Expulsés d’Angola, des Congolais plongés dans la misère au Kwango

Depuis le mois d’octobre 2018, des milliers des Congolais, expulsés

de l’Angola manu militari, atterrissent sans défense, dépouillés de

leurs biens dans la province congolaise du Kwango, frontalière de ce

pays. Les autorités de la RDC, surprises par la reprise de ce

mouvement massif d’expulsion à partir de l’Angola, sont restées

inactives, se contentant – comme le soulignent les ong la Voix des

Sans Voix pour les Droits de l’Homme (VSV) et Cause rurale – de

simples déclarations et gémissements comme c’est fut le cas avec les

expulsions de Brazzaville. Ces regrets ont été formulés hier, 15

novembre 2018, lors d’un point de presse tenu concomitamment au siège

de la VSV, dans la commune de Kasa-Vubu, par trois ongs de défense des

droits de l’homme : la VSV, Cause rurale et le RMDD (Réseau

Migrations, Dignité et Développement).

Intervenant en prime lors de cette séance, Pélagie Makiedika Ibanda,

présidente de Cause rurale et coordonnatrice de RMDD, a fait remarquer

que cette situation n’est pas la première du genre. Car c’est depuis

2003 que l’Angola se livre à ces types des pratiques qui ne respectent

ni les droits humains, ni les accords bilatéraux et autres textes

régionaux et internationaux humanitaires au nom de la protection du

pays contre ce qu’elle qualifie de « Invasion silencieuse ». Elle a

expliqué que la province du Kwango partage plus ou moins 1.200 km sur

les 2511 qui séparent notre pays de l’Angola, avec plus ou moins 30

portes de sorties dont 20 portes officielles et 10 portes non

officielles ; soit 10 portes dans le territoire de Kasongo-Lunda et 8

dans celui de Kahemba. Les expulsés de ces deux territoires n’ont pas

fait l’objet de beaucoup d’échos de la part des organismes

humanitaires, hormis quelques plaintes enregistrés dans le chef des

autorités politico-administratives de la Cité Tembo et une descente du

vice-gouverneur à Kahemba.

Pélagie Makiedika a noté que ces différents dérapages dont la

brutalité, les violences sexuelles multiples, les traitements

inhumains, cruels et dégradants enregistrés et dénoncés par les

Congolais victimes de ces mouvements d’expulsions devenus cycliques

les ont poussés à interpeller les autorités nationales, provinciales

et locales sur la nécessité des mesures d’accompagnement de ces

compatriotes en détresse. A ce sujet, elle a dit que ce point de

presse faisait office d’un plaidoyer public sur la situation des

expulsés et de toute la province en général. Celle-ci, obligée

d’accueillir les expulsés, se débat dans d’énormes problèmes de

développement dont l’enclavement, la pauvreté de masse et la

malnutrition chronique, sévère et même globale, qui ronge plusieurs

ménages dans les zones de santé de Kasongo-Lunda, Tembo, Kahemba, etc.

Un danger : 2.000.000

d’habitants appauvris contre 100.000 refoulés

Ainsi l’arrivée de plus de 100.000 expulsés dans cette partie de la

province constitue une menace grave pour les communautés locales

estimées à plus ou moins 2.000.000 de personnes déjà meurtries par la

pauvreté. En prenant en compte les besoins essentiels des expulsés

d’Angola – à savoir : logement, alimentation, santé et nutrition,

transport et réinsertion économique, protection et éducation – la

présidente de Cause rurale a affirmé que les communautés d’accueil

n’ont aucune capacité d’offrir une réponse adéquate, sinon un logement

de fortune et peut-être un peu de nourriture. En plus, les expulsés

dorment à la belle étoile : marché, églises, centre culturel, terrain

de football et un petit nombre est orienté vers des familles d’accueil

dans une grande promiscuité.

Aussi que Cause rurale a trouvé cette situation accentuait la

vulnérabilité et exposait non seulement les expulsés mais aussi les

communautés d’accueil à des risques des maladies et épidémies aux

conséquences multiples. Par ailleurs, Rostin Manketa, directeur

exécutif de la VSV, a pris la parole pour interpeller aussi le

gouvernement qui, face à cette détresse de sa propre population, doit

réagir, autant qu’il le fait pour les élections. En outre, il doit

exiger une enquête indépendante et demander le respect par l’Angola du

pacte tripartite Angola-Congo Brazza-RDC du 29 décembre 1998 sur la

protection collective.

SAKAZ