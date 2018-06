EXAMEN D’ETAT 2018 ! Des filles finalistes portent plainte contre leurs écoles !

Le deuxième jour des épreuves de l’Examen d’Etat, édition 2018 dans la ville province de Kinshasa, a été cauchemardesque pour des finalistes des Complexes scolaires TUSEVO, Bon Départ et autres. En effet, 26 finalistes filles inconsolables du CS Tusevo, situé sur

avenue Bongandanga, dans la commune de Kasa-Vubu, ont été recalées du Centre N°12005, installé au Lycée Toyokana, dans la commune du même nom, pour manque des macarons.

Pourtant, elles étaient autorisées à passer les épreuves du lundi 18 juin 2018. Conduite par l’élève Myriam Tshiyombo Ngandu de la 6ème Coupe & Couture, elles sont allées se plaindre auprès du Parquet prèsle Tribunal de Paix d’Assossa/ Kasa-Vubu. Dans leurs déclarations, elles soutiennent avoir payé tous les frais liés à ces examens, y

compris l’achat des macarons, tout en avouant qu’elles ont une petite

dette de frais scolaires.

Ces élèves refusent que leur avenir soit compromis, sans que les

autorités de l’EPSP n’interviennent avant qu’il ne soit trop tard.

Elles se demandent comment récupérer les deux examens ratés hier

mardi, à savoir « Textile » et « Spécialitée, des cours d’option

comptant pour 20 points sur un total de 100.

Si le ministre national de l’Enseignement, Primaire, Secondaire,

Education et Professionnel (EPSP), Gaston Musemena, s’est frotté les

mains le premier jour, jugé sans incident à Kinshasa, la ministre

provinciale, Thérèse Olenga Kalonda, en charge de l’Education, a

maintenant un dossier brûlant sur les bras. Certes, elle doit vite

agir pour éviter que le cas vécu dans la commune de Kasa-Vubu ne

puisse se répéter aujourd’hui et demain jeudi 21 juin 2018 dans

d’autres Centres.

La mort dans l’âme, les filles finalistes racontent à qui veut les

entendre qu’elles s’étaient présentées tôt le matin devant le Centre

dans l’espoir de passer leurs examens. Contre toute attente, le Chef

de Centre les a refoulées, au motif qu’elles n’avaient pas de macarons

et ne pouvaient accéder à la salle d’examens. Le pire est qu’il les a

fait entrer dans une des salles sans rien leur dire en substance sur

le sort qui les attendait. Doù, elles n’avaient pas eu la possibilité

d’appeler leurs parents.

Ce n’est que vers 11 heures qu’elles ont commencé à se rendre compte

qu’elles étaient gardées inutilement, question de les isoler. C’était

le début des jérémiades qui les ont poussées à se présenter d’abord au

TGI/Kalamu et ensuite au Parquet près le Tribunal de Paix

Assossa/Kasa-Vubu. Une des leurs, Myriam Tshiyombo, a été entendue sur

procès-verbal pour éclairer la lanterne du parquet sur le dossier.

Elles ont affirmé avoir versé l’argent des macarons auprès de leur

préfet, Biokele Khonde Amerlock, qui les a invitées à venir les

récupérer tôt le matin du lundi 18 juin 2018, avant de se rendre au

Centre. Effectivement, le préfet a remis les macarons aux élèves qui

lui avaient remis de l’argent. Mais le stock en sa possession étant

épuisé, il avait promis de passer au Centre régler l’affaire. Bien

qu’il ne se soit pas présenté au Centre, le Chef du Centre les a fait

quand même entrer en leur recommandant de régulariser la situation le

deuxième jour.

L’avertissement de la hiérarchie de l’EPSP

Selon les informations à notre possession, les ministres national et

provincial avaient interdit aux chefs d’établissement et des centres

de chasser les finalistes des salles de l’Examen d’Etat pour des

dettes des frais scolaires, surtout si un élève est en ordre avec les

frais de participation à ces épreuves. Ce, pour donner l’occasion à

tous les 672.209 candidats inscrits régulièrement à cette 52ème

édition session ordinaire de passer en toute quiétude lesdits.

Jr Ekofo