, par exemple de la

SADC (Communauté de Développement de l’Afrique Australe) ou de l’UA

(Union Africaine), pour sécuriser le processus électoral, les

candidats et l’électorat, commence à faire du chemin dans certains

esprits. Le spectre d’un « glissement » de calendrier électoral, pour

des raisons sécuritaires, plane sur le processus électoral.

Quant aux entraves sans nombre aux libertés de mouvement, de réunion,

de manifestation et d’expression, en cette période préélectorale,

elles font craindre le musèlement total des candidats autres que ceux

du pouvoir lorsque sera décrétée l’ouverture de la campagne

électorale. Comment avoir des élections libres, démocratiques et

transparentes si les candidats à une charge aussi lourde que la

magistrature suprême du pays ne peuvent critiquer publiquement le

bilan de leurs prédécesseurs aux affaires, ni faire le tour du pays

pour présenter leurs projets de société pour la construction d’un

Congo nouveau ?

Le président de la Ceni ne peut prétendre ne pas voir le décor d’une

campagne préélectorale précoce, avec un seul camp politique ayant le

monopole de la propagande, à l’image du tristement célèbre MPR

(Mouvement Populaire de la Révolution)/ Parti-Etat.

Il est à espérer qu’au cours du face à face de ce jeudi, il va

effectivement se mettre à l’écoute de ses interlocuteurs et de la «

majorité silencieuse », qui ont déjà mis une croix sur la machine à

voter et un fichier électoral pollué, et qui exigent l’égalité des

chances entre candidats pendant la campagne préélectorale comme

électorale.

